Kulturnachrichten

Sonntag, 23. Mai 2021

Italien gewinnt den 65. "Eurovision Song Contest" Die italienische Glamrock-Band Måneskin hat in Rotterdam mit "Zitti e Buoni" (auf Deutsch: still und brav) den 65. "Eurovision Song Contest" gewonnen. Platz zwei ging an Frankreich mit Barbara Pravi und "Voilà", Platz drei an die Schweiz mit Gjon's Tears und "Tout l'univers". Der deutsche Beitrag kam auf den 25. und damit vorletzten Platz. Der populäre Musikwettbewerb wurde dieses Jahr in den Niederlanden wieder mit Publikum veranstaltet. Alle Teilnehmer und die 3500 Zuschauer in der zu 20 Prozent gefüllten Halle mussten sich vorher einem Coronatest unterziehen.

Mülheimer KinderStückePreis für Nino Haratischiwili Nino Haratischwili ist für ihr Theaterstück "Löwenherzen" am Samstag mit dem Mülheimer KindertstückePreis 2021 ausgezeichnet worden. Erzählt wird die Geschichte eines Jungen der in einer Textilfabrik in Bangladesch arbeitet und eine geheime Botschaft in einem Stofflöwen versteckt, der für den Versand nach Deutschland bestimmt ist. Haratischwili erzählt in ihrem ersten Stück für Kinder von den Problemen der heutigen Welt, in der unterschiedlichste Erfahrungen gelten. Die Jury-Debatte wurde per livestream übertragen. Der Preis ist mit 15 000 Euro dotiert. Fünf Stücke waren nominiert. Die Aufführungen der KinderStücke in Mülheim sind für November geplant. Wegen der andauernden Corona-Pandemie wurden die Mülheimer Theatertage mit der Verleihung des renommierten Dramatikpreises zum großen Teil ins Netz verlegt. Im vergangenen Jahr waren die Theatertage wegen der Pandemie abgesagt worden.

Indien wehrt sich gegen "indische Variante" Angesichts der weltweiten Angst vor der zuerst in Indien entdeckten Coronavirus-Mutante geht Neu Delhi gegen die Verbreitung des Begriffs "indische Variante" in den Online-Medien vor. Die indische Regierung forderte Online-Plattformen auf, alle Inhalte mit dem Begriff "indische Variante" zu löschen. Zur Begründung hieß es, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO die Variante B.1.617 nicht mit einem bestimmten Land in Verbindung bringe. Eine Reihe von Ländern hatte Einreisen aus Indien untersagt oder mit strikten Auflagen versehen.

Pinault-Museum in Paris feiert Eröffnung In Paris ist heute das Pinault-Museum eröffnet worden. Der Kunsttempel liegt inmitten der französischen Hauptstadt zwischen dem Louvre und dem Centre Pompidou in der ehemaligen Handelsbörse "Bourse de Commerce". Drei Jahre dauerte der Umbau unter der Regie des japanischen Architekten Tadao Ando. Die Kosten werden auf über 160 Millionen Euro geschätzt. Es ist das dritte Museum des französischen Milliardärs und Kunstsammlers Francois Pinaults. Zwei Museen hat er schon in Venedig, den Palazzo Grassi und die Punta de la Dogana. Pinaults Sammlung gehört mit rund 10 000 Werken zu den bedeutendsten für zeitgenössische Kunst; etwa 200 werden nun in Paris präsentiert. Immer wieder allerdings musste wegen der Pandemie die Eröffnung verschoben werden. „Ouverture“ heißt die erste Ausstellung.