Kulturnachrichten

Dienstag, 4. Juni 2019

Joachim Meyerhoff wechselt zur Berliner Schaubühne Der Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff wird das Wiener Burgtheater nach dieser Spielzeit verlassen und an die Berliner Schaubühne wechseln. Dies bestätigte das Theater dem rbb. Meyerhoff ist seit 2005 Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. Außerdem gehört er zum Ensemble des Hamburger Schauspielhauses. Der Schauspieler ist vielfach ausgezeichnet. Für seine Rolle in Thomas Melles "Die Welt im Rücken" erhielt er 2017 zum zweiten Mal den Nestroy-Theaterpreis als bester Schauspieler. Außerdem wurde er zum "Schauspieler des Jahres" gekürt und mit dem Gustav Gründgens Preis geehrt. Meyerhoff ist auch mit seinem autobiografischen Romanzyklus "Alle Toten fliegen hoch" erfolgreich.

"Bloggerin des Jahres 2017" bekommt Titel aberkannt Eine deutsche Autorin, die für sich selbst eine jüdische Familiengeschichte erfunden haben soll, bekommt als Konsequenz den Titel "Bloggerin des Jahres 2017" wieder aberkannt. "Wir haben die Autorin um eine Stellungnahme gebeten», teilte das Netzwerk Goldene Blogger mit. "Mit der aktuellen Informationslage sehen wir uns gezwungen, den Preis abzuerkennen." Dem "Spiegel" zufolge soll die in Irland lebende Historikerin Marie Sophie Hingst sowohl in ihrem Blog "Read on my dear, read on" als auch gegenüber dem Archiv der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem falsche Angaben über ihre Abstammung gemacht haben. Der Bericht hat auch Yad Vashem auf den Plan gerufen, wo nun Prüfungen laufen.

Ehren-Oscars für u.a. David Lynch und Lina Wertmüller Die ersten Oscars der neuen Saison stehen fest: David Lynch, Lina Wertmüller, Wes Studi und Geena Davis erhalten Ehrenpreise. Das teilte die amerikanische Filmakademie mit. Akademie-Präsident John Bailey erklärte, die Governor Awards würdigten jedes Jahr Persönlichkeiten, die ihr Leben künstlerischer Vollendung gewidmet und außerordentliche Beiträge "für unsere Branche und darüber hinaus" erbracht hätten.

Thüringer Kirchen schenken neue Thora-Rolle Zum geplanten Themenjahr "Neun Jahrhunderte Jüdisches Leben in Thüringen" lassen die katholische und die evangelische Kirche im Freistaat eine neue Thora-Rolle anfertigen. "Es soll unser Geschenk an die jüdische Landesgemeinde sein", kündigte die mitteldeutsche Landesbischöfin Ilse Junkermann nach einem Spitzentreffen zwischen Kirchenvertretern und Landesregierung in der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt mit. Eine Thora-Rolle für den jüdischen Gottesdienstgebrauch wird per Hand von einem speziell dafür ausgebildeten Schreiber geschrieben. Mit dem Themenjahr 2020/21 soll die Bewerbung Erfurts um den Unesco-Welterbetitel für seine jüdischen Stätten unterstützt werden.