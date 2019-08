Kulturnachrichten

Sonntag, 18. August 2019

Jane Fonda gedenkt ihres toten Bruders Peter Der amerikanische Schauspieler Peter Fonda, der durch den Kult-Film "Easy Rider" berühmt wurde, ist tot. Am Freitag verstarb er in seinem Haus in Los Angeles an den Folgen von Lungenkrebs, wie die Familie des Schauspielers mitteilte. Seine ältere Schwester Jane Fonda gedachte ihres jüngeren Bruders auf Facebook. "Es fällt mir schwer zu verstehen, dass mein kleiner Bruder - mein Mitverschwörer, Mitüberlebender, Verwahrer der Familiengeschichte - gegangen ist. Ich bin so dankbar, dass wir in den letzten Wochen, Tagen und Stunden wieder vereint waren und eine Heilung des Herzens erfahren haben.", schrieb die 81jährige dort. Auch Ex-Berlinale-Chef Dieter Kosslick erinnerte sich auf Deutschlandfunk Kultur an den Schauspieler: "Er war ein großartiger Typ."

Cem Özdemir erhält Ignatz-Bubis-Preis Der langjährige Grünen-Parteichef Cem Özdemir ist in der Frankfurter Paulskirche mit dem Ignatz-Bubis-Preis ausgezeichnet worden. Der Politiker erhielt den mit 50 000 Euro dotierten Preis für "außergewöhnliches Engagement und ein stets zukunftsorientiertes Handeln zum Aufbau einer friedlichen Welt mit Offenheit und Toleranz", hieß es in der Begründung. Özdemir sagte in seiner Dankesrede, Bubis und der rechtsradikale Brandanschlag auf das Haus einer türkischen Familie in Solingen hätten ihn 1993 in die Politik geführt. Dass Bubis damals deutliche Worte fand, habe ihn tief beeindruckt. Der Preis wird seit 2001 alle drei Jahre vergeben und ehrt Menschen oder Organisationen, deren öffentliches Wirken "im Sinne der von Ignatz Bubis vertretenen Werte gekennzeichnet" sei. Bubis (1927-1999) war Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Frankfurt und seit 1992 Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Kulturrat fordert Freifahrten auch für Ehrenamtliche Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, fordert Freifahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln auch für ehrenamtlich engagierte Menschen. Hintergrund ist ein aktueller Vorstoß, nach dem Soldaten der Bundeswehr in Uniform ab 1. Januar nächsten Jahres kostenlos Zug fahren können. "Die vielen Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich und freiwillig engagieren, haben wie die Soldatinnen und Soldaten Anerkennung und Respekt verdient", betonte Zimmermann. Bürgerschaftliches Engagement sei "gelebte Demokratie" und leiste einen "unverzichtbaren Beitrag" zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, so Zimmermann weiter.

Streit um Arnautoff Wandgemälde in San Francisco 13 große Wandgemälde des russischen Künstlers Victor Arnautoff, die seit über 80 Jahren in der George Washington High School in San Francisco hängen, haben eine heftige Debatte ausgelöst. Kritiker stoßen sich an der Darstellung über das Leben des ersten US-Präsidenten George Washington vor allem an der Abbildung von Sklaven und getöteten Ureinwohnern. Einige Schüler hatten bekundet, die Bilder von schwarzen und indigenen Unterdrückten zu sehen, sei für sie traumatisierend. Arnautoff (1896-1979), der die Fresken 1936 schuf, habe als Künstler der Neuen Sachlichkeit die Gesellschaft in realistischer und kritischer Weise dargestellt, sagt Robert Cherny, Historiker und Experte für Arnautoffs Kunst. Ein Entschluss der Schulbehörde im Juni, die "Life of Washington"-Fresken zu übermalen, hatte Proteste ausgelöst. Daraufhin stimmte das Gremium nun mit knapper Mehrheit dafür, die Malereien zu erhalten, sie aber abzudecken. Zu den Verfechtern der Wandfresken gehört unter anderem der afroamerikanische Schauspieler und Aktivist Danny Glover, der als Jugendlicher die Schule besucht hatte. Die umstrittenen Darstellungen seien eine mahnende Erinnerung an die Unterdrückung von Menschen, sagte er dem Sender KPIX.

Erstmals Ausstellung mit Frühwerk von Fritz Overbeck Zum ersten Mal sind in einer großen Ausstellung die Frühwerke von Fritz Overbeck (1869-1909) im Overbeck-Museum Bremen-Vegesack zu sehen. Der Landschaftsmaler, der zu den Mitbegründern der Künstlerkolonie Worpswede gehört, verdanke seinen bis heute anhaltende Ruhm seinem Umzug nach Worpswede und der ersten Ausstellung im Kreis der Worpsweder Künstlerkollegen im Jahr 1895, sagte Museumsdirektorin Katja Pourshirazi zur Eröffnung. Seine Künstlerlaufbahn habe aber an der renommierten Düsseldorfer Kunstakademie begonnen, wo er sich in der Meisterklasse von Professor Eugen Dücker zum Landschaftsmaler habe ausbilden lassen, so Pourshirazi. Die weitgehend unbekannten Werke, die in dieser Zeit entstanden, sind nun erstmals in einer umfassenden Ausstellung zu sehen. Die Ausstellung steht im Zusammenhang mit dem 150. Geburtstag von Fritz und Hermine Overbeck in diesem Jahr und dauert bis zum 3. November.

2,5 Millionen Euro für Sanierung von Fuggerschloss Für die Instandsetzung des Fuggerschlosses Mickhausen im Landkreis Augsburg werden knapp 2,5 Millionen Euro aus dem Entschädigungsfonds zur Verfügung bestellt. Das gab Bayerns Kunstminister Bernd Sibler bekannt. Der CSU-Politiker bezeichnete den einstigen Herrensitz der Fugger als "wesentliches Zeugnis Augsburger Renaissancearchitektur". Der imposante Hauptbau ist symmetrisch um einen Innenhof herum angelegt. Drei der vier Flügel entstammen weitgehend dem 16. Jahrhundert, nahezu vollständig erhalten sind die Türen aus dem späten 17. Jahrhundert und Stuckprofile in den Zimmern aus derselben Zeit. Laut Mitteilung muss das ganze Baudenkmal restauriert werden, da das Dach in einem maroden Zustand ist. Eigentümerin ist die Hermann Messerschmidt Kulturerbe-Stiftung.