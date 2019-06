Kulturnachrichten

Samstag, 15. Juni 2019

Italienischer Regisseur Franco Zeffirelli ist tot Der italienische Regisseur Franco Zeffirelli ist tot. Er ist im Alter von 96 Jahren in seinem Haus in Rom gestorben. Zeffirelli wurde vor allem durch seine Shakespeare-Verfilmungen bekannt, unter anderem "Der Widerspenstigen Zähmung" mit Elisabeth Taylor und Richard Burton. Für "Romeo und Julia" erhielt er eine Oscar-Nominierung als Beste Regie. Zu den letzten Filmen unter Zeffirellis Regie gehören "Tee mit Mussolini" und "Callas Forever".

Kein Aachener Friedenspreis für Ruslan Kotsaba Der ukrainische Journalist Ruslan Kotsaba wird den Aachener Friedenspreis wegen antisemitischer Aussagen doch nicht erhalten. Laut einer Sprecherin hat die Mitgliederversammlung mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Entscheidung des Vorstands des Trägervereins zugestimmt. Der Aachener Friedenspreis wollte Kotsaba für sein Eintreten für Frieden, Versöhnung und Dialog zwischen den Konfliktparteien in der Ostukraine auszeichnen. Kotsaba hatte die gegen ihn erhobenen Antisemitismus-Vorwürfe bedauert und zurückgewiesen: "Ich habe durch meine Politisierung im Kontext des Krieges in der Ostukraine viele meiner Einstellungen überdacht und geändert", betonte er. Dazu gehöre auch die Aussage von 2011, die "in nicht akzeptabler Weise den Juden Verantwortung für den Aufstieg des Faschismus in Deutschland und des Kommunismus in Osteuropa" gebe, so Kotsaba weiter. Er bedaure diese Aussagen heute und bitte diejenigen, die sich durch sie verletzt gefühlt haben, um Verzeihung.

Netflix hat wegen "unmoralischer Szenen" Ärger in Jordanien Mit seiner ersten arabischen Eigenproduktion hat der Streamingdienst Netflix für Ärger in Jordanien gesorgt. Der oberste Staatsanwalt des Landes forderte, die Ausstrahlung der Serie "Dschinn" wegen "unmoralischer Szenen" zu stoppen, wie die Nachrichtenseite Hala Achbar berichtete. Die Serie sei obszön und könnte negative Auswirkungen auf die Jugendlichen haben, kommentierten zahlreiche Nutzer im Internet. Die Thriller-Serie "Dschinn" war am Donnerstag bei Netflix veröffentlicht worden und handelt von mehreren Schülern, die sich nach einem Besuch in der archäologischen Stätte Petra mit Geistern (arabisch: Dschinn) herumzuschlagen haben. Einige Nutzer im Netz störten sich zum Beispiel daran, dass in der Serie exzessiv Alkohol getrunken oder geküsst wird. Jordaniens Medienkommission teilte mit, dass sie lediglich Kontrolle über Ausstrahlungen habe, die über Fernsehgeräte oder in Kinos in Jordanien gezeigt würden. Netflix bedauerte die Reaktionen auf Twitter.

Direktor des Jüdischen Museums Berlin tritt zurück Nach den heftigen Debatten der letzten Tage ist der Direktor der Stiftung Jüdisches Museum Berlin, Peter Schäfer, von seinem Amt zurückgetreten. Die operative Leitung der Stiftung übernehme ab sofort deren Geschäftsführender Direktor Martin Michaelis. Der Stiftungsrat des Museums will sich am 20. Juni bei einer Sondersitzung mit der Nachfolge Schäfers beschäftigen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte in den letzten Tagen scharf kritisiert, dass das Museum per Internet eine Leseempfehlung für einen Zeitungsartikel über Wissenschaftler gegeben hatte, die den Beschluss des Bundestags gegen die BDS-Bewegung verurteilen. Die Bewegung ruft unter anderem zum Boykott israelischer Waren auf. Überdies hatte der Rat Vorbehalte gegen eine Jerusalem-Ausstellung des Museums vorgebracht. Schäfer hatte im "Tagesspiegel" betont, er bedauere den Anlass der Kritik "außerordentlich". Das Museum habe nie die Aufgabe gehabt, "in politischen Tagesfragen Partei zu sein und Stellung zu nehmen". Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat unterdessen den Rücktritt begrüßt. "Es ist ein wichtiger Schritt, um weiteren Schaden von der Institution abzuwenden", schrieb Zentralratspräsident Josef Schuster auf Twitter. Das Museum befinde sich derzeit in einer wichtigen Phase der Neuaufstellung, die zu einem guten Abschluss gebracht werden müsse.

