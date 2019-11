Kulturnachrichten

Mittwoch, 27. November 2019

Jochen Schimmang erhält Niedersächsischen Literaturpreis Der Autor Jochen Schimmang ist der erste Preisträger des Walter-Kempowski-Preises für biografische Literatur des Landes Niedersachsen. In seinen Texten thematisiere Schimmang autobiografische Themen genauso wie gesellschaftlich relevante Fragen, begründet das Ministerium die Wahl. Der 1948 in Northeim geborene Autor soll die Auszeichnung im Dezember in Hildesheim erhalten. Kernanliegen des mit 20.000 Euro dotierten Preises ist es Schriftsteller auszuzeichnen, denen es gelingt, Einflüsse zeitgeschichtlicher Ereignisse auf die individuelle Biografie darzustellen.

Hetty Berg neue Direktorin des Jüdischen Museums Berlin Die Entscheidung des Stiftungsrates war einstimmig: Am 1. April nächsten Jahres wird die Museums-Managerin Hetty Berg Chefin des Jüdischen Museums Berlin. Die 1961 geborene Niederländerin ist derzeit Chefkuratorin am Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. Der bisherige Direktor in Berlin, Peter Schäfer, war nach Kontroversen um die Ausrichtung von Veranstaltungen und Ausstellungen zurückgetreten. Das war weltweit kritisiert worden. Die Berufung von Hetty Berg wurde vom Zentralrat der Juden in Deutschland bereits begrüßt.

Geringerer Schaden im Grünen Gewölbe als befürchtet Bei dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden sind weniger Schmuckstücke gestohlen worden, als befürchtet. Direktor Syndram sagte, viele Stücke der Garnituren seien noch da, etwa der Hofdegen oder die beiden Perlenketten der Königin. Eine genaue Zahl der verschwundenen Teile wollen die Kunstsammlungen morgen bekannt geben. Die Ermittler gehen unterdessen davon aus, dass die Täter über Insiderwissen verfügten. Angesichts der Videoaufnahmen hatten die bewaffneten Sicherheitsleute entschieden, nicht einzugreifen, um den sogenannten sächsischen Staatsschatz zu schützen.

Studie: "Onleihe" schmälert Kaufbereitschaft am Buchmarkt Die elektronische Ausleihe von Büchern in öffentlichen Bibliotheken - die sogenannte Onleihe - schmälert die Bereitschaft, Bücher zu kaufen. Das ist das Ergebnis einer Studie, die der Börsenverein des Deutschen Buchhandels vorgestellt hat. Onleihe-Nutzer gehörten zwar zu den aktivsten Käufern am Buchmarkt, aber knapp die Hälfte von ihnen kaufe weniger oder gar keine Bücher mehr, seit sie das Angebot der Onleihe nutzten.

Den Angaben zufolge handelt es sich um die erste umfassende Untersuchung zur Onleihe-Nutzung in Deutschland. Demnach leihen insgesamt 2,6 Millionen Menschen in Deutschland über die Onleihe digital Bücher und andere Medien aus.

Journalistin Ferdos Forudastan leitet CIVIS Medienstiftung Ferdos Forudastan, Ressortleiterin Innenpolitik der "Süddeutschen Zeitung" und frühere Pressesprecherin von Bundespräsident Joachim Gauck, wird neue Geschäftsführerin der CIVIS Medienstiftung sowie Leiterin des WDR Europaforums. Das gab der WDR bekannt. Die CIVIS Medienstiftung in Köln ist ein mediales Netzwerk für Migration, Integration und kulturelle Vielfalt in Europa. Sie widmet sich der Meinungsbildung zu allen relevanten gesellschaftspolitischen Fragen der europäischen Einwanderungsgesellschaft. Unter anderem zeichnet sie jährlich europäische Programmleistungen zum Thema im Film, Fernsehen, Radio und Internet mit dem CIVIS Medienpreis aus.