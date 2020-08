Kulturnachrichten

Donnerstag, 27. August 2020

John Lennons Mörder kommt weiterhin nicht frei Der Mörder von Beatles-Legende John Lennon bleibt weiter im Gefängnis. Zum 11. Mal sei vergangene Woche ein Antrag von Mark David Chapman auf vorzeitige Haftentlassung abgelehnt worden, sagte ein Mitarbeiter der Gefängnisbehörde im Staat New York. Der 65-Jährige sitzt in der Haftanstalt Wende bei Buffalo eine lebenslange Haftstrafe ab. Chapman erschoss Lennon am 8. Dezember 1980, wenige Stunden nachdem ihm der frühere Beatle ein Album signiert hatte. Er sagte einst, mit jedem Jahr schäme er sich mehr und mehr für sein Verbrechen. Seine nächste Anhörung für eine mögliche vorzeitige Haftentlassung soll im August 2022 stattfinden.

Nobelpreisträgerin Alexijewitsch verweigert Aussage Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch verweigerte die Aussage vor einem Ermittlungsausschuss. Nach eigener Aussage habe sie von ihrem Recht Gebrauch gemacht habe, nicht gegen sich selbst auszusagen, so Alexijewitsch auf einer Pressekonferenz. "Ich fühle mich wegen nichts schuldig", sagte die Nobelpreisträgerin von 2015. Alexijewitsch unterstützte Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja im Wahlkampf und gilt als scharfe Kritikerin von Machthaber Lukaschenko. Sie ist Mitglied des von Tichanowskaja gegründeten Koordinierungsrates, gegen den die belarussische Justiz seit rund einer Woche strafrechtlich ermittelt.

Münchner Kammerspiele sind "Theater des Jahres" Die Münchner Kammerspiele sind erneut zum Theater des Jahres gewählt worden.

Wie das Magazin "Theater heute" mitteilte, schnitt das Haus in einer Umfrage unter 44 Kritikerinnen und Kritikern am besten ab. Damit wurden die Kammerspiele zum zweiten Mal hintereinander ausgewählt - jeweils unter der Leitung von Matthias Lilienthal. Der 60-Jährige hatte seine Intendanz an den Kammerspielen kürzlich beendet und war zurück nach Berlin gegangen. Außerdem wählten die Kritiker Sandra Hüller ("Toni Erdmann") und Fabian Hinrichs ("Tatort") zu den Schauspielern des Jahres. Zur besten Regiearbeit wurde die Inszenierung "Tanz" von Florentina Holzinger gekürt. Theaterstück des Jahres sind "Die Verlorenen" von Ewald Palmetshofer.

Booker-Literatur-Preis geht an Niederländerin Rijneveld Der britische International-Booker-Literatur-Preis geht an die Niederländerin Marieke Lucas Rijneveld für ihren Roman "The Discomfort of Evening". Sie ist mit 29 Jahren die jüngste Autorin, die diese Auszeichnung bisher bekommen hat. Sie teilt sich den Preis mit Michele Hutchison, die das Werk ins Englische übersetzte. In der Begründung der Jury heißt es: "Rijnevelds Sprache zeigt die Welt neu, enthüllt die Schocks und Gewalt der frühen Jugend durch das Prisma eines niederländischen Milchviehbetriebs. Das Werk zeigt die Fremdheit eines Kindes, das die Fremdheit der Welt betrachtet. In einer ersten Reaktion per Videobotschaft sagte Rijneveld, sie sei so stolz wie eine Kuh mit sieben Eutern. Der Literaturpreis ehrt die besten fremdsprachigen und ins Englische übersetzten Romane, die in Großbritannien veröffentlicht wurden. Er ist mit knapp 56.000 Euro dotiert. Das Preisgeld teilen sich immer Autor und Übersetzer.

Neef soll früher Chef der Pariser Oper werden Der deutsche Musikmanager Alexander Neef soll die Leitung der Pariser Oper bereits kommende Woche übernehmen. Das teilte das Kulturministerium mit. Neef soll wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Oper den Posten von Stéphane Lissner bereits zum 1. September übernehmen. Lissner, sollte die Leitung eigentlich erst 2021 abgeben. Im Juni kündigte er wegen der wirtschaftlichen Krise des Opernhauses an, schon früher die Übergabe machen zu wollen. Lissner bezifferte die Schulden der beiden Häuser Garnier und Bastille auf 40 Millionen Euro. Die Pariser Oper war von den mehrwöchigen Streiks gegen die Rentenreform und von der Corona-Krise schwer getroffen worden. Neef ist seit 2008 Intendant der Oper im kanadischen Toronto.

"Das Literarische Quartett" jetzt auch als Podcast "Das Literarische Quartett" gibt es bald auch zum Hören. Die Fernsehsendung soll ab Montag auch als Podcast abrufbar sein, wie das ZDF und das Deutschlandradio am Mittwoch mitteilten. Sie würden künftig noch enger zusammenarbeiten.

Abzurufen ist die Tonspur der Literatursendung. Die Publizistin Thea Dorn moderiert das Format seit März als alleinige Gastgeberin. In der nächsten Ausgabe sind die Autorinnen Dörte Hansen ("Altes Land") und Vea Kaiser ("Blasmusikpop") sowie Schauspieler Christian Berkel zu Gast. Er hat den Familienroman "Der Apfelbaum" geschrieben.Der Podcast ist unter www.deutschlandfunkkultur.de und www.zdf.de abzurufen.

Zwei Liebermann-Werke kehren nach Halle zurück 82 Jahre nach ihrer Aussortierung während der NS-Zeit kehren in der kommenden Woche zwei Gemälde Max Liebermanns in das Kunstmuseum Moritzburg in Halle an der Saale zurück. Als Dauerleihgaben sollen die Werke "Alte Frau an der Haustür" und "Venezianische Gasse nach links" am 3. September wieder in die Ausstellung des Hauses integriert werden, kündigte das Museum an. Laut Museum hatte der damalige Direktor Hermann Schiebel im Dritten Reich beantragt, die beiden Werke zu entfernen, da Liebermann Jude war. In der Folge seien sie in der Leipziger Galerie Franke in Zahlung gegeben worden. Liebermanns Kunst war demnach nicht aufgrund vermeintlich künstlerischer Aspekte als "entartet" eingeordnet worden, sondern allein aufgrund seines jüdischen Glaubens.

Sonderfolge von "The West Wing" als Wahlaufruf Die Originalschauspieler der preisgekrönten US-Politik-Serie "The West Wing" wollen nach 17 Jahren wieder zusammenkommen und eine einzige Folge drehen - um damit zur Stimmabgabe bei der US-Präsidentschaftswahl aufzurufen. Wie die Streaming-Plattform HBO Max mitteilte, soll mit der Spezialepisode die Kampagne "When We All Vote" (Wenn wir alle wählen) der ehemaligen First Lady Michelle Obama unterstützt werden. Martin Sheen wird dafür wieder in die Rolle eines demokratischen US-Präsidenten schlüpfen. Die Episode soll auf einer Theaterbühne in Los Angeles gedreht und vor der Wahl im November gezeigt werden.