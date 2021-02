Jochen Schropp: Sender müssen mehr als Stereotype abbilden

Sonntag, 14. Februar 2021

Die Performerin Anne Tismer denkt, sie sei "als weibliche Person nicht so intelligent", weil das meiste von dem, was sie lerne und lese, "unter männlichen Namen publiziert ist". Sie frage sich immer "Oh Gott - ist das weibliche Gehirn so, dass ich nie irgendwas raufinden kann?", sagte sie im Deutschlandfunk Kultur. Mit "Name her - Eine Suche nach den Frauen +" wurde Tismer zum diesjährigen Theatertreffen eingeladen. Es handelt sich um eine Hommage an Frauen, die Geschichte geschrieben haben, aber unbekannt oder vergessen sind. Dreißig Jahre lang sammelte Tismer Informationen zu diesen Frauen; singend, tanzend, sprechend streift sie 150 Biografien in sieben Stunden. Damit versuche sie, die Namen der Frauen in den "aktiven Wortschatz" zurückzuholen. Derzeit strebt Tismer eine Umschulung an und bereitet sich auf ein Physikstudium vor. Zur Vorbereitung höre sie online Vorlesungen und nehme Nachhilfe.