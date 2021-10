Kulturnachrichten

Freitag, 29. Oktober 2021

Jericho: Eines der größten Bodenmosaike der Welt freigelegt In der palästinensischen Stadt Jericho im Westjordanland ist eines der größten Bodenmosaike der Welt der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Es war in den 1930er-Jahren bereits entdeckt, aber erst in den vergangenen Jahren restauriert worden. Das Mosaik umfasst mehr als 800 Quadratmeter und befindet sich in einer alten Palastanlage der Umajjaden-Dynastie aus dem achten Jahrhundert. Es setzt sich aus mehr als fünf Millionen Steinen zusammen. Die Palästinenser hoffen, dass das Mosaik mehr Touristen nach Jericho lockt. Die Tourismus-Industrie ist dort durch die Corona-Pandemie stark eingebrochen.

Schumann-Preis für Komponistin Olga Neuwirth Die österreichische Komponistin Olga Neuwirth erhält den Robert-Schumann-Preis für Dichtung und Musik. Die Komponistin erhebe mit ihrem Schaffen "die Stimme des Widerstands gegen Mainstream und schnelle Gewissheiten, ganz im Sinne Robert Schumanns, der 'eine neue poetische Zeit' angestrebt hat", teilte die Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur mit. Neuwirth vereine in ihrem Werk verschiedenste Gattungen. "Klang-, Bild- und Sprachmaterialien gehen in ihren Kompositionen überraschende Allianzen ein", so die Jury. Beispielhaft dafür stehe die Kooperation mit der Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Die Auszeichnung ist mit 15.000 Euro verbunden und wird am Donnerstag in Mainz übergeben.

Belarus sperrt Online-Angebote der Deutschen Welle Die Regierung von Belarus blockiert nach Angaben der Deutschen Welle die Online-Angebote des Senders. Das Informationsministerium habe mitgeteilt, die Angebote seien gesperrt worden, weil sie Links zu Materialien enthielten, die als extremistisch eingestuft würden. Deutsche-Welle-Intendant Peter Limbourg wies die Vorwürfe der belarussischen Regierung zurück. Die starke Nutzung unabhängiger Medienangebote zeige deutlich, dass die Menschen in Belarus den vom Staat gelenkten Medien nicht mehr vertrauten. Die Deutsche Welle hatte seine Angebote für Belarus im Frühjahr ausgeweitet, um den zivilgesellschaftlichen Aufbruch im Land medial zu begleiten.

Squid Game kommt in Schulen und Kitas an Die Netflix-Serie Squid-Game ist in deutschen Kitas und Schulen angekommen: In einer Kita in Pinneberg bei Hamburg haben Kinder und jüngere Schulkinder im Hortbereich laut einem Zeitungsbericht "Squid Game" nachgespielt. In einem Brief an die Eltern habe der zuständige Ansprechpartner der Kita vor der Serie gewarnt. Sie sei "brutal, gewaltverherrlichend und insbesondere für Kinder verstörend". Auch der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband berichtet, dass die Serie an den Schulen nachgespielt wird. Squid-Game ist die weltweit erfolgreichste Netflix-Serie. In ihr treten Menschen in Spielen gegeneinander an, um ein Preisgeld zu gewinnen. Wer es nicht in die nächste Runde schafft, wird getötet. Einige Schulen im US-Bundesstaat New York haben für Halloween Kostüme, die sich auf "Squid Game" beziehen, verboten.

England: Archäologen finden römische Büsten Bei Ausgrabungen für eine Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke haben Archäologen im Südosten von England eine besondere Entdeckung gemacht. Auf dem Gelände einer früheren mittelalterlichen Kirche in Stoke Mandeville fanden sie unter anderem zwei noch vollständig erhaltene römische Büsten. Eine der führenden Expertinnen nannte den Fund "atemberaubend". Die Objekte würden helfen zu verstehen, was sich auf dem Gelände befunden habe, bevor die mittelalterliche Kirche gebaut worden sei. Spezialisten sind nun mit der Reinigung und weiteren Analyse beauftragt worden.

Papst warnt vor Bedrohung durch Klimawandel Papst Franziskus hat die Weltgemeinschaft vor der UN-Klimakonferenz zu einem entschlossenen Handeln gegen die Erderwärmung aufgerufen. Die politischen Entscheidungsträger seien dringend aufgefordert, wirksame Antworten auf die gegenwärtige Umweltkrise zu geben, sagte der Papst im Radio der BBC. Dadurch könnten sie "konkrete Hoffnungszeichen" für künftige Generationen setzen. Das Oberhaupt der Katholiken betonte zugleich, dass es notwendig sei, zusammen etwas aufzubauen und alle politischen Mauern einzureißen. Alleine komme man nicht aus einer Krise, so Franziskus. Von Sonntag an verhandeln die Regierungen auf der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow darüber, wie sie die Ziele des Pariser Klimaabkommens von 2015 einhalten können.

Facebook-Mutter nennt sich demnächst Meta Aus Facebook wird Meta. So soll der Online-Konzern demnächst heißen. Das gab der Gründer Mark Zuckerberg in San Francisco bekannt. Damit soll die Schöpfung eines sogenannten Metaversums in den Vordergrund gestellt werden, eine kollektiv nutzbare virtuelle Welt. Die Online-Plattform Facebook selbst und Tochter-Dienste wie Whatsapp und Instagram werden ihre bisherigen Namen behalten. Meta soll als Dach für all diese und weitere Angebote dienen. Dem Internetriesen wird seit einiger Zeit vorgeworfen, nicht ausreichend gegen die Verbreitung von Hassbotschaften und Mobbing auf seinen Plattformen vorzugehen, die Privatsphäre seiner Nutzer zu verletzen, als Lautsprecher für gefährliche Falschinformationen zu dienen und dem Wohlbefinden junger Internetnutzer zu schaden.

"Salzburger Stier" geht an Kabarettistin Luise Kinseher Die niederbayerische Kabarettistin Luise Kinseher wird mit dem "Salzburger Stier" 2022 ausgezeichnet. Kinseher sei eine wandlungsfähige Vollblut-Kabarettistin und vereine philosophischen Tiefgang mit politischer Schärfe und absurdem Witz, begründete die Jury ihre Entscheidung. Für Österreich gewinnt der Kabarettist und Musiker Omar Sarsam, Preisträger für die Schweiz ist das Duo Fatima Moumouni & Laurin Buser. Die Verleihung soll am 21. Mai 2022 in Lindau am Bodensee im Rahmen eines einwöchigen Kabarettfestivals stattfinden, wie der Bayerische Rundfunk in München mitteilte. Der mit jeweils 6.000 Euro dotierte "Salzburger Stier" ist ein Radiopreis für Satire und wird seit 1982 von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD, ORF, SRF und Rai Südtirol gemeinsam vergeben. Es werden jährlich drei Künstler ausgezeichnet - je einer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.