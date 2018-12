Jingle ohne bells Türchen 9: "Angel, Won't You Call Me" von The Decemberists

Heute öffnet sich das neunte Türchen unseres Adventskalenders "Jingle ohne Bells". (Deutschlandradio/ Unsplash/ Anne Spratt)

In der Reihe "Jingle ohne bells" präsentiert Deutschlandfunk Kultur die etwas anderen Weihnachtssongs. Hinter Tür 9 verbirgt sich der Song "Angel, Won't You Call Me" der US-amerikanischen Indie-Folk-Band The Decemberists.

Diesen Weihnachtssong – wie alle weiteren aus den Jahren 2016 bis 2018 – finden Sie auch auf unserer "Jingle ohne bells"-Spotify-Playlist.