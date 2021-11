Kulturnachrichten

Montag, 1. November 2021

Journalistin Bettina Gaus ist gestorben Die Journalistin und "Spiegel"-Kolumnistin Bettina Gaus ist nach kurzer, schwerer Krankheit in Berlin gestorben. "Spiegel"-Chefredakteur Steffen Klusmann würdigte sie als unbestechliche Journalistin und brillante Analystin der politischen Lage. Als Kommentatorin war sie auch im Deutschlandfunk Kultur, beim rbb, NDR und im Fernsehen gefragt. Gaus wurde 1956 als Tochter des ehemaligen "Spiegel"-Chefredakters Günter Gaus in München geboren. Sie begann ihre Karriere 1983 bei der Deutschen Welle und berichtete ab 1989 aus Nairobi, ab 1991 für die "taz". Für die "taz" arbeitete sie ab 1999 als Parlamentsbüroleiterin in Berlin und politische Korrespondentin. Bettina Gaus wurde 64 Jahre alt.

Hochschule will mit KI Hate Speech erkennen Die Hochschule Darmstadt entwickelt mithilfe von Künstlicher Intelligenz ein Verfahren zur Erkennung und Klassifikation von Hate Speech und Fake News. Wie die Uni mitteilte, wird das Projekt vom hessischen Innenministerium gefördert und trägt den Namen "DeTox - Detektion von Toxizität und Aggressionen in Postings und Kommentaren im Netz". Das Programm soll toxische Inhalte aufspüren und ermitteln, wie stark verbreitet diese sind und ob sie gegen Gesetze verstoßen. Die Grundlage bilden 2.500 deutschsprachige Twitter-Postings, die von der Meldestelle "Hessen gegen Hetze" vorklassifiziert zur Verfügung gestellt werden. Die Forschenden betonten, das Tool sei nur zur Vorklassifizierung. Die Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut, daher würden sie die Filterung niemals komplett automatisiert Maschinen überlassen.

Baden Württemberg prämiert Amateurtheater Ein deutschlandweit einzigartiger Preis für Amateurtheater ist in Baden-Württemberg vergeben worden. Mit dem "Lamathea" 2021 wurden fünf Theaterensembles aus Stuttgart, Böblingen, Hayingen, Stetten am kalten Markt und Ulm ausgezeichnet, wie das Kunstministerium in Stuttgart mitteilte. Die prämierten Ensembles erhielten je 2.000 Euro als Preisgeld. Kunststaatssekretärin Petra Olschowski sagte, mit dem Lamathea würdige die Landesregierung "auch das großartige ehrenamtliche Engagement der Theaterschaffenden und zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützer in den vielen Amateurtheatern im Land". In Baden-Württemberg sind über 600 im Landesverband organisierte Theatergruppen mit rund 40.000 Mitgliedern tätig und veranstalten jährlich knapp 10.000 Aufführungen.

"Bild"-Chefredaktion bekommt zwei neue Mitglieder Nach mutmaßlichem Machtmissbrauch im Medienkonzern Axel Springer bekommt die "Bild"-Chefredaktion zwei Neuzugänge. Die Journalistinnen Linna Nickel und Antje Schippmann würden als Blattmacherinnen Mitglieder der Chefredaktion, teilte das Unternehmen in Berlin mit. Die Chefredaktion der "Bild" besteht bislang aus dem neuen Chefredakteur Johannes Boie, Alexandra Würzbach, Chefredakteurin der "Bild am Sonntag", sowie Claus Strunz, der weiterhin als Chefredakteur für das Bewegtbildangebot verantwortlich ist. Schippmann von der "Welt am Sonntag" und Nickel, seit März Textchefin bei "Bild", kommen nun hinzu. Boie folgte erst kürzlich auf den langjährigen "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt, dem Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung vorgeworfen worden waren.

Oxford Dictionary: "Vax" ist Wort des Jahres Das Oxford English Dictionary, OED, hat das Wort des Jahres 2021 bekannt gegeben, Das berichtet die BBC. "Vax", die Kurzform von Vaccination sei im Vergleich zum Vorjahr deutlich häufiger genutzt worden. Einen ebenfalls starken Anstieg habe es wegen der Corona-Pandemie bei Begriffen im Zusammemnhang mit Impfstoffen wie "double-vaxxed", "unvaxxed" und "anti-vaxxer" gegeben. Dazu gehört der BBC zufolge auch "vaxxie", das sich auf ein Selfie bezieht, das zum Zeitpunkt einer Covid 19-Impfung aufgenommen wurde. Das OED-Wort des Jahres soll am besten die Stimmung der Zeit wiedergeben und das Potenzial haben, dauerhaft bedeutend zu sein.

Elektroflugzeug überquert erstmals die Cookstraße Ein Neuseeländer hat zum ersten Mal die Meerenge zwischen den beiden Hauptinseln des Landes mit einem elektrisch betriebenen Kleinflugzeug überflogen. Gary Freedman benötigte am Montag 40 Minuten, um die Cookstraße zu überqueren und landete danach sicher in Wellington. Mit seinem Flug wollte er auf die Möglichkeiten des umweltschonenden Fliegens aufmerksam machen. Mitarbeiter des internationalen Flughafens in Wellington erklärten, mit 78 Kilometern sei es möglicherweise die längste Strecke gewesen, die mit einem elektrisch betriebenen Flugzeug über ein Gewässer absolviert worden sei. Ein regulärer Flugbetrieb auf der Strecke mit einem Elektroflugzeug ist bereits geplant. Eine Maschine mit zwölf Sitzen solle etwa in fünf Jahren in den Flugplan aufgenommen werden.

