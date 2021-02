Jemens Revolution Nach dem Jubel kam der Krieg

Im Jemen sind Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. (picture alliance / dpa / Hani Al-Ansi)

Vor zehn Jahren führten Proteste im Jemen zum Rücktritt des Langzeitherrschers Saleh. Doch statt Demokratie kamen die Huthis, eroberten 2015 den Norden. Seitdem herrscht Krieg im Land. Nun weckt die US-Regierung Hoffnungen auf ein Ende des Konflikts.

Hadil al-Mowafak ist jetzt 25 und kann schon auf ein bewegtes Leben zurückblicken: Sie wächst in einem Oppositionshaushalt im Jemen auf. In der Hauptstadt Sanaa. Früh wird sie zur Aktivistin. Mit 13, 14 Jahren tritt sie ins Jugendparlament ein. Mit 15 reiht sie sich ein in die riesigen Proteste Anfang 2011:

"Meine Schule war in der Nähe des ‚Change Squares‘, der Platz, auf dem die Menschen protestiert haben. Nach der Schule bin ich meistens direkt dorthin, statt nach Hause zu gehen. Das erste Mal, als ich den Platz betreten habe, das war ein Moment, der mein Leben verändert hat. Es war das erste Mal, dass ich mich – als Frau im Jemen – sicher gefühlt habe. Ich habe mich gleichberechtigt gefühlt mit allen, die mit mir dort waren. Ich war erstaunt darüber, wie die Männer auf dem ‚Change Square‘ mich angeguckt haben. Ich war diesmal kein Sexobjekt in ihren Augen, wie es sonst häufig auf Sanaas Straßen passiert. Sie haben mich als ihre Mitbürgerin angesehen."

Die neue Generation hat Frust statt Perspektiven

Im Protest ist da auf einmal so eine Einheit spürbar, erzählt die Jemenitin. Hunderttausende gehen auf die Straßen. Sie fordern: Gerechtigkeit, soziale Veränderungen, wirtschaftliche Perspektiven und mehr politische Freiheit. Anfangs ging es gar nicht um einen Regierungswechsel, aber als die Regierung dann versuchte, die Revolution zu ersticken, da wollten sie den damaligen Präsidenten Ali Abdullah Saleh nicht mehr an der Macht sehen, erinnert sich Hadil.

"Das Problem an dem Rücktritt von Ali Saleh 2012 war, dass hinter dem Prozess, der zu dem Ganzen geführt hat, vor allem die alten politischen Eliten standen. Junge Menschen, die Teil der Revolution waren, die Zivilgesellschaft, Frauen – sie wurden alle ausgeschlossen. Der neue Präsident Hadi hatte eine Chance, Dinge langfristig zu verändern, aber er hat sie verpasst. Leider hat die neue Regierung versucht, genau das zu kopieren, was das alte Regime schon gemacht hat: Sie wollte ihre Leute in Top-Militär-Positionen bringen. Nichts hat sich wirklich verändert."

"Enttäuschung", ist das Wort, das Hadil immer wieder hört, wenn sie mit Freunden und Bekannten im Jemen spricht: ein sehr junges Land. Fast jeder Zweite ist unter 15 Jahren. Die neue Generation hat Frust statt Perspektiven:

"Sie sehen ihr Land täglich mehr ins Chaos rutschen. Und sie können nichts dagegen tun. Sie haben keine wirtschaftlichen Chancen. Sie sehen zu, wie ihre Zukunft ins Nichts verschwindet. Sie leben jeden Tag ohne Ziel und deswegen sind sie frustriert. Sie glauben nicht, dass es bald Veränderung geben wird. Manche bereuen, dass sie protestiert haben. Andere halten noch an der Hoffnung fest, dass Chaos nach einer Revolution erst einmal normal ist und die Veränderung noch kommen wird. Aber sie sind frustriert und enttäuscht, weil sie nichts zu sagen haben, bei dem, was gerade in ihrem Land passiert."

