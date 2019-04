Irisches Nationales RSO und Fidelio Trio Flotter Beethoven Dreier

Das Fidelio Trio aus Dublin (Hugo Glendinning/Website Fidelio Trio)

Eigentlich gibt es sie gar nicht, die 7. Sinfonie von Peter Tschaikowsky. Doch das Irische Nationale Radio-Symphonieorchester hat sie dennoch aufgeführt, zusammen mit Beethovens Tripelkonzert und Sibelius' Finlandia.

Die Komponistennamen dieses Dubliner Konzertabends von Anfang April klingen sehr geläufig, doch was sich hinter der Fassade Tschaikowsky und Beethoven hier verbürgt, ist dann doch überraschend.

Spielerischer Titanenkopf

Ludwig van Beethovens Tripelkonzert für Klaviertrio und Orchester kommt eher selten auf die Bühne. Das ist nicht wirklich fair, denn es ist nicht nur ein selten zu findendes Solo-Trio-Konzert, sondern auch eine besonders reizvolle Form, Kammermusik und Orchesterklang zu mischen. Beethoven zeigt sich in diesem Stück immer mal wieder von einer spielerisch-unverkrampften Seite, die man dem Mann, dem Titanenkopf, der mit niemand geringerem als Napoleon ringt, nicht zugetraut hätte. Als Interpreten waren in Dublin die drei Musiker des Fidelio-Trios zugange, wobei krankheitsbedingt der Cellist Tim Gill einspringen musste.

Tschaikowskys Unvollendete

Wer halbwegs mit dem Schaffen des russischen Spätromantikers Tschaikowsky vertraut ist, wird sich wundern: Eine siebente Sinfonie hat er doch nicht geschrieben, da er doch wenige Tage nach der Uraufführung seiner Sechsten gestorben ist. Hinter der Bezeichnung "7. Sinfonie" steckt in diesem Fall die Rekonstruktion einiger Skizzen, die der Komponist vor seiner wirklichen Sechsten Sinfonie verfasst, dann verworfen und dann wiederum für sein 3. Klavierkonzert verwendet hat. Der russische Komponist Semjon Bogatyrjew hat in den 1960er Jahren diese Sinfonie rekomponiert. Doch so richtig durchgesetzt hat sie sich nicht. Es ergeht ihr ähnlich wie den Versuchen, Gustav Mahlers 10. Sinfonie zu vollenden. Es sind ehrenwerte Versuche, die doch an den historischen Tatsachen nichts ändern können. Gleichwohl ist es die Musik wert, einmal gespielt zu werden. Wie in diesem Fall in Dublin durch das Nationale Symphonie Orchester des Irischen Rundfunks RTÉ unter Leitung des englischen Dirigenten Thomas Kemp.

Dublin. Stadtübersicht bei Regen (dpa / picture alliance)

Unverkäufliche Marke

Der Abend beginnt festlich-selbstbewusst. Die "Finlandia" von Jean Sibelius ist ein Musterbeispiel, wie sehr Musik zur nationalen Selbstbestimmung beitragen kann. Und wie verschiedenartig man ein kraftvoll-hymnisches Werk wie dieses hören kann: Als Eloge auf die Natur und die Fantasie des Menschen, oder als partikularen Ausdruck "wahren" finnischen Geistes. Irische Zuhörerinnen und Zuhörer haben gewiss Sympathien für die Leiden und Bestrebungen des nordosteuropäischen Volkes. