Kulturnachrichten

Freitag, 12. Februar 2021

Jazz-Pianist Chick Corea mit 79 Jahren gestorben Der Jazz-Pianist Chick Corea ist tot. Er starb am Dienstag an einer seltenen Krebserkrankung, wurde auf seiner Internetseite mitgeteilt. Der 79-Jährige bekam im Laufe seiner Karriere mehr als 20 Grammy Awards. Er arbeitete unter anderem mit Miles Davis und Herbie Hancock. Corea begeisterte durch seine massive Bandbreite - von klassischer Musik, über Solo-Originale und Latin Jazz bis hin zu Jazzrock, als dessen Mitbegründer er gilt. Vergangenes Jahr veröffentlichte Corea sein Doppelalbum "Plays" mit Aufnahmen von diversen Piano-Konzerten. Neben seinen 23 Grammy Awards wurde Corea auch mit vier Latin Grammys ausgezeichnet. Corea war Mitglied bei Scientology und lebte in Florida. Er hinterlässt seine Frau und einen Sohn.

Hans Zimmer erhält Frankfurter Goetheplakette Der Filmkomoponist Hans Zimmer wird mit der Goetheplakette der Stadt Frankfurt am Main geehrt. Der Oscarpreisträger sei ein großer Sohn der Stadt, der mit seinen Werken die ganze Welt erreiche, erklärte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) zur Entscheidung des Magistrats. Zimmer sei "eine Hollywood-Ikone und dabei Kulturbotschafter unseres Landes und unserer Stadt". Er werde die Plakette erhalten, sobald es die Corona-Pandemie zulasse und ein Termin gefunden sei, erklärte eine Sprecherin des Kulturdezernats. Der 63-Jährige Zimmer wurde in Frankfurt am Main geboren und verbrachte seine ersten zwölf Lebensjahre in der Stadt. Von ihm stammt die Musik zu Dutzenden Filmen, darunter auch "Rain Man" und "Fluch der Karibik".

Theater-Chef soll Kulturhauptstadt-GmbH aufbauen In Chemnitz soll der Generalintendant des Theaters, Christoph Dittrich, die neue Gesellschaft für die Europäische Kulturhauptstadt 2025 aufbauen. Diese GmbH solle das geplante Programm umsetzen, Strukturen der Bürgerbeteiligung schaffen und weitere Gelder einwerben, erklärte die Verwaltung der sächsischen Stadt. Chemnitz werde über ein Budget von rund 90 Millionen Euro verfügen können, davon etwa 60 Millionen für die Umsetzung des Kulturhauptstadt-Programms. Im März werde der Stadtrat die Gründung der GmbH beschließen und Dittrich offiziell zum Interims-Geschäftsführer ernennen. Ende des Jahres sollen die Stellen für den künstlerischen Intendanten der Kulturhauptstadt und des Geschäftsführers ausgeschrieben und besetzt werden.

China schaltet BBC World News ab China hat den britischen Auslandssender BBC World News abgeschaltet. Begründet wurde der Schritt mit der kritischen Berichterstattung über China. Zuvor hatte die britische Medienaufsicht dem chinesischen Auslandssender CGTN die Sendelizenz wegen zu großer Staatsnähe entzogen. Die britische Regierung und die BBC reagierten mit scharfer Kritik auf das Sende-Verbot in China. Dort konnte das Programm des Auslandskanals nur in internationalen Hotels, Wohnanlagen mit vielen Ausländern und anderen Orten mit internationalem Bezug empfangen werden.

Filmfest Bergamo ehrt Volker Schlöndorff Der deutsche Filmregisseur, Produzent und Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff wird mit einer großen Retrospektive beim Filmfest im norditalienischen Bergamo geehrt. Das teilten die Veranstalter mit. Bei der 39. Ausgabe des Festivals (24. April bis 2. Mai) sollten 22 Werke des 81-Jährigen gezeigt werden. Die Veranstaltung werde mit vollem Corona-Schutz ablaufen. Es sei aber noch nicht klar, ob und wie viel dabei online stattfinden werde. Auch in welcher Form Schlöndorff selbst beteiligt sein könnte, sei offen. Die Stadt Bergamo in der Lombardei war von der ersten Corona-Welle Anfang 2020 besonders stark getroffen worden. In Italien steht die Kultur auch weitestgehend still, Kinos sind geschlossen.

Brechtfestival erstmals nur im Internet Wegen der Corona-Pandemie findet das Brechtfestival in diesem Jahr erstmals nur virtuell statt. Das biete aber auch Chancen, sagte Festivalleiter Jürgen Kuttner bei der Vorstellung des Programms. Das Fest könne nun nicht mehr wie bisher ausschließlich in Brechts Geburtsstadt Augsburg erlebt werden, sondern "überall in der Welt". Dies könne eventuell auch Vorbild für künftige Brechtfeste sein. Für die Veranstaltung vom 26. Februar bis 7. März kündigten Kuttner und der zweite künstlerische Leiter Tom Kühnel rund 25 Premieren und einige prominente Darstellerinnen und Darsteller an. So ist Corinna Harfouch in "Tagebuch einer Fabrikarbeiterin / Die Mutter" zu sehen. Das Schauspieler-Ehepaar Lina Beckmann und Charly Hübner wird sich mit dem Briefwechsel zwischen Bertolt Brecht und seiner Partnerin Helene Weigel beschäftigen.

