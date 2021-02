Montag, 8. Februar 2021

Italienischer Kameramann Giuseppe Rotunno gestorben

Er hatte mit berühmten Regisseuren wie Federico Fellini, Luchino Visconti oder Sydney Pollack gedreht - jetzt ist der Kameramann Giuseppe Rotunno im Alter von 97 Jahren gestorben. Das berichten italienische Medien. Für seine Kameraarbeit an Bob Fosses Musicalfilm "All That Jazz" wurde Rotunno 1980 für einen Oscar nominiert. Im Jahr darauf erhielt der Italiener dafür den britischen Filmpreis BAFTA.