Kulturnachrichten

Dienstag, 10. August 2021

Joel Sandelson gewinnt Karajan-Klassik-Award Joel Sandelson hat in Salzburg den Herbert von Karajan Klassik Award für Nachwuchsdirigenten gewonnen. Der junge Brite habe beim Konzert mit der Camerata Salzburg damit überzeugt, dass er seine angeborene Musizierfreude in den Dienst der Musik stelle und seine musikalischen Vorstellungen deutlich durchgesetzt habe. Das sagte der Juryvorsitzende Manfred Honeck. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahre an einen jungen Dirigenten bis 35 Jahre verliehen. Zum Preis gehört auch ein Festspielkonzert mit dem ORF Radio-Symphonieorchester. Beim diesjährigen Wettbewerb hatten sich 250 Musikerinnen und Musiker beworben.

Verschollene Schmetterlingsart wiederentdeckt Schmetterlingsforscher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben eine verschollen geglaubte Schmetterlingsart wiederentdeckt: Nach 86 Jahren wurde erstmals im Südtiroler Nationalpark Stilfserjoch der "Wehrlis Gletscherspanner" gesichtet. Es handele sich um die einzige Schmetterlingsart der Alpen, die ausschließlich über der Schneegrenze lebt, teilte das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe am Dienstag mit. Forscher hatten befürchtet, dass der Schmetterling wegen der Klimaerwärmung und des Rückgangs der Alpengletscher verschwunden sein könnte. Der Fundort an einem Grat über einem Schneefeld in 3.250 Höhe habe viele offene Spalten und damit kalte Höhlen für den Schmetterling, hieß es. Das Verhalten der seltenen Schmetterlingsart ist noch wenig erforscht: Was die Raupen fressen, wie lange die Entwicklung zum Falter dauert und ob das Tier jedes Jahr zu finden ist, darüber herrscht noch Unklarheit.

Die Toten Hosen spielen Überraschungskonzert Die Toten Hosen haben Fans in ihrer Heimatstadt Düsseldorf mit einem kurzen Livekonzert überrascht. Die Band spielte am Montagabend im Anschluss an eine Lesung von Sänger Campino das erste Live-Konzert seit 2 Jahren. Laut "Rheinischer Post" präsentierte die Rockband rund 45 Minuten lang Klassiker der Band-Geschichte. 900 Fans, die eigentlich wegen der Lesung ins Düsseldorfer Open Air-Kino gekommen waren, seien trotz vorigen Dauerregens begeistert gewesen.

"Deutsch als Fremdsprache" ohne Gendersternchen Die Hersteller von Lehrmaterialien für "Deutsch als Fremdsprache" achten zwar auf eine gendergerechte Sprache - auf Sonderformen wie etwa das Sternchen oder Binnen-I wird aber meist verzichtet. Die geschlechter-gerechte Schreibung dürfe das Erlernen der geschriebenen deutschen Sprache keinesfalls zusätzlich erschweren, sagte eine Sprecherin des Klett-Verlags in Stuttgart. Um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten, würden Formen, die nicht laut gelesen werden können, vermieden. Allerdings gehe es bei "Deutsch als Fremdsprache" auch um die Vermittlung von Landeskunde, so ein Sprecher des Berliner Cornelsen-Verlags. Daher würden auch Formen für diverse Geschlechter verwendet, zum Beispiel die Abkürzung "m, w, d".

Jennifer Lopez tritt bei "Global Citizen Festival" auf Neben vielen anderen Stars wird nun auch Jennifer Lopez im New Yorker Central Park für das "Global Citizen Festival "auf der Bühne stehen. Das gaben die Veranstalter bekannt. In den vergangenen Wochen waren bereits Weltstars wie Billie Eilish, Ed Sheeran, Coldplay, Shawn Mendes, Usher und die Boygroup BTS angekündigt worden. Die Veranstaltung findet am 25. September weltweit in mehreren Städten statt, darunter New York, Paris, London, Rio de Janeiro und Sydney. Mit Konzerten und politischen Beiträgen soll eine 24-stündige Show entstehen. Das Festival wirbt für mehr Engagement im Kampf gegen Armut und Krankheiten und setzt sich für Klima- und Umweltschutz ein.