Raif Badawi erhält Günter-Wallraff-Preis Der in Saudi-Arabien inhaftierte Blogger Raif Badawi hat den Günter-Wallraff-Preis 2019 erhalten. Die Jury der Initiative Nachrichtenaufklärung würdigte ihn in Köln als "lebendigen Zeugen für Macht und Ohnmacht des kritischen Worts und der globalen Bedeutung des Projekts der Aufklärung". Weiterer Preisträger ist das "European Journalism Observatory". Das Medien-Netzwerk will die Qualität im Journalismus stärken und zu einem internationalen, objektiven Informationsaustausch beitragen. Raif Badawi wurde 2014 wegen seiner publizistischen Tätigkeit in Saudi-Arabien zu zehn Jahren Haft, 1.000 Peitschenhieben und einer hohen Geldstrafe verurteilt. Er habe sich in seinem Blog für Menschenrechte sowie die Gleichberechtigung von Männern und Frauen eingesetzt, so die Jury. An dem "European Journalism Observatory" sind Forscher und Institutionen aus 14 Ländern beteiligt. Deutschlandfunk-Chefredakteurin Birgit Wentzien würdigte die Initiative als einen "im besten Sinn europäischen Beobachtungsposten, der zusammendenkt, was zusammengehört".

Roswitha-Haftmann-Preis für Valie Export Der mit 150.000 Schweizer Franken dotierte Roswitha Haftmann-Preis 2019 geht an die österreichische Künstlerin Valie Export. Das hat der Stiftungsrat der Roswitha Haftmann-Stiftung heute beschlossen. Die Filmemacherin, Medien- und Performancekünstlerin, die seit 1967 ihren Künstlernamen als künstlerisches Konzept und Logo führt, wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, wie es hieß. Sie gehört nach Ansicht des Stiftungsrats zu den wichtigsten internationalen Pionierinnen dieser Kunstgattungen. Valie Export ist die 19. Künstlerin, der der Haftmann-Preis zuteilwird. Er wird am 27. September 2019 vor geladenen Gästen im Kunsthaus Zürich verliehen.

Uni Rostock präsentiert Amerika-Dokument von 1505 Mehr als 500 Jahre ist das Dokument alt, mit dem die Entdeckung Amerikas bekanntgegeben wurde. Es war damals in Rostock entstanden. Zum 600. Universitätsgeburtstag kehrt es nun in die Hansestadt zurück: Die Universitätsbibliothek Rostock hat die erste Folioausgabe "De novo mundo" (Eine neue Welt), des Briefs über die Neue Welt aus dem Jahr 1505, von Amerigo Vespucci erworben. Es sei das Werk gewesen, mit dem der Öffentlichkeit in Europa der neu entdeckte Kontinent Amerika erstmals bekanntgemacht wurde, sagte Bibliotheksdirektor Robert Zepf. Als einzige Ausgabe enthalte der Rostocker Druck als ganzseitige von Hand kolorierte Illustration eine Weltkarte nach dem antiken Geografen Claudius Ptolemäus. Die Folioausgabe sei bislang in Privatbesitz gewesen. Der rund 200 000 Euro teure Druck werde ab der kommenden Woche in der Jubiläumsausstellung zur 600-Jahr-Feier der Universität im Kulturhistorischen Museum Rostock präsentiert.