Kulturnachrichten

Montag, 9. August 2021

Jazz-Festival in New Orleans verschoben Auch in diesem Jahr kommt es in New Orleans nicht zu einer Neuauflage des bekannten Jazz & Heritage Festivals. Grund sei der "aktuell exponentielle Anstieg" von Corona-Neuinfektionen in der Stadt und im Rest des US-Staats Louisiana, gaben Organisatoren am Sonntag bekannt. Das Festival findet traditionell im Frühling statt, war aber im vergangenen Jahr pandemiebedingt gestrichen worden. In diesem Jahr hätte es im Oktober wieder soweit sein sollen. Als neuer Festivaltermin wird nun der 28. April bis 8. Mai 2022 ins Auge gefasst. Beim Jazz Fest wird die heimische Musik und Kultur von New Orleans und Louisiana zelebriert. Die musikalische Stilpalette reicht von Blues, R&B, Gospel, Cajun-Musik, Zydeco, Folk, Latin, Rock, Rap, modernem und traditionellem Jazz bis zu Country und Folk.

Prüfer des Papstes haben Bericht fertig Die beiden bischöflichen Prüfer, die Papst Franziskus im Juni in das Erzbistum Köln geschickt hatte, haben ihren Bericht an das Kirchenoberhaupt fertig gestellt. "Die Visitatoren haben ihr 'Votum' abgegeben, so wie vom Heiligen Stuhl erbeten", teilte eine Sprecherin des Rotterdamer Bischofs Hans van den Hende am Montag der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) mit. Wann dieses Votum abgegeben wurde, sagte sie nicht. Sie äußerte sich auch nicht zu den Inhalten und verwies darauf, dass der Vatikan für die weitere Kommunikation verantwortlich sei. Im Zuge der Missbrauchsaufarbeitung war in Deutschlands mitgliederstärkster Diözese eine Vertrauenskrise entstanden. Papst Franziskus schickte van den Hende und den Stockholmer Kardinal Anders Arborelius für eine sogenannte Apostolische Visitation nach Köln. Die beiden blieben eine Woche und sprachen in dieser Zeit unter anderem mit Missbrauchsbetroffenen und mit Mitgliedern der Bistumsleitung.

Russischer Bürgerrechtler Kowaljow gestorben Der russische Bürgerrechtler und ehemalige Dissident Sergej Kowaljow ist tot. Sein Vater sei am frühen Montagmorgen "im Schlaf" gestorben, teilte Kowaljows Sohn Ivan auf der Online-Plattform Facebook mit. Kowaljow wurde 91 Jahre alt. Er war 2009 mit dem Sacharow-Preis des EU-Parlaments ausgezeichnet worden.

Die Menschenrechtsorganisation Memorial würdigte ihren ehemaligen Vorsitzenden. Kowaljow habe "immer für die Menschenrechte gekämpft, gegen den Tschetschenienkrieg, gegen die Gewalt und die Lügen". Der gelernte Biologe war einer der Anführer der Demokratiebewegung in der früheren Sowjetunion und zwischen 1970 und 1980 sieben Jahre wegen "antisowjetischer Aktivitäten" in Arbeitslagern inhaftiert. Nach dem Ende der Sowjetunion wurde er 1994 Vorsitzender der Menschenrechtskommission unter Präsident Boris Jelzin und arbeitete die russische Verfassung mit aus.

Scholz macht Musikclubs keine Hoffnungen SPD-Kanzlerkandidat Scholz macht den Musikclubs in Deutschland keine Hoffnungen auf eine schnelle Rücknahme der Abstands- und Maskenpflicht. "Die Ansteckungsgefahren sind natürlich, wenn man dicht beieinander kommt, am größten", sagte der Vizekanzler und Bundesfinanzminister Sonntagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD mit Vertretern der Schausteller-, Gastro- und Eventbranche auf dem Hamburger Dom. "Wir werden am Dienstag dazu keine Beschlüsse fassen", sagte er mit Blick auf die Beratungen der Länderregierungschefs mit der Kanzlerin. Die LiveKomm, der Verband der Musikspielstätten in Deutschland, hatte am vergangenen Dienstag mit Blick auf die Bund-Länder-Runde ein Öffnungskonzept vorgelegt, das die sofortige Aufhebung der Masken- und Abstandspflicht für Live- und Clubveranstaltungen sowie die vollständige Aufhebung aller Corona-Einschränkungen für den Indoorbereich ab Oktober vorsieht.

Schauspielerin Markie Post gestorben Die US-amerikanische Schauspielerin Markie Post ist tot. Ihre Managerin Ellen Lubin Sanitsky erklärte, Post sei am Samstag nach einer jahrelangen Krebserkrankung ist im Alter von 70 Jahren in Los Angeles gestorben. Markie Post begann ihre Fernsehkarriere hinter der Kamera und gehörte zum Produktionsteam von Spielshows. Ihre erste Serienrolle hatte sie in der Action-Abenteuerserie "Ein Colt für alle Fälle". Danach spielte sie lange in der Serie "Harrys wundersames Strafgericht" und war später auch in "Scrubs - Die Anfänger" zu sehen. Post übernahm auch regelmäßig Gastrollen in Produktionen wie "The Love Boat", "Das A-Team" und "Fantasy Island".

Corona-Pilotprojekt für Clubs als Erfolg gewertet Das Pilotprojekt für erste Clubnächte in der Hauptstadt unter Corona-Bedingungen ist aus Sicht der Berliner Clubcommission positiv verlaufen. In sechs Berliner Clubs konnte ohne Maske und Abstand getanzt werden. Nach der sehr aufwendigen Registrierung und Testung sei es für die Teilnehmenden tatsächlich eine Clubnacht wie vor der Pandemie gewesen, hieß es von der Vereinigung. Damit sei womöglich eine Perspektive für den Herbst geschaffen. Für die Nächte von Freitag bis Sonntag waren insgesamt 2000 Tickets verkauft worden. Zusammen mit den Beteiligten mussten 2110 Menschen vorher einen PCR-Test machen. Dabei wurden sieben Covid-Fälle identifiziert, kontaktiert und an die Gesundheitsämter gemeldet. Am kommenden Freitag soll es eine Nachtestung aller Teilnehmenden sowie eine Online-Befragung durch die beteiligte Charité geben. Erst dann könne Bilanz gezogen werden, hieß es.