Kulturnachrichten

Sonntag, 1. Juli 2018

Islamwissenschaftler Fuat Sezgin gestorben Sezgins Wissenschaftssammlung in deutschen und türkischen Museen präsent Der renommierte Islamwissenschaftler Fuat Sezgin ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb der 93-Jährige am Wochenende in Istanbul. Sezgin gründete 1982 das Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Universität Frankfurt am Main, dessen langjähriger Leiter er war. Das Institut widmet sich dem Beitrag des arabisch-islamischen Kulturkreises zur Geschichte der Wissenschaften. Sezgins umfangreiche, mehrbändige "Geschichte des arabischen Schrifttums" wurde zu einem vielzitierten wissenschaftshistorischen Standardwerk. Sezgin wurde mehrfach für seine Arbeiten ausgezeichnet. 2001 erhielt er das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Den Hessischen Kulturpreis lehnte er im Jahr 2009 ab, weil er nicht zusammen mit Salomon Korn, dem damaligen Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, ausgezeichnet werden wollte, dessen Äußerungen zum Gaza-Krieg er ablehnte.

Filmfest München: Auszeichnung für Jim Knopf-Film Kindermedienpreis "Der weiße Elefant" mit 11 000 Euro dotiert Der Film "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" ist mit dem Kindermedienpreis "Der weiße Elefant" als beste Kinoproduktion ausgezeichnet worden. Er entführe in ein märchenhaftes Abenteuer, begründete die Jury auf dem Filmfest München. Jim Knopf-Darsteller Solomon Gordon überzeuge zudem mit seiner jugendlichen Abenteuerlust. Beste Nachwuchsdarstellerin wurde Lisa Moell für ihre Rolle im Film "Königin von Niendorf". In der Kategorie Wissensmagazin siegte Super RTL mit der Sendung "fragFinn" und der dazugehörigen App. Der Kindermedienpreis des Medien-Clubs München ist mit insgesamt 11 000 Euro dotiert, die von der Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten (VFF) gestiftet werden.

Neil Young: "Musik ist kastriert worden" Rockmusiker wirft Konzernen wie Apple "Verbrechen gegen die Kunst" vor Die kanadische Rocklegende Neil Young hat IT-Konzernen wie Apple und Streamingdiensten wie Spotify vorgeworfen, Musik durch schlechte Klangqualität zu ruinieren. "Die Musik ist von monopolitischen Tech-Konzernen kastriert worden", sagte Young der "Welt am Sonntag". "Das ist ein Verbrechen gegen die Kunst." Er selbst könne sich dort seine Songs nicht anhören, "das macht mich verrückt", sagte der 72-Jährige. Im vergangenen Jahr hatte Young auf seine Weise auf diese Situation reagiert und sein gesamtes musikalisches Werk als vorerst kostenlosen Stream auf seiner Website veröffentlicht - in weitaus besserer Klangqualität als die Konkurrenz. "Ich wollte zeigen: Wenn ein 72-jähriger kanadischer Hippie das schafft, könnten das doch auch große Konzerne machen", sagte Young, der mit Songs wie "Heart Of Gold" und "Rockin' In The Free World" berühmt wurde.

Simone Veil wird im Panthéon beigesetzt Sie ist erst die fünfte Frau, der diese Ehre zuteil wird Gut ein Jahr nach ihrem Tod wird die französische Politikerin und Frauenrechtlerin Simone Veil am Sonntag in der Pariser Ruhmeshalle Panthéon beigesetzt. Dort soll die frühere Präsidentin des EU-Parlaments zusammen mit ihrem bereits 2013 verstorbenen Mann ruhen. Die Ansprache bei der Zeremonie hält Präsident Emmanuel Macron. Er hatte Veils Engagement nach ihrem Tod als beispielhaft gewürdigt. Veil ist erst die fünfte Frau, die im Panthéon beigesetzt wird. Die Auschwitz-Überlebende erkämpfte als Gesundheitsministerin in den 70er-Jahren das Abtreibungsrecht. 1979 wurde sie erste Präsidentin des EU-Parlaments. Zeitlebens setzte sich Veil auch für die Erinnerung an den Holocaust ein.

Umstrittenes Sex-Gesetz tritt in Schweden in Kraft Weiter unklar, was als verbale oder nonverbale Zustimmung gilt In Schweden gilt von Sonntag an das umstrittene neue Gesetz zu Sex und Vergewaltigung. Das sogenannte Einverständnis-Gesetz legt fest, dass beide Partner ausdrücklich und erkennbar mit Geschlechtsverkehr einverstanden sein müssen. Alles andere wird als Vergewaltigung gewertet. Noch immer wird allerdings diskutiert, wie die neue Regelung vor Gericht beurteilt werden kann - und was als verbale oder nonverbale Zustimmung gilt. Die schwedische Regierung, die sich selbst als feministisch bezeichnet, hatte das neue Gesetz nach der heftigen #MeToo-Debatte im vergangenen Sommer vorangetrieben.

Haithabu und Danewerk sind Unesco-Weltkulturerbe Unesco: Wikingerstätten sind einzigartiges Zeitzeugnis Die Wikingerstätten Haithabu und Danewerk in Schleswig-Holstein sind zum Weltkulturerbe der Unesco ernannt worden. Das Welterbekomitee nahm die deutsche Bewerbung bei der Sitzung in der bahrainischen Hauptstadt Manama an. Die Stätte sei ein einzigartiges Zeugnis der Wikingerzeit und ihrer kulturellen Traditionen, hieß es zur Begründung. Bei der deutschen Delegation brach nach der Entscheidung Jubel aus. Damit gibt es in Deutschland nun 43 Unesco-Welterbestätten. Die Befestigungsanlage Danewerk und der Handelsplatz Haithabu in Schleswig-Holstein gehören zu den bedeutendsten archäologischen Zeugnissen Nordeuropas. Das Danewerk bestand im Mittelalter aus Erdwällen, Mauern, Gräben und einem Sperrwerk in der Schlei. Das Verteidigungssystem sicherte die Grenze des dänischen Reichs. Die Wikingerstadt Haithabu bei Schleswig war vom 9. bis 11. Jahrhundert eines der bedeutendsten Handelszentren Nordeuropas. Sie lag zwischen dem fränkischen Reich und dem dänischen Reich auf einer wichtigen Route zwischen Nord- und Ostsee. 1897 wurde sie wiederentdeckt.

"Extraschicht" im Ruhrgebiet gestartet Thematischer Schwerpunkt: Ausstieg aus der Kohle Im Ruhrgebiet hat die 18. Nacht der Industriekultur begonnen. 200 000 Besucher werden am Samstagabend zu kulturellen Veranstaltungen hauptsächlich an ehemaligen und aktuellen Industriestandorten erwartet. Es gibt 50 Spielorte in 22 Städten. Bis zwei Uhr nachts bieten 2 000 Künstler Akrobatik, Lasershows, Konzerte, Lesungen und Mitmach-Aktionen. Thematischer Schwerpunkt der achtstündigen und knapp 1,5 Millionen Euro teuren "Extraschicht" ist der Ausstieg aus der Kohle. Ende Dezember schließen in Bottrop und Ibbenbüren (Münsterland) die beiden letzten deutschen Steinkohlezechen. Auf dem Welterbegelände Zollverein in Essen treffen sich rund 2 000 Mitglieder bergmännischer Musik- und Spielmannszüge und von Knappenvereinen. 160 Shuttlebusse bringen die Besucher zu den Spielstätten. Historische Fahrzeuge aus der Zeit der Großindustrie unterstützen beispielsweise in Dortmund den Shuttle-Verkehr.