Kulturnachrichten

Dienstag, 3. Juli 2018

Italienische Zeitung: "Finanzskandal" bei Papst-Chor "Misswirtschaft" und "bedeutende Fehlbeträge" beim ältesten Chor der Welt Der Päpstliche Chor der Sixtinischen Kapelle ist laut einem italienischen Zeitungsbericht von einem "Finanzskandal" erfasst worden. Die Tageszeitung "Il Fatto Quotidiano" berichtet, exklusive "vatikanische Quellen" hätten Belege für "Misswirtschaft" und "bedeutende Fehlbeträge" bei dem wohl ältesten Chor der Welt. Der Vatikan habe den Verwaltungsleiter des Chores, Michelangelo Nardella, suspendiert; interne Ermittlungen liefen. Zudem habe der Vatikan eine vom 1. bis 26. Juli geplante USA-Tournee des Chores abgesagt. Das vatikanische Presseamt äußerte sich auf Anfrage bisher nicht zu dem Bericht. Gegen Nardella laufen laut "Il Fatto Quotidiano" interne Ermittlungen im Zusammenhang mit der Organisation der Tourneen des Papstchors. Außerdem sollen bei der Buchhaltung Unterschriften des Vatikanischen Staatssekretariats gefälscht worden sein. Nardella sei befragt worden, habe sich aber inzwischen mit seiner Familie in die USA abgesetzt.

Terézia Mora erhält den Georg-Büchner-Preis Gebürtige Ungarin bekommt wichtigsten deutschen Literaturpreis Die Schriftstellerin Terézia Mora bekommt den Georg-Büchner-Preis 2018. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mit. Der mit 50 000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Mora bekomme den Preis "für ihre eminente Gegenwärtigkeit und lebendige Sprachkunst, die Alltagsidiom und Poesie, Drastik und Zartheit vereint", heißt es in der Begründung der Jury. In ihren Romanen und Erzählungen widme sich Terézia Mora Außenseitern und Heimatlosen, prekären Existenzen und Menschen auf der Suche und treffe damit schmerzlich den Nerv unserer Zeit. Der Büchner-Preis wird Mora am 27. Oktober während der Herbsttagung der Deutschen Akademie in Darmstadt verliehen.

Ex-documenta-Geschäftsführerin hat neuen Job Kunsthistorikerin wechselt zum Institut für Stadtbaukunst Die frühere documenta-Geschäftsführerin Annette Kulenkampff hat eine neue Aufgabe in Frankfurt am Main übernommen. Sie sei seit dem 1. Juli Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst, sagte ein Institutssprecher. Die Einrichtung gehört zur Technischen Universität Dortmund. Kulenkampff hatte 2014 die Geschäftsführung der weltweit bedeutendsten Ausstellung für moderne Kunst in Kassel übernommen. Nachdem die documenta 14 im vergangenen Jahr ein Defizit von 5,4 Millionen Euro erzielt hatte, gab die Kunsthistorikerin im Frühjahr ihr Amt auf.

Cézanne aus Gurlitt-Nachlass bleibt in Bern Museum einigt sich mit Familie des Malers Im Konflikt um eines der wertvollsten Werke aus dem Nachlass von Cornelius Gurlitt gibt es eine Einigung: Paul Cézannes Bild "La Montagne Sainte-Victoire" bleibt im Besitz des Kunstmuseums Bern. Das Gemälde wird aber oft im Museum Granet in Cézannes Heimatstadt Aix-en-Provence, zu sehen sein. Darauf hat sich das Kunstmuseum eigenen Angaben zufolge mit der Familie von Cézanne, die Anspruch auf das Bild erhoben hatte, geeinigt. Das Werk aus dem Jahr 1897 wird auf mehr als 26 Millionen Euro geschätzt. Gurlitt, Sohn eines der Kunsthändler Hitlers, starb 2014. Er hatte das Kunstmuseum Bern überraschend als Alleinerben eingesetzt.

EKD würdigt Theologin mit Hanna-Jursch-Preis Evangelische Kirche zeichnet Dissertation zu Bibel-Texten über Ehen aus Die Marburger Theologin Aliyah El Mansy erhält den mit 5.000 Euro dotierten Hanna-Jursch-Preis der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Sie wird ausgezeichnet für ihre Dissertation zu biblischen Texten über Ehen, in denen die Partner unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften angehören. Nach Angaben der EKD geht die Theologin der Frage nach, wie die eigene religiöse Identität gewahrt werden könne. Der alle zwei Jahre vergebene Preis soll theologische Forschung aus Frauenperspektive fördern. Benannt ist die Auszeichnung nach der Jenaer Kirchenhistorikerin Hanna Jursch (1902-1972), die 1934 als erste Frau an einer deutschen Theologischen Fakultät habilitierte.

"Dresdner Mars"-Skulptur wird doch nicht versteigert BAYER AG verkauft nun direkt an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden Nach Protesten aus der Kunstwelt und einem Appell von Kulturstaatsministerin Monika Grütters an die "gesamtgesellschaftliche Verantwortung", verzichtet BAYER darauf, die "Dresdner Mars"-Skulptur zu versteigern. Das Leverkusener Unternehmen verkauft die Figur des Bildhauers Giovanni da Bologna jetzt direkt an die Staatlichen Sammlungen in Dresden. Grütters zeigte sich erleichtert: das kurzfristige finanzielle Engagement von vielen Seiten sei für einen solchen Erwerb ein klares Bekenntnis zur Kultur.Die 40 Zentimeter große Bronzefigur kam 1587 als persönliches Geschenk des Künstlers an Kurfürst Christian I. nach Dresden. Seit 1983 gehörte sie zur Kunstsammlung von BAYER. Die Dresdener Kunstsammlungen hatten sich wiederholt bemüht, den Mars als Dauerleihgabe zu bekommen.BAYER hatte ursprünglich geplant am Mittwoch die wertvolle Figur bei Sotheby’s zu versteigern.

Neue Anschuldigungen gegen Harvey Weinstein Rund 75 Frauen werfen dem ehemaligen Filmproduzenten Fehlverhalten vor Der Ex-Filmmogul Harvey Weinstein muss sich wegen Vorwürfen einer weiteren kriminellen sexuellen Handlung vor Gericht verantworten. Der Fall, der sich um den 10. Juli 2006 ereignet haben soll und bei dem Weinstein "erzwungener Oralsex" vorgeworfen wird, soll in einer Anhörung am 9. Juli verhandelt werden, wie ein New Yorker Bezirksstaatsanwalt mitteilte. Der neue Fall würde den bisherigen Anklagepunkten, die sich auf die Jahre 2004 und 2013 beziehen, hinzugefügt. Die Opfer, die sich an die Öffentlichkeit gewendet haben, hätten "außerordentlichen Mut" bewiesen, hieß es in der Mitteilung. "Wenn du eine Überlebende des rücksichtslosen Missbrauchs bist, der Herrn Weinstein vorgeworfen wird, ist immer noch Zeit zur Durchsetzung von Gerechtigkeit", erklärte der Staatsanwalt. Mehr als 75 Frauen werfen Weinstein Fehlverhalten vor. Darunter sind mehrere Schauspielerinnen und Models. Weinstein streitet alle Anschuldigungen ab. Seine Anwälte stellen die Glaubwürdigkeit der Klägerinnen infrage.