Jüdisches Leben in München Rettung einer Bauhaus-Synagoge

Von Tobias Krone

Unter anderem das Glasdach der Synagoge in der Münchner Isar-Vorstadt soll repariert werden: Insgesamt wird die Sanierung wohl etwa zehn Millionen Euro kosten. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

In München soll eine baufällige Synagoge saniert werden, damit sie wieder als solche genutzt werden kann. Das Gotteshaus, ein architektonisches Juwel, überstand nach der Reichspogromnacht auch 1970 einen verheerenden Brandanschlag.

Es gibt in Deutschland nicht viele Synagogen, die den Holocaust überstanden haben. Die Synagoge in der Münchner Reichenbachstraße ist so ein bemerkenswerter Fall. Auch wenn sie kaum jemand kennt, weil sie in einem Hinterhof steht, schon länger nicht mehr genutzt wird und Wasser durch die Dachfenster hineinsickert.

Rachel Salamander steht dort, wo früher das Gestühl für die Männer stand. Sie darf das auch als Frau, denn die Synagoge ist außer Betrieb und die Heilige Schrift, die Thora, gerade woanders untergebracht.

"Es war ein Glück, dass dieser Bau zwischen zwei 'arischen' Häusern stand und deswegen in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 nicht abgebrannt wurde. Die Feuerwehr kam sehr schnell, um zu löschen, weil die Gefahr zu groß war, dass der Brand auf die Nachbarhäuser übergreift", sagt Salamander.

Werben für ein Herzensprojekt

Sie ist eine der prägendsten jüdischen Persönlichkeiten der Gegenwart in Deutschland. Jüngst hat die Münchner Literaturwissenschaftlerin und Buchhändlerin den Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf bekommen, weil sie das intellektuelle jüdische Leben wieder mitaufgebaut hat. Nun nutzt die schlanke Frau mit den schulterlangen Locken ihr Renommee, um vor der Presse für ihr Herzensprojekt zu werben. Sie will, dass dieser Bau wieder Synagoge wird. 2011 spazierte Rachel Salamander zufällig hier vorbei – und blickte durch die Fenster in das verlassene Gebäude.

Sie erinnert sich: "Ich habe gar nicht überlegt. Das war total selbstverständlich, emotional sofort klar: Ich muss was tun, damit dieser Bau gerettet werden kann, und ich habe sehr schnell beschlossen, einen Verein zu gründen."

Dieser Verein will die Synagoge sanieren. Denn es ist es die Synagoge, in der die meisten Münchner Juden nach dem Krieg großwerden.

Rachel Salamander hat uns hochgeführt auf die Seitenempore im ersten Stock, wo die Frauen saßen, und sagt: "Hier an der Stelle war immer mein Platz. Die Synagoge war meine religiöse Heimat, wenn Sie so wollen. Wir haben uns immer an den Feiertagen mit Freunden und Bekannten hier getroffen. Und einfach auch gebetet."

Sie erinnert sich: "Als noch die Generation meiner Eltern lebte, die so viele Familienmitglieder und Verwandte im Nationalsozialismus verloren hatte, die ermordet wurden in allen möglichen Vernichtungslagern, hat die ganze Synagoge geschluchzt und geweint als das Totengebet begann. Es war ein Haus voller Trauer."

Als Haus der Hoffnung errichtet

Doch als das war es nicht gebaut worden. Ulrike Heikaus vom Jüdischen Museum München hat die Geschichte der Reichenbachsynagoge erforscht:

"Die Tatsache, dass diese Synagoge 1931 hier errichtet wurde, spricht ja eigentlich von einem Hoffnungsglauben. 1931 war der Antisemitismus schon in der Gesellschaft verankert und spürbar und trotzdem waren diese zwei Betvereine davon überzeugt: Wir werden hierbleiben."

Den Optimismus teilten jene Juden, die nach dem Ersten Weltkrieg aus Osteuropa in die Isarvorstadt gezogen waren, heute ein hochpreisiges In-Viertel, damals kleinbürgerlich geprägt. Ihr Ritus war streng orthodox. Doch der Bau für 550 Menschen trägt die architektonische Handschrift der Moderne, die sonst in München nur selten zu sehen ist.

"Es ist ein Stil zwischen Neuer Sachlichkeit, Art déco und Bauhaus-Elementen, ein sehr schlichter Stil. Wenn man zur Frauenempore hinaufgeht, sieht man anhand des Treppenhauses: Es ist klassische Bauhausarchitektur. Es ist ein sehr schönes Treppengewinde, das dort hochführt. Das findet man auch in Tel Aviv", sagt Heikaus.

