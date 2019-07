Kulturnachrichten

Dienstag, 2. Juli 2019

Jan Nast wird Intendant der Wiener Symphoniker Der Orchesterdirektor der Sächsischen Staatskapelle Dresden, Jan Nast, wird zum 1. Oktober Intendant der Wiener Symphoniker. Der Hornist und Kulturmanager werde Nachfolger von Johannes Neubert, teilten die Symphoniker mit. Mit Jan Nast sei es gelungen, für das Orchester einen Mann von internationaler Erfahrung und ausgezeichnetem Ruf zu gewinnen, erklärte der Chefdirigent der Wiener Symphoniker Philippe Jordan. Der 53-jährige gebürtige Berliner Nast ist seit langem bei der Sächsischen Staatskapelle Dresden tätig, wo er als Orchesterdirektor eng mit Chefdirigent Christian Thielemann zusammenarbeitete. Seine Karriere als Orchestergeschäftsführer begann er beim Philharmonischen Orchester Freiburg im Breisgau. Nast setzte sich unter 55 Bewerbern durch.

Neue Oscar-Akademie-Mitglieder eingeladen Die deutschen Schauspieler Nina Hoss und Sebastian Koch können der Oscar-Akademie beitreten. Sie zählen zu den 842 Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr als neue Mitglieder eingeladen werden. Wie der Verband in Beverly Hills mitteilte, stehen unter anderem 21 Oscar-Preisträger und Vertreter aus 59 Ländern auf der Liste. Neben Hoss ("Barbara") und Koch ("Das Leben der Anderen") sind unter den Dutzenden ausgewählten Darstellern auch Lady Gaga ("A Star is Born"), der Schwede Alexander Skarsgård und der französische Alt-Star Jean-Louis Trintignant ("Liebe").

Grütters für nationales Archiv für deutsche Fotokunst Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat sich für ein nationales Archiv zur Bewahrung der Fotokunst ausgesprochen. "Es liegt im Interesse der Allgemeinheit, die Nachlässe bedeutender Fotografinnen und Fotografen als bildhaftes Gedächtnis unserer Gesellschaft zu bewahren", sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Anders als im Bereich der Literatur gebe es bei der Fotografie noch erheblichen Nachholbedarf. Museen seien mit kompletten Künstlernachlässen aus der Fotokunst überfordert, auch Kunsthändler und Galeristen eigneten sich nur bedingt als Garanten für den Schutz des fotografischen Erbes, meinte Grütters weiter. "Damit droht Kulturgut von nationaler Bedeutung unwiderruflich verloren zu gehen."

Zeichner Mordillo gestorben Der argentinische Zeichner und Cartoonist Guillermo Mordillo ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das bestätigte die Agentur des Zeichners. Ende der 60er Jahre war Mordillo mit der Veröffentlichung von Cartoons der Durchbruch gelungen. In den 70er-Jahren galt er als meistveröffentlichter Zeichner weltweit. Sein Markenzeichen waren rundliche Figuren mit Knollennasen. Mordillo wurde 1932 als Sohn spanischer Emigranten in Buenos Aires geboren. 1950 begann er damit, Kinderbücher zu illustrieren, 1955 wurde er Art Director bei einer internationalen Werbeagentur in Lima. 1960 ging Mordillo nach New York, wo er bei den Paramount Trickfilmstudios arbeitete. 1963 zog er nach Paris. Dort entwickelte er die Idee, seine Zeichnungen in Zeitungscartoons zu verarbeiten. Seine Cartoon-Sammlung "Das Piratenschiff" brachte ihm Anfang der Siebzigerjahre auch den Durchbruch auf dem Buchmarkt - und gab damit den Startschuss für eine regelrechte Mordillo-Industrie aus Büchern, Trickfilmen, Postern, Bildkarten, Puzzles, Kalendern, Schreibwaren, Spielkarten, T-Shirts und Plüschtieren.