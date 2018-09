Kulturnachrichten

Donnerstag, 13. September 2018

Jelinek: Rowohlt hat Laugwitz "rausgekippt wie Abfall" Fassungslosigkeit über Umgang der Konzernspitze mit Verlegerin So hat sich Florian Illies den Übergang zu ihm, als neuem Verleger von Rowohlt, sicherlich nicht vorgestellt: Mit Fassungslosigkeit reagieren namhafte Rowohlt-Autoren auf den Rauswurf von Barbara Laugwitz. In einem offenen Brief schreiben Eugen Ruge und Heinz Strunk, sie seien „verwundert und entsetzt über den Umgang der Konzernspitze mit ihrer Verlegerin. Der amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen hofft in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, „dass ihr Rauswurf ein schrecklicher Irrtum war. Besonders wütend fällt die Kritik von Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek aus: "Jetzt ist schon wieder eine Frau rausgekippt worden wie Abfall", schreibt sie in der FAZ. Diese Haltung nachvollziehbar findet Verlegerin Elisabeth Ruge im Deutschlandfunk Kultur: "Ich denke dass es vielleicht sich einfacher anfühlt oder auch einfacher ist, eine Frau vor die Tür zu setzen. Dass es da einfach weniger Respekt oder weniger Hochachtung gibt, dass Männer vielleicht ihre Leistung ein wenig öffentlicher, ein wenig wahrnehmbarer inszenieren."

Pussy Riot-Mitglied vielleicht durch Arznei erkrankt Freunde sagen, Pjotr Wersilow habe keine Medikamente genommen Das mit Vergiftungserscheinungen in einem Moskauer Krankenhaus liegende Mitglied der russischen Künstlergruppe Pussy Riot ist möglicherweise durch eine Überdosis Medikamente erkrankt. Die Ärzte von Pjotr Wersilow hätten seinen Verwandten gesagt, er habe entweder Arznei überdosiert oder eine zu große Menge eines Medikaments bekommen. Das meldet das unabhängige Online-Nachrichtenportal Meduza. Freunde betonten, Wersilow habe keine Medikamente genommen. Zuvor hatten der Radiosender Echo Moskwy und Meduza unter Berufung auf Pussy Riot berichtet, Wersilow befinde sich nach einer mutmaßlichen Vergiftung in einem ernsten Zustand. Wersilow sei erblindet und könne nicht mehr sprechen. Am 15. Juli hatten Wersilow und drei weibliche Pussy Riot-Mitglieder in Polizeiuniformen das Endspiel der Fußball-WM in Moskau gestürmt. Danach waren sie mehrmals verhaftet worden.

Eurovision Song Contest 2019 geht an Tel Aviv Regierungsvertreter sahen ihn in Jerusalem Austragungsort für den Eurovision Song Contest (ESC) 2019 soll die israelische Küstenstadt Tel Aviv sein. Das Datum für das Finale sei der 18. Mai, teilte die Europäische Rundfunkunion mit. Tel Aviv setzte sich damit gegen Jerusalem und bereits zuvor gegen Eilat am Roten Meer und Haifa durch. Frank-Dieter Freiling von der Eurovision Song Contest-Referenzgruppe, sagte: "Wir erwarten, in dieser Woche Garantien vom Ministerpräsidenten zu erhalten, bezüglich der Sicherheit und der Bewegungsfreiheit für jeden, der zu der Veranstaltung kommt." Kurz nach dem Sieg der Israelin Netta Barzilai beim letzten ESC, hatten israelische Regierungs-Vertreter keinen Zweifel daran gelassen, dass der Wettbewerb nach Jerusalem kommt. Israel beansprucht die Stadt als ewige und ungeteilte Hauptstadt für sich.

Janowski wird Chefdirigent bei Dresdner Philharmonie Vereinbart sind drei Spielzeiten Marek Janowski kehrt als Chefdirigent ans Pult der Dresdner Philharmonie zurück: Ein Vertrag mit der Stadt und dem gebürtigen Polen soll am kommenden Dienstag für drei Spielzeiten unterzeichnet werden. Janowski folgt als Chefdirigent auf Michael Sanderling, der das Orchester 2019 verlässt. Die Verhandlungen hatten sich über Monate unter anderem wegen steuerrechtlicher Details hingezogen. Der Dresdner Stadtrat hatte der Personalie Ende August zugestimmt. Janowski leitete das städtische Orchester bereits in den Jahren 2001 bis 2003. Von 2002 bis 2015 war er Chefdirigent des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin.

