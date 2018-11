Jazzfest Berlin Startschuss mit neuer Leitung

Moderation: Matthias Wegner

Nadin Deventer ist neue Leiterin des Jazzfestes Berlin (Nadin Deventer / Camille Blake)

Das renommierte Jazzfest Berlin, das 1964 zum ersten Mal stattfand, hat eine große internationale Strahlkraft. Im Fokus steht in diesem Jahr u.a. die vitale Jazz– und Avantgardeszene der Stadt Chicago. Wir senden live vom Eröffnungsabend.

Deutschlandfunk Kultur ist wieder mittendrin, wenn das diesjährige Jazzfest Berlin eröffnet wird. Das Publikum ist gespannt auf das Programm der neuen Leiterin des Festivals, Nadin Deventer.

Chicago in Berlin

Frische Stimmen, wie die Trompeterin Jamie Branch und ihre Band oder der energetische Schlagzeuger Makaya McCraven, werden dabei ebenso präsentiert wie die große Konstante der Chicago-Avantgarde, das Art Ensemble of Chicago, das bereits seit 1969 besteht.

Artist in Residence

In diesem Jahr wird die New Yorker Gitarristin Mary Halvorson in verschiedenen Konstellationen auftreten und ihre vielfältigen und markanten Ausdrucksmöglichkeiten präsentieren. So auch gleich am Eröffnungsabend, an dem Halverson ihr Trio "Thumbscrew" erstmals in Europa vorstellt.

Die Gitarristin Mary Halvorson ist auch beim Eröffnungskonzert des Jazzfestes Berlin dabei (Mary Halvorson / Jacob Blickenstaff)

Auch der europäische Jazz wird in sehr unterschiedlichen Facetten abgebildet. 15 Projekte aus 10 verschiedenen Ländern, darunter Estland, Polen und Griechenland, unterstreichen dabei das hohe Niveau des europäischen Jazz.

Live aus dem Haus der Berliner Festspiele

Thumbscrew

Mary Halverson, Gitarre

Michael Formanek, Bass

Tomas Fujiwara, Schlagzeug

Trio Heinz Herbert

Dominic Landolt, Gitarre und Effekte

Ramon Landolt, Keyboard und Synthesizer

Moritz Baumgärtner, Schlagzeug

Elias Stemeseder, Piano solo

Und viele andere.

Das Trio Heinz Herbert bringt ein verrücktes Musikunversum mit (Trio Heinz Herbert / Heinz Herbert)