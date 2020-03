It's Music aus Bonn Der Chor ist besser als Familie

Der harte Kern von "It's Music" kennt sich schon seit über 30 Jahren. Der Chor entstand aus einem gemeinsamen Schulprojekt. (H. Friedsam)

Die 12 Sängerinnen des Frauenchores It’s Music wünschen sich, dass ihr Können in Bonn mehr wahrgenommen wird. 30 Jahre nach Gründung des Chores an einem Bonner Gymnasium steigt eben das Selbstbewusstsein.

Fast die Hälfte der 12 Sängerinnen von It’s Music kennt sich seit der Schulzeit. Am Ende einer Projektwoche an ihrem Gymnasium wollten sie weitersingen und verloren sich auch nach dem Abitur nicht aus den Augen. Sie kennen sich alle schon so lange und sind so vertraut miteinander, es sei wie in einer Familie, meint eine Sängerin. Chorleiterin Uli Steiner sagt, nach einer Chorprobe gingen sie auseinander und seien über einen Chat miteinander verbunden. Und wenn sie sich nach einer Woche wiedersehen, sei die Freude immer groß und sie fügt augenzwinkernd hinzu, "insofern ist der Chor eigentlich besser als Familie."