Grütters zu Raubkunst: Aufarbeitung weiterhin nötig Bei sechs Werken ein NS-Kunstraub eindeutig belegt Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat die Rolle der Aufarbeitung des von den Nationalsozialisten begangenen Kunstraubs unterstrichen. "Mag Wiedergutmachung auch jenseits unserer Möglichkeiten liegen, so verdient doch auf jeden Fall die Aufarbeitung des NS-Kunstraubs jede nur mögliche Anstrengung", sagte Grütters bei der Eröffnung der Ausstellung "Bestandsaufnahme Gurlitt. Ein Kunsthändler im Nationalsozialismus" in Berlin. Die Schau im Martin-Gropius-Bau ist die dritte zum sogenannten Kunstfund Gurlitt, die ersten beiden wurden in der Bundeskunsthalle in Bonn und im Kunstmuseum Bern gezeigt. Im November 2013 war bekanntgeworden, dass in einer Münchner Wohnung mehr als 1.200 Kunstwerke beschlagnahmt worden waren - der "Schwabinger Kunstfund" von Cornelius Gurlitt. Der mittlerweile Verstorbene war der Sohn von Hildebrand Gurlitt, Kunsthändler unter den Nationalsozialisten. Bei insgesamt sechs Werken des Kunstfunds wurde bislang laut Grütters ein NS-Kunstraub eindeutig belegt.

Berichte: Pussy Riot-Mitglied möglicherweise vergiftet Symptome nach Verlassen von Gerichtsverhandlung aufgetaucht Ein männliches Mitglied der russischen Aktivistengruppe Pussy Riot, Pjotr Wersilow, ist möglicherweise vergiftet worden. Das melden der Radiosender Echo Moskwy und das Online-Nachrichtenportal meduza. Wersilow hatte gemeinsam mit drei weiblichen Mitgliedern von Pussy Riot während des Endspiels der Fußball-WM das Spielfeld in Polizeiuniformen gestürmt. Nach Angaben von Pussy Riot-Mitglied Veronika Nikulschina, sei ihm am Dienstag, kurz nach Verlassen seiner Gerichtsverhandlung, schlecht geworden, dann habe er nichts mehr sehen und nicht mehr sprechen können. Im Rettungswagen habe er Krämpfe bekommen. Wie es ihm jetzt im Krankenhaus auf der Toxikologie gehe, wisse man nicht, seine Mutter habe man nicht zu ihm vorgelassen.

Pjotr Wersilow ist ein 30 jähriger Moskauer Künstler und Aktivist, der in Kanada aufgewachsen ist und einen kanadischen Pass besitzt. Er ist verheiratet mit Pussy Riot-Miglied Nadeschda Tolokonnikowa, die wegen des sogenannten Punk-Gebets in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale fast zwei Jahre im Gefängnis saß.

Politische Kunstaktion in Chemnitz: Wölfe mit Hitlergruß Mit den Menschen ins Gespräch kommen Mit zehn Riesen-Wölfen aus Bronze hat der Brandenburger Künstler Rainer Opolka (63) in Chemnitz ein Zeichen gegen zunehmenden Radikalismus gesetzt. "Es ist an der Zeit, dass Demokraten Flagge zeigen und sagen: So nicht mehr!", sagte Opolka. Die Weimarer Republik sei an einem Mangel an Demokraten untergegangen. Ganz bewusst habe er für seine eintägige Kunstinstallation den Platz vor dem Karl-Marx-Monument gewählt, sagte Opolka. An diesem symbolischen Ort, an dem vor wenigen Tagen der Hitlergruß gezeigt wurde, halte er nun Mahnwache. Dabei wolle er mit den Menschen ins Gespräch kommen. Chemnitz sei keine Stadt von Neonazis, betonte der Künstler. Es sei vielmehr "eine produktive, offene und tolerante Stadt".

