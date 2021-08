Kulturnachrichten

Dienstag, 31. August 2021

Iron Maiden verzichten auf eigenes Flugzeug Die Heavy-Metal-Band Iron Maiden will keinen eigenen Tourjumbo mehr nutzen. Er sei schon seit 2016 ausrangiert, sagte Sänger Bruce Dickinson der Augsburger Allgemeinen. "Weil er beschädigt war, wegen der Umwelt - und auch, weil es unpraktisch ist, immer ein Flugzeug an der Backe zu haben", so der Brite. Man brauche keinen Jumbo, um von Paris nach Zürich zu fliegen. Am Flughafen Zürich war 2016 ein Foto entstanden, das den vergleichsweise kleinen Regierungsflieger von Bundeskanzlerin Angela Merkel neben dem als "Ed Force One" bezeichneten Iron-Maiden-Jumbo zeigte. "Verdammt cool" sei das gewesen, sagte Dickinson. "Aber nun ist 'Ed Force One' Geschichte." Die nächste Tour im kommenden Jahr wolle Iron Maiden ohne eigenen Flieger bestreiten.

Joana Mallwitz wird Chefdirigentin am Konzerthaus Joana Mallwitz wird Chefdirigentin am Konzerthaus Berlin. Sie ist damit die erste Frau in dieser Position. Die 34-Jährige wird die künstlerische Leitung des Orchesters in zwei Jahren für zunächst fünf Spielzeiten übernehmen, teilten Konzerthaus und die Berliner Kulturverwaltung mit. 2014 war Mallwitz die damals jüngste Generalmusikdirektorin Europas am Theater Erfurt geworden, im vergangenen Jahr hatte sie als erste Frau bei den Salzburger Festspielen einen großen Premierenzyklus geleitet. 2019 war sie von der Zeitschrift "Opernwelt" zur Dirigentin des Jahres gekürt worden.

Israel beschließt Corona-Vorgaben für Klagemauer Das Corona-Kabinett in Israel hat Versammlungsvorgaben für die Klagemauer in Jerusalem erlassen. Grund sind die hohen Infektionszahlen und das jüdische Neujahrsfest in einer Woche. Demnach dürfen maximal 8.000 Gläubige gleichzeitig auf dem Platz vor der Klagemauer zusammenkommen, der in 18 kleinere Bereiche unterteilt wird. Alle Personen müssen Maske tragen. Vor und am jüdischen Neujahrsfest werden Zehntausende religiöse Juden zu Gebeten an der Klagemauer erwartet. Sie befindet sich in der Altstadt, ist der Überrest eines jüdischen Tempels, der im Jahr 70 von den Römern zerstört wurde, und gilt als wichtigstes Heiligtum von Juden weltweit.

Academy-Museum ehrt Sidney Poitier Das neue Academy-Museum in Los Angeles will seine riesige Eingangshalle nach dem legendären Schauspieler Sidney Poitier benennen. Es sei eine "unglaubliche Ehre", Sir Sidney Poitier als Namensgeber für die Lobby zu haben, sagte Museums-Direktor Bill Kramer laut einer Mitteilung. Poitiers humanitäre Verdienste und sein bahnbrechendes künstlerisches Schaffen seien für alle eine Inspiration.

Der in ärmsten Verhältnissen auf den Bahamas aufgewachsene Bauernsohn wurde 1964 für den Film "Lilien auf dem Felde" als erster Schwarzer mit dem Oscar zum besten Hauptdarsteller gekürt. Die Eröffnung des Museums der Filmakademie, die alljährlich die Oscars verleiht, ist für den 30. September geplant. Auf knapp 30 000 Quadratmetern soll die Sammlung der Oscar-Akademie zu sehen sein, darunter Filme, Drehbücher, Requisiten und Kostüme. Stars wie Steven Spielberg, Barbra Streisand und George Lucas, aber auch Filmstudios und Firmen spendeten Millionen für die Einrichtung.

Lille eröffnet erste Serien-Filmschule In der französischen Stadt Lille gibt es nun eine Filmschule speziell für Serien. Gegründet wurde die Einrichtung von den Veranstaltern des Serien-Festivals "Séries Mania" zusammen mit den Fernsehsendern "France Télévisions" und TF1. Ziel ist es ihnen zufolge, Lille zur Hauptstadt der europäischen Serien zu machen. Die Serienindustrie befinde sich in einem tiefgreifenden Wandel, der sich darin widerspiegele, dass die Grenzen der Fiktion dank der digitalen Technologie allmählich verschwinden würden. Die Filmschule bietet drei verschiedene Studiengänge, die zum Teil kostenpflichtig sind.

Werben für Europäisches Holocaust-Museum Der frühere Bundesbildungsminister Rüttgers hat ein Europäisches Holocaust-Museum vorgeschlagen. Die Menschen in Europa bräuchten eine gemeinsame europäische Erinnerungskultur, schreibt Rüttgers als Kuratoriumsvorsitzender des Vereins "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" in einer Sonderpublikation zum Jubiläum. Ein Europäisches Holocaust-Museum könne die Geschichte der NS-Diktatur erzählen und Zentrum der Holocaust-Forschung und -Pädagogik sein. So könne eine gemeinsame Zukunft entstehen. Der langjährige CDU-Politiker und Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens betonte: Die Frage nach den Zukunftsperspektiven der Erinnerungskultur sei relevant, weil Shoa-Überlebende nicht mehr lange als Zeitzeugen zur Verfügung stünden.

Auma Obama hält Laudatio für Friedenspreisträgerin Die Laudatio auf die diesjährige Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangarembga hält Auma Obama. Die kenianische Germanistin und Soziologin sei durch ihr gesellschaftliches Engagement und freundschaftlich mit der Preisträgerin verbunden, gab der Börsenverein des deutschen Buchhandels bekannt. Die Halbschwester des früheren US-Präsidenten Barack Obama hat in Deutschland studiert und promoviert und war 2007 in ihre Heimat Kenia zurückgekehrt, wo sie ihre eigene Stiftung gründete. Die simbabwische Autorin und Filmemacherin Dangarembga erhält den Friedenspreis am 24. Oktober in der Frankfurter Paulskirche. Die Jury bezeichnete sie als eine der wichtigsten Künstlerinnen Simbabwes, aber auch als weithin hörbare Stimme Afrikas in der Gegenwartsliteratur.