Jingle ohne Bells Türchen 2: "I morgen og i dag" von Frida Hilarius und William Rordam

Von Gerd Brendel

Heute öffnet sich das 2. Türchen unseres Adventskalenders "Jingle ohne Bells". (Deutschlandradio / Unsplash / Annie Spratt)

In der Reihe „Jingle ohne Bells“ präsentiert Deutschlandfunk Kultur die etwas anderen Weihnachtssongs. Hinter Tür 2 verbirgt sich „I morgen og i dag“ der Dänen Frida Hilarius und William Rordam.

Mittlerweile gehen Frida Hilarius und William Rordam auf die 30 zu, doch 2005, als "I morgen og i dag" erschien, waren die zwei noch Teenager. Der Song war damals das Titelstück der Serie "Weihnachten auf Walhalla", in der Wikinger-Götter und Kinder gemeinsam die Welt retten. Freundschaft und Zusammenhalt sind hier das Motto, in der Serie wie auch in ihrem Titelsong.

Diesen Weihnachtssong – wie alle weiteren aus den Jahren 2016 bis 2020 – finden Sie auch auf unserer "Jingle ohne Bells"-Spotify-Playlist.