Kulturnachrichten

Sonntag, 25. Juli 2021

Jüdisches Festjahr wird bis Mitte 2022 verlängert Das jüdische Festjahr 2021 wird bis zum 31. Juli 2022 verlängert. Das beschloss die Bundesregierung, teilte der Jubiläumsverein "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" mit. Somit könnten auch Veranstaltungen durchgeführt werden, die wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant stattgefunden hätten. Alle rund 1.500 ursprünglich geplanten Projekte würden nun umgesetzt. Die Verlängerung sei "ein wichtiges Signal" für die Zivilgesellschaft und Organisationen, die gemeinsam mit dem Verein an dem Ziel arbeiteten, jüdisches Leben in Deutschland sichtbar und erlebbar zu machen, lobte der Vorsitzende der Mitgliederversammlung, Abraham Lehrer.

Publikumsliebling Herbert Köfer ist tot Er stand noch mit fast 100 Jahren auf der Bühne. Herbert Köfer, einer der bekanntesten Schauspieler der DDR und auch nach dem Mauerfall erfolgreich, ist am Samstag im Alter von 100 Jahren gestorben. Das teilte seine Witwe Heike Köfer am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur mit.Der gebürtige Berliner stand rund 80 Jahre auf der Bühne. Er war Theater- und Filmschauspieler, Moderator und Synchronsprecher. Vor allem in seiner Paraderolle als Opa Paul Schmidt in der DDR-Fernseh-Serie "Rentner haben niemals Zeit" spielte er sich in die Herzen der Zuschauer. Köfer war von Anfang an ein prägendes Gesicht des DDR-Fernsehens: 1952 verlas er dort die ersten Nachrichten - in der "Aktuellen Kamera". Auch bei der letzten Sendung an Silvester 1991 war er dabei. Er spielte in DEFA-Filmen wie "Nackt unter Wölfen" (1963) und nach der Wende in beliebten TV-Serien wie "In aller Freundschaft" oder "SOKO Leipzig".

Festspielstart in Bayreuth: Applaus für Merkel Auftakt und Applaus in Bayreuth: Am Sonntagabend haben in der oberfränkischen Stadt die Richard-Wagner-Festspiele begonnen. Nach einem Jahr Zwangspause startete das berühmte Festival mit einer Neuinszenierung der Oper "Der fliegende Holländer" - am Pult stand dabei erstmals in der Festspielgeschichte eine Frau, nämlich Oksana Lyniv aus der Ukraine. Prominentester Premierengast war Bundeskanzlerin Angela Merkel, die kurz vor Beginn mit ihrem Mann Joachim Sauer vorfuhr. Die scheidende Regierungschefin wurde mit dem ersten Applaus des Abends begrüßt.

Salzburger Festspiele offiziell eröffnet Vor großem Publikum mit FFP2-Masken sind die Salzburger Festspiele eröffnet worden. Als Festredner warb der Philosoph und frühere deutsche Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin für eine beherzte Verteidigung der Demokratie: Den Dystopien von Klimawandel, drohendem Atomkrieg und Digitalisierung mit immer mehr Maschinenmacht müsse etwas Positives entgegengesetzt werden und das sei eine humanistische Utopie namens Demokratie. Eigentlich sollte das bedeutendste Klassik-Festival der Welt ohne Corona-Auflagen stattfinden. Aber einen Tag nach der ersten Premiere, die schon am 17. Juli stattfand, war ein geimpfter Gast positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb wurde die FFP2-Maskenpflicht eingeführt. Das Festival dauert bis zum 31. August.

Helge Schneider droht Rechtsstreit nach Konzertabbruch Der Abbruch eines Konzertes durch Helge Schneider in Augsburg könnte für den Künstler in einem Rechtsstreit enden. Man habe einen Anwalt eingeschaltet, sagte eine Sprecherin des Veranstalters. Nun werde etwa geprüft, ob Schneider Schadenersatz leisten müsse. Schneider hatte am Freitagabend bei dem Festival "Strandkorb Open Air" seine Show abgebrochen, weil ihn herumlaufende Menschen störten. Am Samstag erklärte sich der Musiker in einem Video auf Twitter und sagte, er habe erst später erfahren, dass diese Menschen zur Gastronomie gehörten und das Publikum bedienten. Ein Versuch des Veranstalters, mit Schneider nach dem abrupten Abbruch seiner Show zu sprechen, sei an dem Abend gescheitert. Man hätte sogar das Bewirten eingestellt, wenn Schneider weitergemacht hätte, sagte Gibson. Bislang warte der Veranstalter auf eine Stellungnahme des Entertainers.

Fotograf und Sammler F.C. Gundlach gestorben Der Fotograf und Sammler F.C. Gundlach ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Gundlach galt als einer der bedeutendsten Modefotografen der deutschen Nachkriegszeit. Neben Models traten auch zahlreiche Stars wie Cary Grant, Romy Schneider oder Zarah Leander vor seine Kamera. Ende der 1960er Jahre wechselte Gundlach die Seiten und gründete in Hamburg das Dienstleistungsunternehmen "Professional Photo Service" (PPS). Später kam die "PPS-Galerie F.C. Gundlach" dazu, die erste reine Fotogalerie in Deutschland. Anfang der 1990er Jahre verkaufte Gundlach seine Firma und wurde zum leidenschaftlichen Sammler und Ausstellungsmacher. Gundlach war Gründungsdirektor des Hauses der Photographie in den Deichtorhallen Hamburg. Im Jahr 2012 wurde er mit dem Henri-Nannen-Preis für sein publizistisches Lebenswerk ausgezeichnet.

Tausende demonstrieren in Budapest für Rechte Nicht-Heterosexueller Tausende Ungarn haben in Budapest für die Rechte nicht-heterosexueller Menschen demonstriert. Beim alljährlichen Marsch der Organisation "Budapest Pride" rückte die Politik des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban, die sich immer offener gegen Homosexuelle und andere sexuelle Minderheiten richtet, ganz besonders in den Mittelpunkt. Im Juni hatte das Parlament auf Betreiben der Regierung ein Gesetz beschlossen, das den Zugang von Informationen über nicht-heterosexuelle Lebensformen für Kinder verbietet - sei es im Schulunterricht oder über Publikationen. Zudem ist Werbung verboten, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil der Normalität dargestellt werden. Die EU-Kommission erwägt wegen dieses Gesetzes rechtliche Schritte gegen Ungarn.

Zehntausende beim Berliner CSD In Berlin haben nach Polizeiangaben rund 65.000 Menschen den 43. Christopher Street Day gefeiert. Wegen der Corona-Pandemie galten Abstandsregeln und eine generelle Maskenpflicht. Der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller hatte zur Solidarität mit verfolgten Schwulen, Lesben und Transgender aufgerufen. Zwar sei das heutige Berlin "weltoffen und liberal", jedoch sei auch in der "Regenbogenhauptstadt Europas" homophobes Denken und Handeln ein Problem, sagte der SPD-Politiker. Dem müsse man sich gemeinsam entgegenstellen. Kultursenator Klaus Lederer von der Linkspartei war froh, nach der letztjährigen digitalen CSD-Ausgabe jetzt wieder ein politisches Signal direkt von der Straße senden zu können.