Jane Fonda bei Klima-Protest festgenommen

Sonntag, 13. Oktober 2019

Die US-Schauspielerin Jane Fonda ist bei einem Klima-Protest am Freitag in Washington kurzzeitig festgenommen worden, weil die Demonstration nicht genehmigt war. In einer Videobotschaft erklärte sie: "Ich habe entschieden, mein Leben auf den Kopf zu stellen und für vier Monate nach Washington DC zu ziehen, um mich auf den Klimawandel zu konzentrieren." Wie die schwedische Fridays-for-Future-Initiatorin Greta Thunberg gesagt habe, handele es sich um eine Krise. "Wir müssen uns verhalten, als ob unser Haus brennt - denn so ist es." Fonda hatte den Protest mit einer Gruppe von Klimaschutz-Aktivisten unter dem Motto "Fire Drill Fridays" organisiert. "Fire Drill" bedeutet Brandschutzübung. Diese Brandschutzübungen sollen nun jeden Freitag vor dem Kapitol stattfinden.

Nach seiner umstrittenen Absage als Chef des Kunsthistorischen Museums in Wien darf der Deutsche Eike Schmidt als Direktor der Uffizien in Florenz weitermachen. Schmidt könne zusammen mit anderen ausländischen Direktoren weitere vier Jahre in Italien bleiben, erklärte der italienische Kulturminister Dario Franceschini am Samstag auf Twitter. Schmidt hatte dem Museum in Wien überraschend wenige Wochen vor dem geplanten Amtsantritt abgesagt, obwohl der Wechsel von Florenz nach Wien seit zwei Jahren feststand. In Österreich hatte das Irritationen ausgelöst. Die Absage begründete er mit persönlichen Motiven und einer neuen Konstellation in der italienischen Kulturpolitik, die ihm das Bleiben aussichtsreich erscheinen lasse. Der in Freiburg geborene Schmidt hatte vor vier Jahren bei der Gemäldegalerie in Florenz begonnen.