Kulturnachrichten

Dienstag, 14. September 2021

Journalist muss TV-Auftritte in Frankreich reduzieren Der provokante französische Journalist und Autor Eric Zemmour muss künftig seine Teilnahme an Fernsehsendungen reduzieren, weil er als möglicher Präsidentschaftskandidat gilt. Zemmour werde nicht mehr in seiner Abendsendung auftreten, teilte der Sender CNews mit. Die Rundfunkaufsicht hatte zuvor entschieden, dass die Medienpräsenz Zemmours ebenso wie die der bereits erklärten Präsidentschaftskandidaten künftig kontrolliert werden solle. Zemmour wurde bereits zwei Mal wegen rassistischer Äußerungen verurteilt. Die Rundfunkaufsicht hatte ihm im März eine Strafe von 200.000 Euro auferlegt, weil er unbegleitete minderjährige Migranten als Diebe und Vergewaltiger beschimpft hatte. Er hat seine Kandidatur bislang nicht offiziell erklärt. In Umfragen kommt er derzeit auf etwa acht Prozent.

Deutsches Romantik-Museum in Frankfurt eröffnet Mit einem Festakt ist am Montagabend in Frankfurt das Deutsche Romantik-Museum eröffnet worden. Grundlage ist eine weltweit einzigartige Sammlung zu Literatur, Kunst und Alltagskultur aus der Epoche der deutschen Romantik, die das Freie Deutschen Hochstift zusammengetragen hat. Die Institution ist auch für das Goethehaus verantwortlich, neben dem das neue Romantik-Museum gebaut wurde. Zu den Exponaten zählen etwa Handschriften von Clemens und Bettine Brentano und Gemälde von Caspar David Friedrich.

Preußenstiftung: Ex-Vizepräsident Hofmann gestorben Der frühere Vizepräsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Peter Hofmann, ist tot. Er sei bereits Ende August im Alter von 89 Jahren gestorben, teilte die Einrichtung in Berlin mit. Die Stiftung verwaltet unter anderem die Sammlungen der Museumsinsel. Neben allen Grundsatzangelegenheiten und "der oftmals schwierigen" Finanzierungssicherung durch Bund und Länder habe Hofmann eine Reihe von Neubauten wie das Kulturforum und den Bau der Staatsbibliothek betreut, hieß es in der Mitteilung. In seine Amtszeit sei auch die deutsche Wiedervereinigung gefallen und damit die Zusammenführung der Stiftungseinrichtungen in Ost und West.