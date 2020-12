Jingle ohne Bells Türchen 15: "Carry me Home" von Hey Rosetta! Von Gerd Brendel

Heute öffnet sich das 15. Türchen unseres Adventskalenders "Jingle ohne Bells". (Deutschlandradio / Unsplash / Annie Spratt)

In der Reihe „Jingle ohne Bells“ präsentiert Deutschlandfunk Kultur die etwas anderen Weihnachtssongs. Hinter Tür 15 verbirgt sich „Carry me Home“ der kanadischen Indierock-Band Hey Rosetta!.

Die siebenköpfige Band Hey Rosetta! stammt von der kanadischen Insel Neufundland und ist vor allem für ihre energetischen Liveshows und die reiche Instrumentierung ihrer Songs bekannt. Die Heimat spielt eine wichtige Rolle in der Musik der Band, so auch im Song "Carry me Home". Leadsänger Tim Baker beklagt darin, dass er kein Geld hat, um zu Weihnachten nach Hause zu fahren. Auch Gebete zu allen erdenklichen Heiligen helfen nicht – also ist er nur in Gedanken daheim und schwelgt in seiner Sehnsucht.

Diesen Weihnachtssong – wie alle weiteren aus den Jahren 2016 bis 2020 – finden Sie auch auf unserer "Jingle ohne Bells"-Spotify-Playlist.