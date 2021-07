Kulturnachrichten

Dienstag, 20. Juli 2021

Japanischer Olympia-Komponist tritt zurück Einer der Komponisten für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio, Keigo Oyamada, ist wegen Mobbens von behinderten Mitschülern während seiner Schulzeit zurückgetreten. Er habe den Organisatoren seinen Rücktritt angeboten, teilte der 52-jährige Musiker am Montag auf Twitter mit. Zuvor hatten frühere Zeitungsinterviews, in denen er offenbar ohne Bedauern von seinem Mobbing erzählte, für Empörung gesorgt. Oyamada gehörte zu dem Team, das für die Musik der Zeremonie am Freitag zuständig ist. Die Interviews aus den 90er Jahren waren wieder aufgetaucht, nachdem bekanntgeworden war, dass Oyamada an der Eröffnungsmusik für die Olympischen Sommerspiele in Tokio beteiligt sein wird. Die Organisatoren der Spiele bezeichneten die Äußerungen am Wochenende als "unangemessen". Der auch unter seinem Künstlername Cornelius bekannte Musiker entschuldigte sich daraufhin am Montag für sein Verhalten.

Archäologen entdecken antike Schiffsteile Archäologen haben bei Ausgrabungen in der versunkenen antiken Stadt Heraklion in Ägypten Teile eines mehr als 2.000 Jahre alten Militärschiffs entdeckt. Es handle sich um eine 25 Meter lange Galeere, die mit Rudern und einem großen Segel ausgestattet war, teilte das Antikenministerium in Kairo am Montag mit. Die Forscher entdeckten das Schiff bei Unterwasser-Ausgrabungen vor der Mittelmeerküste nahe Alexandria. Im 2. Jahrhundert vor Christus sei das Schiff bei einer Katastrophe von Steinblöcken des nahe gelegenen Amun-Tempels getroffen worden und gesunken. Schiffe aus dieser Zeit gelten als äußerst selten. Bis heute liegen Überreste der Städte Heraklion und Kanopus vor der ägyptischen Nordküste. Von Thonis-Heraklion - so der ägyptische und griechische Name der Stadt - an der Nil-Mündung wurde der gesamte Seehandel nach Ägypten kontrolliert, ehe Alexander der Große im Jahr 331 nach Christus die nach ihm benannte Stadt Alexandria errichten ließ.

Stolbergs Stadtarchiv in Gefahr Wertvolle historische Dokumente des Stadtarchivs Stolberg in Nordrhein-Westfalen sind in Gefahr. In der Unwetterkatastrophe hatten Wassermassen den Keller überflutet, Urkunden und andere Schriften drohen zu verschimmeln. "Unsere komplette Stadtgeschichte ist abgesoffen, das ganze Archivmaterial stand im Wasser", sagte Stolbergs Bürgermeister Patrick Haas (SPD) am Montag der Deutschen Presse-Agentur dpa. Es gebe zahlreiche Helfer vor Ort, zudem habe das Kölner Stadtarchiv Experten zur Unterstützung geschickt. Aus Köln wurde am Montagnachmittag ein Kulturgutschutz-Container erwartet, den die Domstadt im vergangenen Jahr gekauft hatte. In ihm sollen Dokumente gesäubert und sichergestellt werden. Die Dokumente müssen schockgefroren werden, damit kein Zersetzungsprozess beginnt. Es gehe unter anderem um Urkunden aus dem Mittelalter, aber auch um normale Bauanträge, erklärte der Bürgermeister.

Filmfestspiele Venedig eröffnen mit Almodóvar-Film Der neue Film "Madres paralelas" des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar wird die 78. Filmfestspiele in Venedig eröffnen. Das gab die Biennale di Venezia am Montag bekannt. Der Film mit Schauspielerin Penélope Cruz in einer Hauptrolle werde am 1. September in der italienischen Lagunenstadt gezeigt, hieß es. Almodóvar war im Jahr 2019 in Venedig mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Biennale-Direktor Alberto Barbera sprach von einer "sehr willkommenen Wiederkehr" des spanischen Regisseurs zum Wettbewerb. "Madres paralelas" handelt nach Angaben des Festivals von zwei schwangeren Frauen, die sich vor der Geburt im Krankenhaus ein Zimmer teilen. Es sei ein intensives und einfühlsames Porträt, so Barbera.