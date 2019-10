JU-Chef Kuban will Upload-Filter abschaffen

Montag, 14. Oktober 2019

Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) ist in Bochum mit dem diesjährigen Hans-Ehrenberg-Preis ausgezeichnet worden. Die von der Evangelischen Kirche Bochum verliehene Auszeichnung gehe an den 70-jährigen Politiker, weil er mit Leidenschaft, Esprit und Stil die demokratische Kultur Deutschlands geprägt habe, erklärte der Bochumer Superintendent und Vorsitzende der Findungskommission, Gerald Hagmann. Der Preis erinnert an den Theologen und Philosophen Hans Ehrenberg (1883-1958). Er wirkte als Pfarrer in Bochum, gehörte zu den herausragenden Persönlichkeiten des kirchlichen Widerstands gegen den Nationalsozialismus und wandte sich vehement gegen Antisemitismus.