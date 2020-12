Kulturnachrichten

Donnerstag, 24. Dezember 2020

Jarre spielt virtuelles Silvesterkonzert in Notre-Dame Der Musiker Jean-Michel Jarre spielt in der Silvesternacht ein virtuelles Konzert in der abgebrannten Pariser Kathedrale Notre-Dame. Wie französische Medien berichten, ist das Live-Multimedia-Spektakel im Fernsehen, via YouTube und in Sozialen Netzwerken zu sehen. Entstanden sei "Welcome to the Other Side" im Auftrag der Stadt. Es soll die traditionelle Silvesterparty auf den Champs Elysees ersetzen, die wegen Corona abgesagt wurde. Den Berichten zufolge können die Besucher des Konzerts gemeinsam mit einem Avatar des Musikers durch das Innere von Notre-Dame schreiten. Mitte April 2019 hatte ein Großbrand den Dachstuhl sowie weitere Teile des weltbekannten Bauwerks zerstört.

Yad Vashem ernennt Übergangsvorsitzenden Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem setzt einen Übergangs-Vorsitzenden ein. Der Grund sind internationale Proteste gegen den ursprünglich geplanten Kandidaten Effi Eitem. Der ehemalige ultra-rechte Politiker hatte in der Vergangenheit die Vertreibung der meisten Palästinenser aus dem Westjordanland und die Entfernung israelischer Araber aus dem Parlament in Jerusalem gefordert. Gegen seine geplante Ernennung hatten hunderte Wissenschaftler und Mitarbeiter jüdischer Museen und Gedenkstätten einen Protestbrief unterzeichnet. Übergangs-Vorsitzender wird nun der Politiker Ronen Plot. Er löst am 1. Januar den bisherigen Leiter Avner Schalev ab, der nach 27 Jahren in den Ruhestand geht.

Jimmy Lai aus Gefängnis entlassen Der Hongkonger Medienmogul und Aktivist Jimmy Lai ist aus dem Gefängnis in den Hausarrest entlassen worden. Das Oberste Gericht in Hongkong gewährte nach 20 Tagen Haft einen Kautionsantrag des 73-Jährigen. Er muss umgerechnet eine Million Euro hinterlegen. Lai ist Eigentümer der pro-demokratischen Boulevardzeitung "Apple Daily". Bereits im April hatte die Polizei die Geschäftsräume von "Apple Daily" durchsucht. Dabei hatten die Beamten Lai unter Berufung auf das umstrittene chinesische Sicherheitsgesetz für Hongkong wegen des Verdachts auf "geheime Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften" festgenommen. Außerdem wurde Lai von der Hongkonger Justiz bereits wegen seiner Beteiligung an den pro-demokratischen Protesten strafrechtlich verfolgt.

Russisches Gesetz gegen "Zensur" bei Youtube Das Parlament in Moskau hat sogenannte "Zensur" auf sozialen Netzwerken in Russland verboten. Es geht damit dagegen vor, dass Youtube, Twitter und Facebook Inhalte russischer Staatssender auf ihren Seiten gesperrt hatten. Die Staatsduma verabschiedete heute in dritter und letzter Lesung eine Gesetzesänderung, die solche Sperren unter Strafe stellt. Es drohen Geldbußen oder auch die Blockierung von Internetseiten oder ganzer Portale. Zuvor hatten Telekommunikationsbehörden in Moskau eine Diskriminierung russischer Inhalte im Netz beklagt. So werde Material der Staatsmedien Ria Nowosti oder RT gesperrt, hieß es.