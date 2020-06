Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges, genannt der "schwarze Mozart" Concerto Criminale

Von Richard Schroetter

Fecht- und Geigenkünste prägten das Leben von Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. (imago images / Leemage)

Als brillanter Fechter verblüffte er genauso wie als virtuoser Geiger und Komponist von Sinfonien, Konzerten und Opern. Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges, der Sohn eines französischen Plantagenbesitzers und einer "Sklavin aus dem Senegal".

Er war Sohn eines - "in absentia" zum Tode verurteilten – Plantagenbesitzers. Seine Mutter: eine dunkelhäutige "Sklavin aus dem Senegal." Drei Talente konnte er in Paris derart ausspielen, dass er eine Zeit lang zum Darling der Pariser Salons aufstieg: Seine Kunst, mit den Waffen umzugehen - "Keiner handhabt‘ je Waffen so wie er", mit der Geige zu brillieren und mit seinen Kompositionen zu beeindrucken.

Seine dunkle Hautfarbe brachte Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges den Namen "schwarzer Mozart" ein.

Ein gefährliches Leben zwischen Militär und Musik

Doch hatte er auch viele Neider. Zweimal versuchten gedungene Mörder, ihn aus dem Weg zu räumen – ohne Erfolg. Mit der französischen Revolution wechselte er das Fach und ging zum Militär, wo er die nach ihm benannte Légion St-Georges anführte. Und wieder versuchte man, ihn kalt zu stellen.

Er wurde des Landesverrats verdächtigt und kam für 18 Monate in den Kerker. Eine letzte Reise nach Santo Domingo endete desaströs. Der Chevalier wurde unter Lebensgefahr in eine Meuterei verwickelt und kehrte desillusioniert nach Paris und zur Musik zurück.