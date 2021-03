Kulturnachrichten

Donnerstag, 18. März 2021

James Levine mit 77 Jahren gestorben Der Dirigent und Pianist James Levine ist tot. Wie heute bekannt wurde, starb er bereits am 9. März im Alter von 77 Jahren. Levine galt als einer der vielseitigsten und einflussreichsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Mit gerade einmal 29 Jahren wurde er 1973 Chefdirigent der Metropolitan Opera in New York und drei Jahre später auch ihr musikalischer Direktor. Jahrzehntelang prägte er das weltberühmte Opernhaus. Außerdem war er u. a. Musikdirektor des Boston Symphony Orchestra und verfolgte eine internationale Karriere mit zahlreichen Gastverpflichtungen. In den vergangenen zehn Jahren litt Levine an gesundheitlichen Problemen. Außerdem wurden Missbrauchsvorwürfe gegen ihn laut, weshalb er 2018 von der Met suspendiert und schließlich entlassen wurde.

Seltene Porzellanschale für 605.000 Euro versteigert Vom Flohmarkt zu Sotheby's: Eine seltene Schale aus dem China des 15. Jahrhunderts ist für rund 605.000 Euro versteigert worden. Wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte, gibt es nach aktuellem Wissensstand nur sechs weitere solcher Schalen in der Welt, die zumeist in Museen ausgestellt sind. Das weiße Porzellangefäß mit kobaltblauen Blumenverzierungen und anderen Zeichnungen aus der sogenannten Ming-Dynastie hatte laut Sotheby's ein Antiquitätenliebhaber bei einem Hinterhofverkauf in Connecticut entdeckt. Die Person habe sich gedacht, dass die Schale etwas Besonderes sein könnte. Später schickte sie per E-Mail Informationen und Fotos an Sotheby's und bat um eine Schätzung.

Theaterregisseur Françon bei Angriff schwer verletzt Der französische Theaterregisseur Alain Françon ist laut Medienberichten bei einem Angriff schwer verletzt worden. Demnach ereignete sich der Vorfall im Zentrum der südfranzösischen Stadt Montpellier. Der 76-Jährige soll mit einem Messer angegriffen worden sein. Die genauen Umstände waren zunächst unklar. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf die Polizei schrieb, wurde Françon operiert und war am Abend nicht mehr in Gefahr. Nach Berichten einer Lokalzeitung gehen die Ermittler nicht von einem terroristischen Motiv aus.