Kulturnachrichten

Freitag, 10. Januar 2020

John le Carré bekommt Olof-Palme-Preis Der britische Schriftsteller und Spionageexperte John le Carré erhält den schwedischen Olof-Palme-Preis. Er werde „für seine engagierte und humanistische Meinungsbildung in literarischer Form in Bezug auf die Freiheit des Einzelnen und die Schicksalsfragen der Menschheit geehrt", teilte die Jury mit. Le Carré rufe seine Leser dazu auf, über die großen Machtspiele in der Welt sowie die Gier globaler Konzerne, korrupte Politiker oder auch den alarmierenden Anstieg von Faschismus und Fremdenhass zu diskutieren, hieß es. Der 88 Jahre alte Autor bekommt den Preis für das Jahr 2019 am 30. Januar in Stockholm verliehen. Der Palme-Preis ist mit 100.000 Dollar dotiert. Er wurde 1987 in Gedenken an den schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme geschaffen, der ein Jahr zuvor in Stockholm ermordet worden war. Zu den früheren Preisträgern zählen die Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege und Aung San Suu Kyi.

Sandra Hüller bekommt Theaterpreis Berlin Die Schauspielerin Sandra Hüller erhält den Theaterpreis Berlin. Sie bekommt die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung für "ihre besonderen Verdienste um das deutschsprachige Theater", wie die Stiftung Preußische Seehandlung und die Berliner Festspiele mitteilten. Der Preis wird ihr im Mai im Rahmen des Theatertreffens überreicht. Hüller wird außerdem für ihre Rolle als Hamlet am Schauspielhaus Bochum im Frühjahr mit dem renommierten Gertrud-Eysoldt-Ring ausgezeichnet. Die Schauspielerin ist auch für Filme wie "Toni Erdmann" und "In den Gängen" bekannt.

Schmuckstücke aus Grünem Gewölbe Entgegen einer vorherigen Meldung bestreiten die Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden die Zusammenarbeit mit einer israelischen Sicherheitsfirma. Die „Bild"-Zeitung hatte berichtet, der Sicherheitsfirma CGI seien Schmuckstücke aus dem Juwelendiebstahl im Historischen Grünen Gewölbe in Dresden für einen Millionenbetrag angeboten worden. Die Firma sei nach eigenen Angaben mit Ermittlungen zu dem Diebstahl beauftragt und sollte das Sicherheitskonzept des Museums durchleuchten. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP hieß es von den Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, die Firma CGI sei nicht mit Ermittlungen beauftragt und habe auch keinen Kontakt zu den Kunstsammlungen aufgenommen.

Knochen der Heiligen Drei Könige locken Besucher Der geöffnete Reliquienschrein der Heiligen Drei Könige lockt mehr Besucher in den Kölner Dom. Zu den 20.000 Menschen pro Tag kämen seit der Öffnung des Schreins täglich mehrere hundert Besucher zusätzlich in die Kathedrale schätzt Domdechant Robert Kleine gegenüber der Katholischen Nachrichten-Agentur. Zum ersten Mal zeigt der Dom den geöffneten Reliquienschrein für eine volle Woche, also noch bis Sonntag. Normalerweise wird nur für den Dreikönigstag, den 6. Januar, eine trapezförmige Platte von dem Schrein entfernt, so dass die Besucher hinter einem Gitter drei Kronen mit Schädeln erkennen können. Die Reliquien kamen 1164 von Mailand nach Köln. Ob es sich wirklich um die sterblichen Überreste der drei Sterndeuter aus dem Matthäus-Evangelium handelt, ist umstritten.

Komödie um schwulen Jesus in Brasilien doch erlaubt Kehrtwende im Streit um eine Netflix-Satire mit einem homosexuellen Jesus: das Oberste Gericht von Brasilien hat die Verbreitung nun doch erlaubt. Es kassierte damit die Entscheidung einer unteren Instanz in Rio de Janeiro, die am Mittwoch die Ausstrahlung des Films vorläufig untersagt hatte. Wie brasilianische Medien am Freitag berichteten, erklärte der zuständige Richter, eine Filmkomödie sei nicht in der Lage, „die christlichen Werte zu schwächen, deren Existenz mehr als 2.000 Jahre zurückreicht." Die katholische Vereinigung Centro Dom Bosco hatte die Klage eingereicht.

"Fotografiska"-Ableger eröffnet in New York In New York hat ein neues Fotografie-Museum eröffnet. Das "Fotografiska" ist eine Außenstelle des gleichnamigen Museums im schwedischen Stockholm. Es belegt alle sechs Stockwerke eines früheren Kirchengebäudes an der Park Avenue in Manhattan. Das Museum war 2010 gegründet worden und ist ausschließlich privat finanziert. Internationale Bekanntheit erlangte es durch eine Robert-Maplethorpe-Retrospektive 2011. Zum Auftakt in New York zeigt das Museum unter anderem Frauenbilder der deutschen Fotografin Ellen von Unwerth.