Kein Studenten-Oscar für deutsche Hochschule Deutsche Nachwuchsregisseure hatten es unter die letzten 14 geschafft Deutschland ist im Wettbewerb um den diesjährigen Studenten-Oscar leer ausgegangen. Die Oscar-Akademie in Los Angeles teilte mit, dass Nachwuchsregisseure aus Frankreich, Großbritannien, Ungarn, Schweden und der Schweiz auf Trophäen in verschiedenen Sparten hoffen können. Vier Absolventen deutscher Hochschulen, darunter die Filmakademie Baden-Württemberg und die Hochschule für Fernsehen und Film München, hatten es Mitte August in eine Vorauswahl aus vierzehn Finalisten geschafft hatten. Die Studenten-Preise werden am 11. Oktober in Beverly Hills verliehen.

Sanierung von Buchenwald-Mahnmal abgeschlossen Stiftung investierte 2,7 Millionen Euro in die KZ-Gedenkstätte 60 Jahre nach der Einweihung des KZ-Mahnmals auf dem Ettersberg bei Weimar konnten die Sanierungsarbeiten abgeschlossen werden. "Der bauliche Zustand des Mahnmals ist inzwischen gut", sagte Rikola-Gunnar Lüttgenau von der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. In den vergangenen acht Jahren seien rund 2,7 Millionen Euro in das Mahnmal investiert worden. Mit dem weithin sichtbaren Glockenturm, der Plastik des Bildhauers Fritz Cremer, dem Stelenweg und den Häftlingsgräbern erinnert es an die im Konzentrationslager Buchenwald ermordeten Menschen und gilt zugleich als Zeugnis der SED-Geschichtspolitik. Ab 1954 war es von über 4.000 Männern und Frauen aus der gesamten DDR errichtet worden. Von 1937 bis 1945 hatten die Nazis rund 280.000 Menschen aus ganz Europa nach Buchenwald verschleppt, 56.000 kamen ums Leben.

"Bestandsaufnahme Gurlitt" eröffnet in Berlin Ausstellung im Gropius-Bau präsentiert rund 200 Werke Fünf Jahre nach dem Fund hunderter Kunstwerke in einer Wohnung im Münchner Ortsteil Schwabing werden rund 200 der Werke bei einer Ausstellung in Berlin gezeigt. Die Bilder stehen im Verdacht, Raubkunst aus der Zeit des Nationalsozialismus zu sein. Der Sohn des Sammlers, Cornelius Gurlitt, hatte sie von seinem Vater geerbt - ab Donnerstagabend sind sie unter dem Titel "Bestandsaufnahme Gurlitt" im Martin-Gropius-Bau zu sehen. An der Eröffnung wird auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) teilnehmen. Erst kürzlich war bei vier weiteren Zeichnungen der Nachweis gelungen, dass es sich um NS-Raubkunst handelt. Die Bilder von Charles Dominique, Joseph Eisen, Augustin de Saint-Aubin und Anne Vallayer-Coster stammen aus dem Besitz der Gurlitt-Tochter Benita Renate und waren in Paris durch die Nationalsozialisten konfisziert worden. Der jetzige Eigentümer ließ sie überprüfen und will sie nun den Nachfahren der früheren jüdischen Besitzer zurückgeben.

Renoir-Gemälde an Besitzerin zurückgegeben FBI half bei der Suche nach dem von Nazis geraubten Bild Ein von den Nazis geraubtes Gemälde des französischen Impressionisten Pierre-Auguste Renoir ist in New York an die rechtmäßige Erbin zurückgegeben worden. Die Nationalsozialsten hatten das Gemälde "Zwei Frauen im Garten - Deux Femmes Dans Un Jardin" 1941 während der deutschen Besatzung in Frankreich aus einem Pariser Banktresor geraubt. Es gehörte dem jüdischen Kunstsammler Alfred Weinberger. Bei der Übergabe nun reiste Weinbergers Enkelin Sylvie Sulitzer zur Übergabe aus Paris an. Weinberger hatte seine Sammlung in dem Tresor gelagert, als er die Stadt bei Kriegsausbruch verließ. Sulitzer kämpft seit 2010 für die Rückgabe der Raubkunst aus dem ursprünglichen Besitz ihres Großvaters. Den Renoir entdeckte sie mit Hilfe einer Berliner Anwaltskanzlei, woraufhin die Kunst-Abteilung des FBI sich des Falls annahm. Sulitzer sucht zudem nach vier weiteren Renoir-Werken und einem Gemälde des Malers Eugène Delacroix. Das 1919 angefertigte Landschaftsgemälde ist eines der letzten Renoirs, der im selben Jahr starb. Zu diesem Zeitpunkt litt er bereits an Gelenkrheuma.

