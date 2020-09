Kulturnachrichten

Mittwoch, 16. September 2020

Josefine Israel erhält Boy-Gobert-Preis Der mit 10 000 Euro dotierte Boy-Gobert-Preis für Nachwuchsschauspieler an Hamburger Bühnen geht in diesem Jahr an Josefine Israel aus Frankfurt/Oder. Das teilte die Körber-Stiftung mit. Die 29-jährige Schauspielerin ist seit der Spielzeit 2015/2016 Ensemblemitglied am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. "Josefine Israel versteht es, sowohl im Solomoment als auch im musikalischen Gefüge des Ensemblespiels ihr kraftvolles Spiel zu entfalten, das dabei stets auch die Zerbrechlichkeit ihrer Figuren durchscheinen lässt", begründete die Jury unter dem Vorsitz des Schauspielers Burghart Klaußner ihre Entscheidung. Der Preis erinnert an den Schauspieler und Intendanten des Thalia Theaters, Boy Gobert (1925-1986). Bisherige Preisträger waren unter anderen Ulrich Tukur, Martin Wuttke, Susanne Wolff und Hans Löw. Die Auszeichnung soll am 29. November in einer Matinee im Thalia Theater überreicht werden.

Festspielintendantin Katharina Wagner kehrt zurück Die Intendantin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner, hat nach ihrem gesundheitlichen Zusammenbruch im April sechs Wochen im Koma gelegen. Sie sei in der Regensburger Universitätsklinik behandelt worden. "Dort hat man mein Leben gerettet", sagte die 42-Jährige der "Passauer Neuen Presse". Wagner kündigte an, am kommenden Montag an ihren Schreibtisch bei den Bayreuther Festspielen zurückzukehren. Sie nehme ihre Arbeit wieder auf und sei "vollständig genesen". Nach der Absage der Wagner-Festspiele als Folge der Pandemie in diesem Jahr wolle sie sich nun unter strengen Corona-Regelungen mit voller Kraft der Vorbereitung der Festspiele im nächsten Jahr widmen.

Kate Winslet und Anthony Hopkins geehrt Für ihre schauspielerische Leistung sind Kate Winslet und Anthony Hopkins beim 45. Toronto International Film Festival (TIFF) mit dem TIFF Tribute Actor Award ausgezeichnet worden. Das Filmfest ehrt mit dem Award herausragende Filmschaffende. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung in diesem Jahr online übertragen. Neben Winslet und Hopkins wurden Stars wie Jodie Foster und Olivia Colman mit Video-Botschaften eingeblendet. Hopkins widmete seine Auszeichnung all jenen, die auf der ganzen Welt an vorderster Front gegen das Virus kämpfen. Der britische Schauspieler ist beim TIFF mit "The Father" vertreten. Auch Winslet bedankte sich in ihrer Rede bei Ersthelfern und sprach Familien und Einzelpersonen, deren Leben durch die Corona-Krise verändert wurde, ihr Mitgefühl aus. Ihr Drama "Ammonite" hatte beim TIFF Weltpremiere gefeiert. Chloé Zhao wurde mit dem TIFF Ebert Director Award ausgezeichnet. Die 38-jährige Regisseurin hatte erst am Wochenende bei den Internationalen Filmfestspielen Venedig für ihr US-Drama "Nomadland" den Goldenen Löwen für den besten Film erhalten.

Sotheby`s versteigerte Hip Hop-Artefakte Das Auktionshaus Sotheby`s hat am Abend eine bunte Sammlung von Hip Hop-Artefakten versteigert. Wegen der Corona-Pandemie fand die Veranstaltung nur im Internet statt. Es war die erste Versteigerung dieser Art durch ein internationales Auktionshaus. Nach Angaben der Veranstalter beliefen sich die Gesamteinnahmen auf mehr als zwei Millionen Dollar. Das teuerste Stück war mit knapp 600.000 Dollar die goldene Krone des Rappers Notorious B.I.G. Er trug sie Mitte der 1990-er Jahre bei einem Fotoshooting, bei dem er als König von New York porträtiert wurde. Insgesamt standen 120 Artikel aus 40 Jahren Hip-Hop-Geschichte zum Verkauf. Ein Teil des Erlöses wird für wohltätige Zwecke gespendet.