Werner Herzog erhält Ehrenpreis in Hollywood Der in München geborene Regisseur Werner Herzog erhält in Hollywood einen Ehrenpreis des renommierten US-Verbands der Kameraleute ASC. Der 77jährige Filmemacher soll die Auszeichnung am 25. Januar in Los Angeles entgegennehmen. Wie der Verband mitteilte, sei Herzog ein "wahrhaft einzigartiger Geschichtenerzähler". Mit dem Ehrenpreis werden besondere Verdienste ausgezeichnet, die die Kunstform der Kameraarbeit fördern. Er geht explizit an Filmschaffende, die nicht an der Kamera selbst arbeiten. Zu früheren Preisempfängern gehören Schauspieler und Regisseure wie Angelina Jolie, Denzel Washington, Martin Scorsese und Steven Spielberg. Herzog hat mehr als 70 Spielfilme und Dokumentationen geschrieben, inszeniert und produziert, darunter unter anderem "Fitzcarraldo" oder "Cobra Verde" mit Klaus Kinski.

Jeremy Irons wird Jury-Präsident der Berlinale Der britische Schauspieler und Oscar-Preisträger Jeremy Irons wird Jury-Präsident der diesjährigen Berlinale. "Die ikonischen Figuren, die Jeremy Irons verkörpert hat, und sein unverwechselbarer Stil haben mich auf meiner cineastischen Reise begleitet und mir die Komplexität der menschlichen Natur vor Augen geführt", würdigte der künstlerische Leiter der Internationalen Filmfestspiele Berlin, Carlo Chatrian, den 71-Jährigen. Irons gilt als bedeutender Charakterdarsteller und erhielt 1991 einen Oscar für seine Darstellung von Claus von Bülow in "Die Affäre der Sunny von B.". Zu seinen rund 90 Auftritten in Film und Fernsehen zählte auch die Rolle eines spanischen Jesuiten in "Mission" im Jahr 1986. Neben der Leinwand blieb Irons auch der Theaterbühne treu. Die 70. Ausgabe der Berlinale findet vom 20. Februar bis zum 1.März statt.

Endlos-Streit um Kraftwerk-Beat Der Streit zwischen dem Musikproduzenten Moses Pelham und den Elektropop-Pionieren Kraftwerk um einen Zwei-Sekunden-Rhythmus bleibt auch nach mehr als zwei Jahrzehnten kompliziert. In der inzwischen vierten Verhandlung des Bundesgerichtshofs zeichnete sich heute zwar ab, dass Pelham den Kraftwerk-Beat wohl 1997 ungefragt kopieren und unter einen Song mit der Rapperin Sabrina Setlur legen durfte. Die Karlsruher Richter scheinen aber davon auszugehen, dass von 2002 an die Herstellung weiterer Tonträger wegen einer neuen Rechtslage nicht mehr erlaubt gewesen sein dürfte. Offen bleibt, ob die fraglichen Tonträger trotzdem vertrieben werden dürfen. Das Urteil soll erst in den kommenden Wochen bis Monaten verkündet werden. Das Verfahren wird in der Musikbranche mit Spannung verfolgt, weil es grundsätzliche Fragen zum Verhältnis von Kunstfreiheit und Urheberschutz aufwirft.

Buchmarkt mit leichtem Umsatzplus Die Buchbranche hat das vergangene Jahr mit einem leichten Umsatzplus abgeschlossen. Nach vorläufigen Zahlen wurde 2019 ein Zuwachs von 1,4 Prozent verzeichnet, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mitteilte. "Die positive Umsatzentwicklung zeigt: Die Relevanz des Buches in unserer Gesellschaft ist ungebrochen", sagte Börsenvereins-Vorsteherin Karin Schmidt-Friderichs. Die Zahlen basieren auf monatlichen Erhebungen über verschiedene Verkaufswege des Marktforschungsunternehmens Media Control. Genaue Zahlen zum Umsatz und dem Wachstum im Internethandel will der Börsenverein erst Mitte des Jahres veröffentlichen.

Limes auf Weg zum Weltkulturerbe Die Grenzanlagen aus römischer Zeit in Nordrhein-Westfalen sollen Weltkulturerbe werden. Der Antrag für die Aufnahme des Niedergermanischen Limes in das Unesco-Welterbe soll in Paris der Kulturorganisation der Vereinten Nationen übergeben werden. Der Antrag wird von NRW, Rheinland-Pfalz und den Niederlanden nach jahrelanger Vorarbeit gemeinsam eingereicht. Wenn alles nach Plan läuft, könnte der Niedergermanische Limes im Sommer 2021 das sechste Unesco-Welterbe in NRW werden, erklärte Bauministerin Ina Scharrenbach. Der "nasse Limes" läuft auch durch die Niederlande sowie Rheinland-Pfalz und verbindet römische Grenzanlagen, die bereits Unesco-Welterbe sind: den Obergermanisch-Raetischen Limes, der im rheinland-pfälzischen Bad Breisig südlich von Bonn beginnt, und den

Hadrianswall in Großbritannien.