Dorthin muss dann tatsächlich 1933, zwei Jahre nach der Errichtung, der junge Architekt Gustav Meyerstein emigrieren. Die brennende Synagoge wird am 9. November 1938 zwar von der Feuerwehr gelöscht, aber dennoch geschändet. Die Nazis richten eine Kfz-Werkstatt darin ein. Erst 1947 nutzen die Juden, die überlebt haben, ihre Synagoge wieder als Gotteshaus, bis 2007 die gewachsene Gemeinde ein paar Straßen weiter die Neue Synagoge am Jakobsplatz bezieht.

Antisemitischer Brandanschlag

Nun soll also hier in der Reichenbachstraße das Glasdach repariert, die bunten Glasfenster sollen wieder eingesetzt werden, die Wände sollen wieder ihre gediegene hellblaue Farbe bekommen. Und die Stadtgesellschaft soll davon erfahren – durch regelmäßige Führungen über die Baustelle.

Vielleicht war man in der Stadt insgeheim ganz froh, dass man lange nicht über diesen Ort reden musste. Denn am 13. Februar 1970 hat es hier noch einmal gebrannt. Der Münchner Kulturreferent Anton Biebl erinnert sich:

"An dem Tag gab es auf das jüdische Gemeindehaus in der Reichenbachstraße einen verheerenden Brandanschlag – nur 25 Jahre nach der Schoah. 50 Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude aufhielten, konnten gerettet werden, für sieben Menschen wurden die Flammen zur tödlichen Falle. Darunter auch Überlebende der Schoah. Bis heute ist nicht geklärt, wer der Täter oder die Täter waren."

Eine Installation am nahen Gärtnerplatz ist zum Gedenken an diesen Tag errichtet worden.

Polizeischutz für jüdische Einrichtungen

Ob der oder die Täter aus dem rechtsradikalen oder aus dem damals sehr israelfeindlichen linksradikalen Lager kamen, konnte bis heute nicht ermittelt werden. Fakt ist nur: Im Treppenhaus dieses Gemeindezentrums, das die Israelitische Kultusgemeinde als Altenheim nutzte, haben die Unbekannten viel Benzin vergossen, um den Brand zu beschleunigen.

"Das, was wir heute kennen bei jüdischen Einrichtungen, dass Polizeiautos davorstehen, dass es erhöhte Sicherheitszustände, Kameras und vieles mehr gibt, das gab es vor dem 13. Februar 1970 nicht. Da war ein jüdisches Gemeindezentrum genauso betretbar wie ein evangelisches oder katholisches Gemeindezentrum. Ab dem 13. Februar hat sich das völlig gewandelt. Das war eine große Zäsur, als Juden in Deutschland wahrgenommen haben: Wir können nur unter Polizeischutz leben", sagt der Direktor des Jüdischen Museum München, Bernhard Purin.

Die Finanzierung steht fast schon

Der Verein, der nun schon acht Jahre lang Geld für die Sanierung sammelt, hat inzwischen das meiste zusammen. Bund, Freistaat und Stadt haben neun Millionen zugesichert. Etwa eine Million muss nun noch aus Spenden zusammenkommen.

Eine weitere Hürde vor der Sanierung ist der Denkmalschutz. Die Behörde wollte zunächst nicht den Zustand von 1931, sondern den Zustand bei der Wiedereröffnung nach dem Krieg, 1947, wiederherstellen. Damals aber hatten die Überlebenden den Bau eher notdürftig renoviert und die klaren farbigen Wände mit den seinerzeit modernen neoklassizistischen Applikationen versehen.

Rachel Salamander widersprach und konnte sich durchsetzen: "Dieser Bau lebt ja von der Farbe, in ihrer Schlichtheit war die Farbgebung wie ein Farbrausch." Ganz getilgt werden die geschichtlichen Spuren nicht. Links neben dem Thora-Schrein findet sich eine schlichte Marmorplatte.

"Diese Plakette wird natürlich stehen bleiben, sie ist im Andenken an die Ermordeten angebracht worden", sagt Salamander. "Im vorderen Teil gibt es noch eine Tafel für die Opfer des Brandanschlages von 1970. Die wird auch stehen bleiben. Wissen Sie, in der jüdischen Geschichte ist eine Synagoge nicht nur Ausdruck jüdischen Selbstbewusstseins in einer nichtjüdischen Umgebung, sondern immer auch zugleich ein Ort der Erinnerung. Deswegen ist in jeder Synagoge auch immer die Vergangenheit mit aufbewahrt."