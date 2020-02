Kulturnachrichten

Sonntag, 2. Februar 2020

Jeder sechste Teilnehmer eines Integrationskurses ist Analphabet Jeder sechste Teilnehmer eines Integrationskurses in Deutschland kann weder lesen noch schreiben. Bei diesen Analphabeten handle es sich vorwiegend um Geflüchtete, sagte der Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge Hans-Eckhard Sommer der "Rheinischen Post". Für die Integration in den Arbeitsmarkt stelle dies ein Problem dar: "Aus dem Kreis der geflüchteten Menschen sind derzeit noch 450.000 arbeitssuchend gemeldet." Deren Motivation, etwas zu lernen, schätzt der Behördenchef als hoch ein: "Besonders die Menschen in den Alphabetisierungskursen nehmen wir als sehr engagiert wahr." Das Bundesamt sei sich "immer bewusst" gewesen, "dass über den Fluchtweg nur wenige Fachkräfte ankommen", sagte Sommer. Er plädierte für eine Konzentration auf europäische Länder, wenn es um die Anwerbung dringend benötigter Fachkräfte im Ausland angeht.

Umstrittene "Fidelio"-Urfassung in Wien Als zentralen Beitrag zum Beethovenjahr 2020 hat die Wiener Staatsoper am Samstagabend die Urfassung von Ludwig van Beethovens einziger Oper "Fidelio" herausgebracht. Dirigent des Abends war der Tscheche Tomas Netopil, derzeit Generalmusikdirektor am Essener Aalto-Theater. Er wurde am Pult des Staatsopernorchesters und des Staatsopernchores ebenso umjubelt wie die Solisten Jennifer Davis (Sopran) als Leonore, Benjamin Bruns (Tenor) als ihr im Staatsgefängnis schmachtender Geliebter Florestan und Falk Struckmann (Bassbariton) als Gefängniswärter Rocco. Das Regieteam dagegen wurde mit anhaltenden Buhrufen bedacht.

Rijeka geht fulminant ins Kulturhauptstadt-Jahr Mit einem fulminanten Spektakel im Hafenbecken ist die kroatische Adria-Stadt Rijeka am Samstagabend Europäische Kulturhauptstadt geworden. Mehr als 200 Mitwirkende gestalteten zur feierlichen Eröffnung des Programmreigens die "Opera Industriale", eine Komposition der Kroaten Josip Marsic und Zoran Medved. Das Werk erweckte den Sound der Industrie, die einst Rijeka groß gemacht hatte, und erinnerte an den rebellischen Punk-Rock, für den die kroatische Stadt im ehemaligen Jugoslawien bekannt war. Das Kulturhauptstadt-Jahr steht in Rijeka unter dem Motto "Hafen der Vielfalt". Geplant sind mehr als 300 Programme mit mehr als 600 Events. Sie gruppieren sich um die Themen Wasser, Arbeit und Migration, die den Ort seit Jahrhunderten prägen.