Kunstwerk soll für Armenhilfe verkauft werden In Köln hat sich der Verein "Kunst hilft geben" ein Projekt zur Unterstützung von armen und obdachlosen Menschen ausgedacht. Es gehe um das "teuerste, soziale Kunstwerk der Welt", das insgesamt 1,3 Milliarden Euro einbringen soll. Damit sollen 1.500 soziale Projekte gegen Armut und Obdachlosigkeit unterstützt werden. Ein Gemälde des Künstlers Manfred Dahmen aus Mühlheim an der Ruhr soll zunächst für 20.000 Euro und danach noch weitere 16 Mal für die jeweils doppelte Summe veräußert werden. Auf diese Weise werde das Bild im Geiste eines sozialen Zwecks vom Käufer oder Spender zum nächsten gereicht. Wenn die Idee aufgehe, wäre es, so der Kölner Verein, die weltweit größte privat initiierte Hilfsaktion gegen Obdachlosigkeit.

"Jüdischer Nobelpreis" 2021 für Steven Spielberg US-Regisseur Steven Spielberg erhält den mit einer Million Dollar dotierten Genesis-Preis 2021. Das teilte die Genesis Prize Foundation (GPF) am Donnerstagabend in New York mit. Die auch als "jüdischer Nobelpreis" bezeichnete Auszeichnung "würdigt das Engagement des Ausnahme-Regisseurs für jüdische Werte, seine außerordentlichen Beiträge zum Kino und zur Philanthropie sowie seinen Einsatz für das Gedenken an den Holocaust und das Verhindern künftiger Völkermorde", hieß es zur Begründung. Der jährlich verliehene Preis ehrt außergewöhnliche Persönlichkeiten für ihre herausragende berufliche Leistung, ihren Beitrag zu mehr Menschlichkeit und ihr Engagement für jüdische Werte.

Bündnis erwägt Klage wegen Corona-Schließungen Das Aktionsbündnis #AlarmstufeRot sieht die Veranstaltungswirtschaft im Corona-Lockdown im Stich gelassen und schließt rechtliche Schritte nicht aus. Eine Prozesswelle sei der einzige verbliebene Schritt, um 100 000 Betriebe und ihre Beschäftigten zu retten. Die Beschlüsse von Bund und Ländern hätten klargemacht, dass es viele weitere Monate kein Veranstaltungsleben in Deutschland geben werde. Die Branche sei ins künstliche Koma versetzt worden, und "die Ausrottung unserer Existenzen" werde in Kauf genommen. So würden die seit Monaten versprochenen Kompensationsprogramme nicht ankommen, sofern sie überhaupt schon beantragt werden könnten. #AlarmstufeRot vertritt die Kultur- und Eventbranche mit mehr als 3 Millionen Erwerbstätigen.

WDR plant Themenschwerpunkt zu Rassismus Nach Antiziganismus-Vorwürfen gegen die WDR-Talkreihe "Die letzte Instanz" plant der Sender im März einen Themenschwerpunkt zu Rassismus. Der WDR habe eine Gruppe unter Leitung seiner Integrationsbeauftragten gebildet, teilte dieser in Köln mit. In der Ausgabe der "Letzten Instanz" vom 29. Januar hatten unter anderem Thomas Gottschalk, die Schauspielerin Janine Kunze und Moderator Steffen Hallaschka darüber diskutiert, ob der Ausdruck "Zigeuner" diskriminierend sei. Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma kritisierte die Sendung, für die der WDR auch um Entschuldigung bat.

Vier deutsche Filme im Berlinale-Wettbewerb Vier deutsche Filme laufen im diesjährigen Wettbewerb der Berlinale: Die Literaturverfilmung "Fabian" von Dominik Graf, das Regiedebüt von Schauspieler Daniel Brühl "Nebenan", "Ich bin dein Mensch" von Regisseurin Maria Schrader und die Dokumentation "Herr Bachmann und seine Klasse" von Maria Speth. Insgesamt 15 Titel sind im Rennen um den Goldenen Bären, wie der künstlerische Leiter Carlo Chatrian in einem Video bekanntgab. Dazu gehören auch die Werke der Französin Céline Sciamma, des Südkoreaners Hong Sangsoo, des Franzosen Xavier Beauvois, des Rumänen Radu Jude und des Japaners Ryusuke Hamaguchi. Das Festival wird wegen der Corona-Pandemie auf zwei Termine geteilt. Im März ist ein Online-Branchentreff geplant, im Juni soll es ein öffentliches Festival mit Publikum geben.