Rowohlt-Autoren "entsetzt" über Laugwitz-Entlassung Schriftsteller wenden sich mit offenem Brief an den Verlag Gleich mehrere Autoren des Rowohlt-Verlags haben die Kontaktsperre des Hauses zur bisherigen Verlagschefin Barbara Laugwitz scharf kritisiert. Darüber berichten mehrere Medien. In einem offenen Brief - adressiert unter anderem an den Vorstandsvorsitzenden der Holtzbrinck Buchverlage, Joerg Pfuhl - schrieben sie: "Die plötzliche Entlassung in Kombination mit der Unmöglichkeit, mit Frau Laugwitz in Kontakt zu treten, empfinden wir als unverständlich und unwürdig." Die Autoren, darunter Katharina Adler, Thomas Melle, Bodo Mrozek oder Eugen Ruge

betonen: "Wir sind Barbara Laugwitz für ihre Arbeit sehr dankbar und möchten das an dieser Stelle noch einmal entschieden zum Ausdruck bringen." Der Rowohlt-Verlag hatte Ende August überraschend mitgeteilt, dass zum 1. Januar der Autor Florian Illies neuer verlegerischer Geschäftsführer werde.

#metoo-Bericht mahnt "Kulturwandel" beim WDR an "Sexuelle Belästigung nur die Spitze des Eisbergs" Nach den Vorwürfen sexueller Belästigung gegen Mitarbeiter des Westdeutschen Rundfunks (WDR) hat die frühere Gewerkschaftschefin Monika Wulf-Mathies einen "Kulturwandel" gefordert. "Es hat sich sehr schnell gezeigt, dass das Thema sexuelle Belästigung nur die Spitze des Eisbergs ist, hinter dem sich Machtmissbrauch, vielfältige Diskriminierungserfahrungen und eine Unzufriedenheit mit dem Betriebsklima verbergen", sagte sie bei Vorstellung ihres Abschlussberichts in Bonn. Es fehle an klaren Regeln und gegenseitiger Wertschätzung. Die 76-jährige Wulf-Mathies war von WDR-Intendant Tom Buhrow mit der Untersuchung von Belästigungsvorwürfen beauftragt worden. Der WDR hatte im Mai einem Mitarbeiter wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung fristlos gekündigt, mit einem anderen einigte sich der Sender außergerichtlich auf eine Trennung.

Meisner-Nachlass wird versteigert Große Zahl von Ikonen, Gemälden und Porzellan unterm Hammer Im Rahmen einer Benefiz-Auktion versteigert das Kunsthaus Lempertz große Teile des Nachlasses des im vergangenen Jahr gestorbenen früheren Kölner Erzbischofs Joachim Meisner. Die Vorbesichtigung der Objekte ist ab Donnerstag bis kommenden Dienstag möglich. Der Auktionstag ist der 20. September. Nachdem im Frühjahr bereits einige herausragende Kunstwerke unter den Hammer kamen, werde nun im Auftrag des Testamentsvollstreckers eine große Zahl von Ikonen, Gemälden, Figuren und Porzellan versteigert, teilte das Erzbistum mit. Die durch das Auktionshaus ermittelten Schätzpreise reichen von zehn bis 3.000 Euro. Der Erlös der Auktion geht den Angaben zufolge komplett an die Kardinal-Meisner-Stiftung zur Förderung der Seelsorge in Köln und in Mittel-, Ost- und Südosteuropa.