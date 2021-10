Kulturnachrichten

Sonntag, 17. Oktober 2021

Jacob-Grimm-Preis für Herta Müller Die Schriftstellerin Herta Müller hat den diesjährigen Kulturpreis Deutsche Sprache erhalten. Die 68-Jährige nahm den mit 30.000 Euro dotierten Jacob-Grimm-Preis in Kassel entgegen, hieß es in einer Mitteilung. Sie ist die erste Literaturnobelpreisträgerin in der Reihe der Preisträger. Müller, die in Rumänien aufwuchs und 1987 in die Bundesrepublik ausreisen konnte, sprach in ihrer Dankesrede unter anderem über die Verhöre, die sie unter der kommunistischen Herrschaft über sich ergehen lassen musste: «Wörter haben im Verhör das schwerste Gewicht», so Müller. Man sei an sie gebunden wie an der Leine an einem Pflock. Der Kulturpreis Deutsche Sprache wird seit 2001 jährlich von der in Baden-Baden ansässigen Eberhard-Schöck-Stiftung und dem in Dortmund beheimateten Verein Deutsche Sprache (VDS) vergeben. Ort der Verleihung ist stets Kassel. Dort begannen die Brüder Jacob (1785-1863) und Wilhelm (1786-1859) Grimm mit ihren Arbeiten zur deutschen Grammatik und zum deutschen Wörterbuch.

Europäischer Kinderfilmpreis für «SpaceBoy» Beim diesjährigen internationalen Kinderfilmfestival «Schlingel» geht der mit 12 500 Euro dotierte Europäische Kinderfilmpreis nach Belgien an Regisseur Olivier Pairoux. Das teilten die Veranstalter in Chemnitz mit. In dem Film «SpaceBoy» baut der eigenwillige und etwas verrückte Jim zusammen mit Emma für einen Schulwettbewerb einen Heißluftballon. Sie wollen beweisen, dass alles möglich ist, wenn man an sich glaubt. Allerdings stellt nicht nur Emmas fragile Gesundheit das Vorhaben auf die Probe. Ein Film aus Bangladesch mit dem Titel «Rickshaw Girl» gewann danach den Hauptpreis der Sächsischen Landesmedienanstalt. Um Geld für ihre Familie zu verdienen, gibt sich das Mädchen Naima als Junge aus und wird Rikschafahrer. Auch Preise für den besten Animationsfilm sowie Publikumspreise und Preise der Kinder- und Jugendjury wurden vergeben. Im Wettbewerb standen insgesamt 77 Lang- und 116 Kurzfilme.

Prix Europa für zwei belarusische Journalistinnen Am Freitagabend wurden im Rahmen der "PRIX EUROPA"-Awards in Potsdam die besten europäischen Digital-Media-, Radio- und TV-Produktionen des Jahres ausgezeichnet. Höhepunkt war die Vergabe des Titels European Journalist of the Year an zwei in Belarus inhaftierte Journalistinnen. Geehrt wurden die 27-jährige Katsiaryna Andreyeva und ihre 23 Jahre alte Kamerafrau Darya Chultsova. Beide wurden zu einer zweijährigen Haftstrafe in einem Arbeitslager verurteilt, weil sie per Livestream von einer Protestveranstaltung gegen den weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko berichtet hatten. Die Laudatio hielt der türkische Journalist Can Dündar, der 2017 selbst mit dem Ehrentitel ausgezeichnet worden war und der für seine journalistische Arbeit in der Türkei in Haft saß. Insgesamt gingen 15 Preise in zwölf Länder. Michel Abdollahi, Manuel Daubenberger und Felix Meschede dürfen sich über den Preis für die "beste TV-Investigation" freuen. Die NDR-Produktion "Planet ohne Affen" sucht nach den Hintermännern des illegalen Handels mit Menschenaffen.