Nachwuchs-Oscar für Filmakademie in Ludwigsburg Ein Abschlussfilm der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg ist unter den diesjährigen Gewinnern der Studenten-Oscars. Der Kurzfilm "The Beauty" von Regisseur Pascal Schelbli siegte in der Sparte Animation im internationalen Wettbewerb. Das teilte die Oscar-Akademie in Beverly Hills mit. In diesem Jahr reichten 207 amerikanische und 121 internationale Hochschulen knapp 1.500 Beiträge ein. 18 Studenten wurden als Preisträger in sieben Film-Kategorien ausgewählt. Die Arbeiten sollen am 21. Oktober in Los Angeles in einer virtuellen Zeremonie gewürdigt werden. Die Gewinner können ihre Filme auch für den Oscar-Wettbewerb im kommenden Jahr einreichen.

Madonna führt Regie bei Biopic-Film über ihr Leben Popstar Madonna will ihr eigenes Leben verfilmen, dabei selbst Regie führen und auch am Drehbuch mitwirken. Das gab das Hollywood-Studio Universal Pictures bekannt. Demnach sind die Oscar-Preisträgerin Diablo Cody ("Juno") als Drehbuchautorin und Amy Pascal ("Little Women") als Produzentin an Bord. "Ich möchte meinen unglaublichen Lebensweg als Künstlerin, Musikerin, Tänzerin - und als Mensch, der versucht hat, sich in dieser Welt zu behaupten, vermitteln", erklärte Madonna in einer Mitteilung. Der Fokus des Films sei ihre Musik. Musik und Kunst seien die treibenden Kräfte in ihrem Leben. "Es ist wichtig, diese Achterbahnfahrt meines Lebens mit meiner eigenen Stimme und aus meiner Sicht zu teilen", so Madonna.

Vier Frauen für Booker-Preis nominiert Vier Frauen haben es in die engere Auswahl für den diesjährigen Booker-Preis für Belletristik geschafft. Die Jury gab in London bekannt, dass sechs Autorinnen und Autoren nominiert wurden. Die britische Zeitung "Guardian" bezeichnete die Shortlist als so divers wie noch nie, da vier der Nominierten Schwarze seien. Dazu zählen Maaza Mengiste ("The Shadow King"), die in Äthiopien geboren wurde, und Tsitsi Dangarembga ("The Mournable Body") aus Zimbabwe. Der Booker-Preis ist der wichtigste britische Literaturpreis. Ausgezeichnet wird seit 1969 jährlich der beste englischsprachige Roman, der im Vereinigten Königreich veröffentlicht wurde.

Düsseldorfer Schauspielhaus: Sanierung wird teurer Nach mehrjährigen Arbeiten steht die Sanierung des Düsseldorfer Schauspielhauses kurz vor dem Abschluss - und wird noch einmal teurer. Die Kosten für die Arbeiten an Dach und Fassade lägen mit jetzt 20,4 Millionen Euro etwa 1,4 Millionen Euro höher als geplant, teilte die Stadt mit. Es hätten sich Probleme bei der Entwässerung der Dachflächen im Fall von Starkregen ergeben. Fast alle Baumaßnahmen seien aber nach fast drei Jahren abgeschlossen, hieß es. Die finalen Arbeiten und die Begrünung der Dachfläche sollen bis November fertig sein. Insgesamt hat die Sanierung des Hauses gut 60 Millionen gekostet. Das Theater mit der markant geschwungenen Fassade gilt als eine Ikone der 60er-Jahre-Architektur. Eröffnet wurde es Anfang 1970.

Britisches Museum "dekolonialisiert" sich Im Zuge einer kritischen Auseinandersetzung mit Großbritanniens kolonialer Vergangenheit hat ein Museum der Oxford-Universität etliche Ausstellungsstücke aus seiner Sammlung entfernt - darunter einige Schrumpfköpfe. Das sei Teil eines Prozesses, in dem man sich kritisch mit den Ausstellungsstücken und ihrer Kolonialgeschichte auseinandersetze, teilte das anthropologische Museum Pitt Rivers mit. Einige Exponate und ihre Beschriftungen hätten andere Kulturen als primitiv oder unterlegen dargestellt und damit Vorurteile oder sogar rassistisches Denken bestärkt. Man wolle dies ändern und dabei auch neue Perspektiven einbringen. Zur Sammlung des Museums gehören rund eine halbe Million Objekte - darunter Musikinstrumente, Waffen, Werkzeuge und Knochen.