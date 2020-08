Kulturnachrichten

Dienstag, 25. August 2020

Jedes zweite Unternehmen nutzt soziale Medien Fast die Hälfte der Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten in Deutschland hat im vergangenen Jahr soziale Medien wie Facebook, Xing, LinkedIn und Twitter für das eigene Marketing und den Kundenkontakt genutzt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren es 48 Prozent, 2015 waren es 38 Prozent. Bei Großunternehmen mit 250 und mehr Beschäftigen nutzen 79 Prozent solche Kanäle, kleine Unternehmen mit bis zu 49 Beschäftigten 44 Prozent. Am stärksten wurden die sozialen Medien in den Branchen "Information und Kommunikation" und "Gastgewerbe" genutzt, am wenigsten im Baugewerbe. Im europäischen Vergleich lagen die Unternehmen in Deutschland unter dem EU-Durchschnitt von 53 Prozent auf Platz 20. Auf den ersten Plätzen liegen (84 Prozent), Dänemark (75 Prozent) und die Niederlande (74 Prozent), auf den hintersten Polen (37 Prozent), Bulgarien (34 Prozent) und Rumänien (33 Prozent).

Rund 600.000 Euro für kulturelle Vielfalt in NRW Mit rund 600.000 Euro unterstützt Nordrhein-Westfalen 2021 die kulturelle Vielfalt. Mit dem Programm "Künste im interkulturellen Dialog" werden künstlerische Projekte gefördert, die die Vielfalt des Landes sichtbar und erlebbar machen und den interkulturellen Dialog zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW. Für die Förderung könnten sich kommunale und freie Kulturinstitutionen, Kulturträger sowie Künstlerinnen und Künstler bis Mitte Oktober bewerben.

US-Schauspieler Allan Rich gestorben Der US-Schauspieler Allan Rich ist tot. Er starb Medienberichten zufolge im Alter von 94 Jahren in einem Seniorenheim im US-Staat New Jersey. Rich gab 1943 sein Broadway-Debüt und spielte in mehreren Theaterstücken mit. In den 1950er Jahren brach seine Karriere ein, nachdem der liberale Aktivist als Kommunist geächtet wurde und damit praktisch einem Arbeitsverbot unterlag. Später spielte er in Serien wie "Detektiv Rockford - Anruf genüg" und "Kojak" sowie in Filmen wie "Serpico" mit Al Pacino, "Amistad" von Steven Spielberg und "Quiz Show" von Robert Redford.

Belarus: Autorin Alexijewitsch von Behörden einbestellt In Belarus haben die Ermittlungsbehörden die Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch zur Vernehmung einbestellt. Sie gehört dem oppositionellen Koordinationsrat an, der nach der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko gegründet wurde, um einen Machtwechsel zu erreichen. Die Justiz leitete daraufhin Ermittlungen gegen den Rat ein. Die Behörden werfen ihm vor, illegal die Macht ergreifen zu wollen. In diesem Zusammenhang soll Alexijewitsch nach Angaben des Rates am Mittwoch vernommen werden. Allerdings ist nicht bekannt, ob die 72-jährige Autorin an einer der öffentlichen Sitzungen teilgenommen hat. Wenige Stunden zuvor waren bereits zwei prominente Oppositionelle und Mitglieder des Koordinationsrates festgenommen worden. Alexijewitsch erhielt 2015 den Literaturnobelpreis. Sie gilt als Chronistin der Zeitgeschichte und dokumentiert Kriege, Umbrüche und die neu gewonnene Freiheit.

Berlinale-Schauspielpreise werden geschlechtsneutral Die Schauspielpreise der Berlinale werden künftig geschlechtsneutral vergeben. Statt Silbernen Bären für den besten Darsteller und die beste Darstellerin sollen ab 2021 jeweils die beste schauspielerische Leistung in einer Haupt- und in einer Nebenrolle geehrt werden, wie die Internationalen Filmfestspiele Berlin mitteilten. Die Auszeichnungen nicht mehr nach Geschlechtern zu trennen, sei "ein Signal für ein gendergerechteres Bewusstsein in der Filmbranche", sagte das Leitungsduo Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian. Die beiden verkündeten zudem das endgültige Aus für den nach dem Gründungsdirektor des Filmfestivals, Alfred Bauer, benannten Silbernen Bären. Die Auszeichnung war bereits in diesem Jahr ausgesetzt worden, nachdem Recherchen über die Rolle des späteren Berlinale-Gründungsleiters in der NS-Filmpolitik veröffentlicht worden waren.