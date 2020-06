Kulturnachrichten

Dienstag, 2. Juni 2020

Jazzmusiker Lennie Niehaus ist gestorben Der US-Jazzmusiker und Komponist Lennie Niehaus ist tot. Medienberichten zufolge starb er bereits am Donnerstag im Alter von 90 Jahren in Kalifornien. Im Laufe seiner Karriere komponierte der Sohn eines Geigers zahlreiche Filmmusiken, vor allem für den Regisseur Clint Eastwood, darunter die Soundtracks von "Erbarmungslos" und "Die Brücken am Fluß". Für seine Arbeit an dem Fernsehfilm "Lush Life" gewann Niehaus eine Emmy-Trophäe.

SPD fordert Rettungsprogramm für die Kultur Im Kanzleramt treffen sich heute Vertreter von Union und SPD, um über ein milliardenschweres Konjunkturprogramm zu beraten. Dabei wird es auch um Hilfen für die Kultur gehen. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Wiese, forderte bereits vorab Unterstützung für die Veranstaltungs- und Kulturbranche. Sie ist besonders von der Coronakrise betroffen. Wiese forderte ein "Rettungs- und Zukunftspaket Kultur" für dieses und das kommende Jahr. Daraus sollten pandemiebedingte Investitionen für Kultureinrichtungen finanziert werden.

Steinmeier dankt für Disziplin in Corona-Krise Bundespräsident Steinmeier hat sich bei den Kindern für ihre Disziplin in der Corona-Krise bedankt. Sie hätten auf vieles verzichten müssen, auf Besuche bei Freunden und Verwandten - und sie konnten auch nicht zum Spielen raus ins Grüne, sagte er zum heutigen Weltkindertag im Kinderfernsehkanal "KiKa". Dass sie sich trotzdem so gut an die Regeln gehalten hätten, finde er klasse. Zugleich lobte Steinmeier die Eltern.

Nobelpreisträger Tutu verurteilt "Alltagsrassismus" Der südafrikanische Friedensnobelpreisträger und Bürgeraktivist Desmond Tutu hat angesichts der Proteste in den USA einen weltweiten "Alltagsrassismus" verurteilt. Es sei eine "unangenehme Wahrheit", dass die Leben bestimmter Gesellschaftsgruppen als wertvoller erachtet würden als von anderen, meldete die Stiftung des früheren Anti-Apartheid-Aktivisten. Tutus Kritik folgt auf den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz vergangene Woche in den USA. Floyds letzte Worte, "Ich kann nicht atmen", sprächen "für Milliarden Menschen, die man ihrer Rechte beraubt hat, weil sie arm, schwarz, eine Frau, homosexuell sind oder einen 'anderen' Glauben haben", so Tutus Stiftung weiter.

"Symbolischer Moment": Kolosseum in Rom geöffnet Das Kolosseum in Rom kann nach rund drei Monaten Corona-Sperre wieder besichtigt werden. "Das ist ein symbolischer Moment für Rom und für Italien", sagte die Direktorin des Archäologischen Parks am Kolosseum, Alfonsina Russo. Das Amphitheater ist eine der beliebtesten Tourismus-Attraktionen des Landes. Die Neuöffnung des antiken Baus und der umliegenden Ruinen-Areale am Forum Romanum und dem Palatin-Hügel zeige, dass Italien sich erhole, so Russo. Die Besucherzahl solle bei 1.000 bis 1.600 pro Tag liegen. Italien ist mit rund 33.500 offiziellen Corona-Toten heftig von der Lungenkrankheit betroffen. Seit Wochen sinken die Ansteckungszahlen.