Neue Generalsekretärin des Lutherischen Weltbundes Als erste Frau hat die estnische Pfarrerin Anne Burghardt die Position der Generalsekretärin des Lutherischen Weltbundes (LWB) übernommen. Die 45-Jährige Theologin bezeichnete ihre Wahl als Ermutigung für andere Frauen. Sie ist gleichzeitig die erste Mittelosteuropäerin in dieser Stellung, teilte der Weltbund in Genf mit. Anne Burghardt trat das Amt als Nachfolgerin des Chilenen Martin Junge an. Dem 1947 gegründeten LWB gehören nach eigenen Angaben mehr als 77 Millionen Christinnen und Christen an. Die neue Generalsekretärin setzt sich für eine fundierte theologische Ausbildung, eine ganzheitliche Missionsarbeit und Solidarität mit den Gemeinden im globalen Süden ein.

Prozess gegen Aktivisten in Hongkong In Hongkong hat ein Prozess gegen acht pro-demokratische Aktivisten begonnen. Einer davon ist der Medienunternehmer Jimmy Lai. Ihnen wird vorgeworfen, an einer verbotenen Veranstaltung zur Erinnerung an das Massaker auf dem Tiananmen-Platz 1989 teilgenommen zu haben. Die Behörden hatten die jährliche Mahnwache verboten und das mit der Gefährdung der öffentlichen Gesundheit durch das Coronavirus begründet. Die Angeklagten erklärten sich für nicht schuldig. Kritiker glauben, dass das Verbot Teil des harten Vorgehens gegen die Opposition in der chinesischen Sonderverwaltungszone ist. Dort hatten 2019 monatelang Zehntausende Menschen gegen die Regierung protestiert.

Literatur-Branche würdigt Dogan Akhanli Die Literatur-Branche würdigt den verstorbenen Schriftsteller Dogan Akhanli. Der deutsche PEN-Präsident Deniz Yücel bezeichnete Akhanli als "großartigen Schriftsteller" und "Streiter für Menschenrechte und Frieden". Der in der Türkei geborene Autor war wegen regierungskrititischer Äußerungen wiederholt verhaftet worden und saß in Istanbul im Gefängnis. 2018 wurde er mit dem Europäischen Toleranzpreis für Demokratie und Menschenrechte ausgezeichnet. 2019 bekam er die Goethe-Medaille. Die Laudatio hielt damals die Literaturkritikerin Insa Wilke. Sie nannte Akhanli im Deutschlandfunk Kultur einen lebenszugewandten Mann: "Ich glaube, alle die ihm auch nur fünf Minuten begegnet sind, die hat er nicht mehr losgelassen, weil er diese große Wärme und dieses große Verständnis hatte, auch für Menschen, die Gewalt ausgeübt hatten." Akhanli setzte sich neben seinem schriftstellerischen Werk auch in seinem persönlichen Alltag für Verständigung ein.

Katholiken weltweit feiern Allerheiligen Weltweit feiern katholische Christen das Hochfest "Allerheiligen". Deshalb ist heute in vielen Ländern ein gesetzlicher Feiertag. In Deutschland gilt das nur für die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Gläubige ehren jedes Jahr am 1. November zum einen die Personen, die vom Papst heiliggesprochen wurden. Zum anderen aber auch jene, die nach den Worten der Deutschen Bischofskonferenz "unauffällig ihren Glauben gelebt und ihr Christentum unbeirrt verwirklicht haben".

Parade zum "Tag der Toten" in Mexiko-Stadt Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie haben die Menschen in Mexiko-Stadt wieder den "Día de los Muertos" feiern können - auf deutsch den "Tag der Toten". Bei einem großen Umzug waren riesige Skelette, farbenfrohe Kostüme, Mariachi-Musik und Tänzer sowie tausende Zuschauer in den Straßen der mexikanischen Hauptstadt unterwgs. Vergangenes Jahr war das Spektakel wegen der Pandemie abgesagt worden. Der "Tag der Toten" ist eines der wichtigsten Feste in Mexiko. Im ganzen Land schmücken die Menschen am 1. und 2. November ihre Wohnungen, Straßen und Gräber mit Blumen, Kerzen und bunten Skeletten und gedenken so der Verstorbenen.

Barbara-Kisseler-Theaterpreis verliehen Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda hat den Barbara Kisseler Theaterpreis verliehen. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 2017 jährlich an Privattheater oder Freie Gruppen für herausragende Leistungen vergeben. Sie erinnert an die im Oktober 2016 verstorbene Kultursenatorin Barbara Kisseler. Ausgezeichnet wurde die Hamburger Schauspielerin Stella Roberts für ihre Produktion "Der fröhliche Fischer". Damit wurde zum ersten Mal eine Produktionsidee prämiert. Für die Spielzeit 2019/2020 bekam das plattform-Festival des Ernst Deutsch Theaters den Preis, weil im letzten Jahr pandemiebedingt keine Preisverleihung stattfinden konnte.

Walter-Lübcke-Preis für Demokratie erstmals vergeben Gut zwei Jahre nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist erstmals der nach ihm benannte Preis vergeben worden. Der hessische Ministerpräsident Bouffier überreichte den Walter-Lübcke-Demokratie-Preis in Wiesbaden an die ZDF-Journalistin Dunja Hayali, den Hanauer Opferbeauftragten Robert Erkan und an das Mobile Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Sowohl Bouffier als auch der Sohn des Ermordeten, Christoph Lübcke, und die Preisträger mahnten, die Auszeichnung solle an das vorbildliche Engagement des Kasseler Regierungspräsidenten erinnern. Zugleich sei sie ein Auftrag, jederzeit und überall gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Ausgrenzung einzutreten.