Kulturnachrichten

Samstag, 18. Januar 2020

Jean-Luc Picard: Weltall nicht weiter erkunden Fernsehstar Sir Patrick Stewart alias Captain Jean-Luc Picard hat sich gegen eine weitere Erforschung des Weltalls ausgesprochen. Kurz vor Beginn der neuen Star-Trek-Serie sagte er, das Geld würde gebraucht, um den Planeten Erde besser und stärker zu machen. Die Erde sei durch den Klimawandel im Begriff zu verschwinden. Der 79-jährige Stewart wurde in den 80er und 90er Jahren mit der Science-Fiction-Serie "Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert" in der Rolle des Captain Jean-Luc Picard weltweit eine Kultfigur. Die neue Streaming-Serie "Star Trek: Picard" knüpft daran an. In Berlin fand gestern Abend die Deutschland-Premiere statt.

Simpsons-Sprecher hört nach Rassismus-Vorwürfen auf Mehr als zwei Jahre nach Rassismus-Vorwürfen gegen die beliebte Zeichentrickserie "Die Simpsons" zieht sich der für seinen übertriebenen Akzent kritisierte Sprecher des indischen Ladenbesitzers Apu zurück. Er werde seine Stimme nicht weiter der Figur von Apu Nahasapeemapetilon leihen, sagte der Schauspieler Hank Azaria. Die Autoren der Serie müssten noch entscheiden, wie es mit der Figur weitergehe. Azaria sah sich scharfer Kritik von Zuschauern ausgesetzt, die insbesondere Anstoß am markanten Akzent des weißen Schauspielers und Sprechers für die Rolle nahmen. Sie warfen den Autoren der Serie zudem vor, mit der Figur allzu viele indische Stereotype zu bedienen. Ende 2017 beschäftigte sich eine viel beachtete Dokumentation des indischstämmigen Komikers Hari Kondabolu mit der Simpsons-Figur Apu.

Demonstranten wollen Macron bei Theaterbesuch stören Vor dem Hintergrund der anhaltenden Streiks gegen die Rentenreform der französischen Regierung ist es bei einem privaten Theaterbesuch von Präsident Emmanuel Macron in Paris zu einem Zwischenfall gekommen. Rund 30 Regierungsgegner versuchten am Freitagabend, in ein Theater im Norden von Paris einzudringen, in dem der Präsident zusammen mit seiner Frau Brigitte eine Vorstellung besuchte. Nach Angaben der Polizei wurden die Demonstranten jedoch aufgehalten. Sie waren durch Twitter-Botschaften auf den Theaterbesuch des Staatschefs aufmerksam geworden. Macron sagte, er werde trotz des Vorfalls auch in Zukunft Theateraufführungen besuchen. Nach mehr als sechs Wochen Streik ist die Stimmung in Frankreich weiter angespannt. Die Rentenreform ist eines der zentralen Wahlkampfversprechen Macrons. Er will die mehr als 40 Rentensysteme vereinheitlichen. Die Gewerkschaften fürchten massive Einschnitte für viele Berufsgruppen und machen seit Monaten dagegen mobil.

Neuer Name für Hollywoodstudio 20th Century Fox US-Medienberichten zufolge hat sich der neue Eigentümer, Disney, von dem Zusatz „Fox“getrennt um nicht mehr mit dem ultrakonservativen US-Sender Fox News in Verbindung gebracht zu werden. Disney hatte im März vergangenen Jahres wesentliche Bestandteile der 21st-Century-Fox-Gruppe gekauft, darunter das Filmproduktionsstudio. Das seitdem ebenfalls zu Disney gehörende Filmstudio Fox Searchlight heißt den Medienberichten zufolge künftig Searchlight Pictures. Wie das Branchenmagazin „Variety“berichtet, werden die Logos der Studios nicht verändert –lediglich das Wort „Fox“wird entfernt.Über eine Umbenennung der Fernsehstudios 20th Century Fox Television und Fox 21 Television sei noch nicht entschieden worden. Der Disney-Konzern selbst äußerte sich bisher nicht zu den Berichten.

