Jazzfest Berlin 2020 / Natalia Mateo Die Umarmung einer Legende

Moderation: Matthias Wegner

Natalia Mateo (Joerg Grosse Geldermann)

Zu den besonderen Produktionen beim Jazzfest Berlin 2020 zählte das Projekt „Embracing – Bill Withers“, das die Sängerin Natalia Mateo initiiert und mit einer vorzüglichen Band zur Aufführung gebracht hat.

Im März dieses Jahres verstarb der Soulsänger und Songschreiber Bill Withers im Alter von 81 Jahren, Er hat der Musikwelt so wunderbare und zugleich zeitlose Hymnen wie "Use me" oder "Ain’t no sunshine" hinterlassen. Seine Musik hatte stets auch eine gesellschaftspolitische Dimension. Es ging ihm um Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Empathie.

Mehrstimmige Hommage

Die in Berlin lebende Sängerin Natalia Mateo hat eine mehrstimmige Hommage an Withers erarbeitet und diese mit ihrer Band beim Jazzfest Berlin 2020 auf die Bühne gebracht. Die fünf beteiligten Sängerinnen und Sänger haben jeweils zwei Withers-Stücke ausgewählt und arrangiert.

Natalia Mateo, Christine Seraphin, Erik Leuthäuser, Laura Winkler, Olga Tabitha, Gesang

Carlos Bica, Bass

Julia Kadel, Piano

Lukas Akintaya, Schlagzeug

Jazzfest Berlin

Aufzeichnung vom 07.11.2020