Keine Verharmlosung von Verschwörungsmythen Experten warnen eindringlich vor einer Verharmlosung von Verschwörungsmythen. Auch wenn diese teils "grotesk" anmuteten, seien sie gefährlich, "weil sie Gruppen oder Individuen identifizieren, gegenüber denen Gewalt als letztes Mittel und Notwehrmaßnahme scheinbar gerechtfertigt" sei, heißt es in einer am Montag vorgestellten Studie. Anhänger der jeweiligen Verschwörungserzählung sprächen sich mitunter auch "implizit oder explizit für neue Gewaltordnungen" aus. Das American Jewish Committee (AJC) Berlin Ramer Institute hatte die Studie in Auftrag gegeben, der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (Rias) sie erstellt. Die Untersuchung trägt den Titel "Antisemitische Verschwörungsmythen in Zeiten der Coronapandemie. Das Beispiel QAnon". Die Studie hält fest, dass auch in aktuellen Verschwörungsmythen Juden zentral als vermeintlich Schuldige benannt würden, so auch bei QAnon.

Wertvolle Gläser bald wieder zu sehen Mehr als 20 Jahre nach einem Diebstahl aus einem Düsseldorfer Kunstmuseum sollen sechs wertvolle Glasobjekte Ende 2022 wieder im Kunstpalast ausgestellt werden. Das sagte der Leiter des Glasmuseums Hentrich, Dedo von Kerssenbrock-Krosigk, am Montag bei der Präsentation der zurückgegebenen Gläser. Zurzeit befinde sich das Glasmuseum noch im Umbau. Die Wiedereröffnung gebe die Möglichkeit, diese Gläser mit einzuplanen, sagte von Kerssenbrock-Krosigk. Insgesamt 14 Kunstwerke waren im Februar 2000 aus dem damaligen Kunstmuseum gestohlen worden. Im vergangenen Jahr hatte die italienische Polizei sechs der wertvollen Kunstobjekte bei einem arrangierten Treffen mit einem deutschen Paar in der Nähe von Turin sichergestellt und Anfang Juli 2021 an die deutsche Botschaft in Rom übergeben. Seit Ende Juli sind die sechs Glasobjekte wieder in Düsseldorf.

Lenbachhaus erwirbt Epstein-Gemälde Das Münchner Lenbachhaus hat das Bild "Waldphantasie" (1928) von Elisabeth Iwanowna Epstein (1879-1956) für seine Sammlung angekauft. Möglich wurde dies durch die Eva-Margarete-Lückenhaus-Stiftung, teilte die Städtische Galerie am Montag mit. Epstein gehöre zu den wenigen Künstlerinnen, deren Werke auf der legendären ersten Blauen-Reiter-Ausstellung 1911/12 gezeigt worden seien. Obwohl sie zu den zentralen Figuren im Umkreis der Künstlergruppe zählte, sei ihr Werk heute kaum erschlossen. Dies sei dem Umstand geschuldet, dass der Verbleib ihrer Arbeiten aus dieser Zeit weitgehend unbekannt sei.

Weltkulturmuseum startet Provenienz-Projekte Das Hamburger Weltkulturmuseum Markk am Rothenbaum startet zwei Projekte zur Provenienzforschung. Bisher durchgeführte Untersuchungen hätten gezeigt, welche Objekte aus den Westafrika-Sammlungen des Markk zwischen 1860 und 1920 durch koloniale Akteure nach Hamburg gelangten, hieß es. Dieser Ansatz solle nun in einer zweijährigen Verlängerung auf die Sammlungen aus Ozeanien angewandt werden. Zudem werden mit der Provenienzforschung zu NS-Raubgut am Markk erstmals ausgewählte Bestände systematisch überprüft. Zunächst sollen Judaica-Objekte und Objektüberweisungen öffentlicher Einrichtungen nach 1945 untersucht werden. Es solle geklärt werden, ob sie unter Zwang oder Verfolgung zwischen 1933 und 1945 erworben wurden oder den Besitzer wechselten. Zugleich sollen die Vorbesitzer und Überbringer ermittelt werden. Beide Projekte werden vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert.