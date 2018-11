Kulturnachrichten

Sonntag, 4. November 2018

Judith Schalansky erhält Raabe-Literaturpreis Auszeichnung erfolgt für ihr Buch "Verzeichnis einiger Verluste" Die Schriftstellerin Judith Schalansky ist in Braunschweig mit dem Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2018 ausgezeichnet worden. Sie wurde für ihr neues Buch "Verzeichnis einiger Verluste" mit dem mit 30.000 Euro dotierten Preis geehrt, den die Stadt Braunschweig gemeinsam mit dem Deutschlandfunk vergibt. "Judith Schalansky ist eine Grenzgängerin zwischen Natur und Poesie, zwischen Wissenswelten und Phantasiereichen, zwischen Zählen und Erzählen", heißt es in der Begründung der Jury. Schalansky studierte Kunstgeschichte in Berlin und Kommunikationsdesign in Potsdam. Sie gestaltet ihre Bücher selbst und erhielt dafür mehrere Designpreise. Schalanskys Werke sind in mehr als 20 Sprachen übersetzt.

Preise bei Nordischen Filmtagen vergeben Isländischer Beitrag in vier Kategorien ausgezeichnet Die Preise bei den Lübecker Nordischen Filmtagen sind vergeben. Der isländische Beitrag "Gegen den Strom" gewann vier Preise. Der Film gewann nicht nur den Hauptpreis des Festivals, den NDR-Filmpreis, sondern auch den Baltischen Filmpreis für den besten nordischen Spielfilm und den von der Lokalzeitschrift "Lübecker Nachrichten" ausgelobten Publikumspreis. Auch die Jury des Kirchlichen Filmpreises Interfilm entschied sich für den isländischen Beitrag. Der erstmalig vergebene Preis des Freundeskreises für das beste Spielfilmdebüt ging an den estnischen Film "Die kleine Genossin" von Moonika Siimets. Mit dem Kinder- und Jugendfilmpreis der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung wurde Gudrun Ragnarsdóttir für ihren Film "Sommerkinder" ausgezeichnet. Den Dokumentarfilmpreis der Lübecker Gewerkschaften gewann der finnische Regisseur Antti Haase für seinen Film "Die das Licht brachten".

Domspatzen suchen neuen Domkapellmeister Stellensuche richtet sich ausdrücklich auch an Frauen Das Bistum Regensburg sucht ab sofort für die Domspatzen eine Nachfolge für Domkapellmeister Roland Büchner, der im kommenden Jahr in den Ruhestand geht. Laut Ausschreibung wird für den Domkapellmeister ein männlicher Bewerber oder eine weibliche Bewerberin gesucht. Damit richtet sich die Stellensuche ausdrücklich auch an Frauen. Es wäre das erste Mal, dass der renommierte Chorleiterposten von einer Frau besetzt würde. Der Bewerbungsschluss für die Nachfolge Büchners ist Mitte Dezember. Im Februar sollen sich die Bewerber in Regensburg vorstellen. Der neue Domkapellmeister oder die Domkapellmeisterin soll im September 2019 mit der Arbeit beginnen, heißt es auf deren Homepage.

Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern vergeben Slata Roschal gewinnt Jury- und Publikumspreis Die Schriftstellerin Slata Roschal hat den Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern 2018 gewonnen. Die Jury zeichne damit ihre Gedichte aus, die im Ton "so unspektakulär, still und melancholisch" angelegt seien, dass sie den Leser "auf Anhieb atmosphärisch in ihren Bann" ziehen, teilte das Literaturhaus Rostock mit. Die 1992 in St. Petersburg geborene Roschal studierte Slawistik, Germanistik und Komparatistik an der Universität Greifswald und promoviert zurzeit in München. Sie veröffentlichte bereits Lyrik und Kurzprosa in Literaturzeitschriften und Anthologien, übersetzte aus dem Russischen und nahm an verschiedenen Schreibwerkstätten teil. Bei den Publikumspreisen landete Roschal ebenfalls auf dem ersten Platz. Margarete Groschupf belegte den zweiten Platz, Carola Weider und Katja Thomas teilen sich den dritten Platz. Der Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern wurde bereits zum dritten Mal vergeben und stellt das literarische Schaffen von Autorinnen und Autoren in und aus dem Bundesland in den Mittelpunkt.

Operngala der Aids-Stiftung sammelt 540 000 Euro "World Without Aids Award" an Bob Geldof verliehen Bei der 25. Operngala der Deutschen Aids-Stiftung in Berlin sind nach Veranstalterangaben 540 000 Euro gesammelt worden. Über 2000 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien nahmen an der Gala teil. Auf dem roten Teppich zeigten sich unter anderem Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und die TV-Moderatorin Dunja Hayali. Die First Lady von Namibia, Monica Geingos, und der Rockmusiker Bob Geldof waren gekommen, um den "World Without Aids Award" für ihr Engagement entgegenzunehmen. Eröffnet wurde der Gala-Abend mit einer Begrüßungsrede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er forderte im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit Aufklärung und Bewusstseinsbildung.

US-Jazzer Roy Hargrove mit 49 Jahren gestorben Grammy-gekrönter Musiker erlag einer Nierenkrankheit Hargrove erlitt am Freitag in New York nach Komplikationen im Kampf gegen eine Nierenkrankheit einen Herzstillstand, wie sein langjähriger Manager Larry Clothier auf Hargroves Facebook-Seite mitteilte. Der gebürtige Texaner Hargrove studierte an der Musikhochschule in Dallas, wo er bei einem Besuch vom legendären Trompeter Wynton Marsalis entdeckt wurde. Gefördert von Marsalis, reiste er nach seinem Hochschulabschluss zu zahlreichen Jazz-Festivals nach Europa und machte sich bereits in jungen Jahren einen Namen in der Welt des zeitgenössischen Jazz. Hargrove nahm mit zahlreichen Jazz-Größen wie Marsalis, Herbie Hancock, Joe Henderson und Joshua Redman Songs auf und wurde mit zwei Grammy-Awards ausgezeichnet.

Theaterpreis "Der Faust" in neun Kategorien verliehen Komponist Aribert Reimann für sein Lebenswerk geehrt Der Deutsche Theaterpreis "Der Faust" ist in neun verschiedenen Kategorien sowie für ein Lebenswerk verliehen worden. Der Komponist Aribert Reimann wurde für sein Lebenswerk geehrt. Andere Preisträger waren u.a. Ramon A. John in der Kategorie "Darsteller Tanz" für seine Darbietung in "Eine Winterreise" am Hessischen Staatsballett, Thorleifur Örn Arnarsson für seine Regiearbeit bei "Die Edda" am Staatsschauspiel Hannover, Schauspielerin Barbara Nüsse für ihre Rolle in "Der Sturm" am Thalia Theater in Hamburg und Choreographin Sharon Eyal für "Soul Chain" am Staatstheater Mainz.