Satire-Videos über die islamistischen Huthi-Rebellen

Für ihr Studium ging Hadil 2016 in die USA - zur Stanford University in Kalifornien. Jetzt forscht sie beim Thinktank Yemen Policy Center zum Thema Peacebuilding. Und nebenbei fing sie im ersten Lockdown an, satirische Videos zum Jemen ins Netz zu stellen.

"In diesem Video spiele ich die UN-Friedensverhandlungen nach, als Paartherapie. Ich versuche, die Sicht der einzelnen Akteure zu erklären. Es passieren so viele absurde Dinge, wirklich absurd. Die eignen sich sehr gut für Satire. Die Leute fanden die Videos wirklich gut. Ich glaube, es war erfrischend, mal jemanden zu sehen, die alle Akteure des Krieges kritisiert."

Beliebtes Satireobjekt von Hadil sind auch die Huthis: eine islamische Rebellen-Bewegung im Norden, die anfangs die Revolution unterstützt hat, aber dann mit Hilfe des abgetretenen Präsidenten Ali Saleh den neuen Präsidenten Hadi aus Sanaa vertrieb und dort seit 2015 das Kommando führt.

"Die Huthis sind sehr rassistisch. Sie glauben, dass sie von königlichem Blut oder so etwas abstammen. Ich weiß, dass Menschen in westlichen Ländern den Vergleich nicht mögen, aber für uns Jemeniten sind die Huthis unsere Nazis. Sie teilen die gleiche Ideologie wie die Nazis. Sie glauben, dass sie mehr wert sind als Jemeniten. Das zeigt sich in der Art, wie sie mit Menschen aus dem Jemen umgehen, die nicht von ihrer Blutlinie abstammen. Ich glaube, dass die Huthis eine Bedrohung für unsere Identität sind. Das sieht man heute vor allem darin, wie sie Frauen behandeln."

Hoffnung durch die neue US-Regierung

Aus den USA engagiert sich Hadil als Aktivistin besonders für Frauen- und Kinderrechte. Hier gebe es unter den Huthis große Rückschritte, weil die Rebellen Gesetze eingeführt hätten, die Gleichberechtigung unmöglich mache. Zum Beispiel soll es eine Trennung von Männern und Frauen in der Öffentlichkeit geben.

"Die Huthis schließen Restaurants, in denen Männer und Frauen zusammensitzen. Sie zwingen Restaurantbesitzer, ihre weiblichen Angestellten zu entlassen, damit sie auf der Arbeit nicht in Kontakt mit Männern kommen. Das ist absurd! In der Geschichte des Jemens haben Frauen und Männer immer zusammengearbeitet und waren zusammen in der Öffentlichkeit. Die Huthis machen es schwieriger für Frauen, Verhütungsmittel zu bekommen. Sie brauchen dafür nun die Erlaubnis ihres Ehemanns. Ich glaube, warum die Huthis das alles tun, ist ihre Logik, so ihre Bevölkerung zu vergrößern, damit sie mehr Kämpfer für ihren Krieg haben. Vor allem, weil sie bereits Kindersoldaten in ihren Kämpfen eingesetzt haben. Ich befürchte, dass diese neuen Regeln lange bleiben werden. Ich befürchte, dass die neue Situation normal wird – und dass die jemenitische Gesellschaft in Zukunft so aussieht wie die afghanische oder iranische."

Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende im Jemen weckt die neue US-Regierung. Bisher waren die Vereinigten Staaten Mitglied in der von Saudi-Arabien geführten Allianz, die gegen die Huthis und ihren Verbündeten Iran kämpft. Der neue US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, keine militärische Unterstützung mehr für die Saudis zu leisten. Die UN fordert ein Kriegsende in diesem Jahr. So könnte der Jemen nach sechs Jahren Krieg und zehn Jahre nach der Revolution eine neue Chance auf Frieden erhalten.