Kulturnachrichten

Montag, 3. September 2018

Israelisches Radio spielt Wagners "Götterdämmerung" Und entschuldigt sich daraufhin in aller Form Ein Klassiksender hat Ausschnitte aus Richard Wagners Oper "Götterdämmerung" gespielt und sich daraufhin in aller Form bei seinen Hörern entschuldigt. Eine Sprecherin des Medienunternehmens Kan verwies am Sonntag auf den "Schmerz, den eine solche Ausstrahlung bei den Holocaust-Überlebenden unter unseren Hörern auslösen könnte". Der zuständige Musikredakteur habe eine falsche künstlerische Entscheidung getroffen", für die sich der Sender entschuldige. Die Musik des deutschen Komponisten ist in der israelischen Öffentlichkeit weitgehend tabu, weil seine Werke durch antisemitische Rhetorik geprägt sind. Kritiker sehen Wagner, der als Adolfs Hitlers Lieblingskomponist galt, als einen der Wegbereiter des Nationalsozialismus. In Israel ist die Aufführung seiner Musik zwar nicht verboten, Musiker und Sender verzichten aber in der Regel darauf. Die Sendersprecherin sagte, die Ausstrahlung der "Götterdämmerung" habe gegen interne Richtlinien verstoßen, denen zufolge Wagner nicht öffentlich gespielt werden solle.

Elbphilharmonie: Saisoneröffnung mit Joyce DiDonato Zu hören waren ausschließlich Werke des französischen Komponisten Hector Berlioz Mit einem umjubelten Konzert des Orchestre Révolutionnaire et Romantique unter der Leitung von Sir John Eliot Gardiner ist die Hamburger Elbphilharmonie am Sonntagabend in die neue Saison gestartet. Auf dem Programm standen ausschließlich Werke des französischen Komponisten Hector Berlioz (1803-1869), darunter seine bahnbrechende "Symphonie fantastique". Ein weiterer Höhepunkt des Abends war der Auftritt der US-amerikanischen Mezzosopranistin Joyce DiDonato, die in die Rollen der Kleopatra und der Dido schlüpfte. Im Rahmen des kostenlosen Konzertkinos wurde das Konzert live auf dem Vorplatz der Elbphilharmonie übertragen.

Poschmann wird mit Klopstock-Preis geehrt Ihr Roman "Die Kieferninseln" wird ausgezeichnet Die Autorin Marion Poschmann wird am Montag mit dem Klopstock-Preis für neue Literatur ausgezeichnet. Sie erhält die höchste Literaturauszeichnung des Landes Sachsen-Anhalt für ihren Roman "Die Kieferninseln". Überreicht wird der mit 12.000 Euro dotierte Preis von Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra. Die 1969 in Essen geborene und bereits mehrfach ausgezeichnete Schriftstellerin lebt heute in Berlin. Sachsen-Anhalt verleiht seit 1996 jährlich einen Literaturpreis.

Angriffe auf mehrere Medienvertreter in Chemnitz Zahlreiche Journalisten angegriffen Am Rande der rechtsgerichteten Kundgebungen in Chemnitz am Samstag haben Demonstranten in zahlreichen Fällen Journalisten angegriffen. Die Polizei bat Medienvertreter, die in ihrer Arbeit behindert wurden, sich zu melden. Der Landesverband der Journalistengewerkschaft DJV forderte seine betroffenen Mitglieder auf, Anzeige zu erstatten. Georg Restle, Redaktionsleiter des ARD-Magazins "Monitor", berichtete von Übergriffen Rechtsradikaler auf sein Kamerateam. Die Reporter hätten "sich gerade noch in Sicherheit bringen" können, twitterte Restle. "Noch nie habe ich so viel Hass auf Medien erlebt wie an diesem Wochenende in Chemnitz." Auch Kamerateams von anderen Sendungen des MDR wurden mehrmals angegriffen, wie der MDR auf Twitter dokumentiert hat. Mehrere Chefredakteure kritisierten das Sicherheitskonzept der Polizei.