Peter-Huchel-Preis für Henning Ziebritzki Der Lyriker Henning Ziebritzki erhält den Peter-Huchel-Preis 2020 für deutschsprachige Lyrik. Ausgezeichnet wird er für seinen Gedichtband "Vogelwerk". Darin versammelt er Gedichte in federnd präziser Sprache, in denen die Beobachtung von Vögeln zu existenziellen Fragen führt, zu den Momenten, in denen Leben und Tod sichtbar werden, so die Jury. Der Peter-Huchel-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Verliehen wird der Preis traditionsgemäß am 3. April, dem Geburtstag des Lyrikers, in Staufen im Breisgau, wo Peter Huchel bis zu seinem Tod im Jahr 1981 gelebt hat. Zu den bisherigen Preisträgern gehörten unter anderem Ernst Jandl, Durs Grünbein, Thomas Kling, Friederike Mayröcker sowie Orsolya Kalász und Thilo Krause.

Bayerischer Filmpreis verliehen Beim Bayerischen Filmpreis gibt es in diesem Jahr besonders viele Gewinner. Nicht, weil es mehr Kategorien als zuvor gibt, sondern weil die Jury die Preise in gleich zwei Kategorien diesmal aufgeteilt hat. Bora Dagtekin und Lena Schömann, konnten sich über eine Hälfte des Produzentenpreises (100.000 Euro) für den Film "Das perfekte Geheimnis" freuen. Die zweiten 100.000 Euro gingen an Peter Hartwig und die Brüder Weydemann für ihren viel gelobten Film "Systemsprenger". Auch der Preis für den besten Darsteller wurde in diesem Jahr aufgeteilt und ging an die Film-Kollegen Bjarne Mädel und Lars Eidinger für ihre Rollen in "25 km/h". Als beste Darstellerin wurde Anne Ratte-Polle für "Es gilt das gesprochene Wort" ausgezeichnet.

Jury im Prozess gegen Weinstein steht Die Jury im Prozess gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen mutmaßlicher Sexualverbrechen steht. Der 12-köpfigen Jury, die über Schuld oder Unschuld Weinsteins entscheiden muss, gehören fünf Frauen und sieben Männer an. Sie wurden aus rund 700 potenziellen Kandidaten ausgewählt. Im Prozess beklagte sich Staatsanwältin Illuzzi-Orbon wiederholt beim Richter darüber, dass die Anwälte des Ex-Filmproduzenten systematisch junge weiße Frauen aussortieren wollten. Die Eröffnungsplädoyers sind auf kommenden Mittwoch angesetzt. Der Prozess soll bis zum 6. März dauern.

Dante bekommt in Italien Gedenktag Italien wird am 25. März 2021 zum ersten mal im ganzen Land an Nationaldichter Dante Alighieri erinnern. Der Ministerrat in Rom beschloss den "Dantedì" 699 Jahre nach seinem Tod. Im Stile des "Bloomsday" für James Joyce und sein Epos "Ulysses" in Irland, solle künftig mit Initiativen in Schulen, Universitäten und Kultureinrichtungen an den Poeten erinnert werden, teilte das Kulturministerium mit. Der 25. März ist nach Meinung von Wissenschaftlern der erste Tag der Reise durch die drei Reiche des Jenseits, die Dante in seiner "Göttlichen Komödie" im Jahr 1300 beginnen lässt.

Wannsee-Gedenkstätte überarbeitet Dauerausstellung Eine Debatte über das Zuschauen und Wegsehen sollte angestoßen, aber keine Vergleiche gezogen werden. Deshalb hat die Gedenkstätte zur Wannsee-Konferenz in Berlin ihre neue Dauerausstellung vor der offiziellen Eröffnung verändert. Eine Station, bei der die Besucher aufgefordert werden sollten, über Lehren aus der Verfolgung der Juden nachzudenken, wurde außer Betrieb gesetzt. Geplant war, Bilder mit einer Verbotstafel für junge, männliche Geflüchtete vor einem Schwimmbad 2016 in Bezug zur Vertreibung der Juden aus dem öffentlichen Leben zu setzen. Und den Publikumsandrangs vor einem Laden für Billigkleidung mit dem Verkauf von Besitz deportierter Juden in der NS-Zeit. Nach kritischen Nachfragen und internen Diskussionen habe man sich von dieser Form der Darstellung verabschiedet. Die Ausstellung wird am Sonntag eröffnet.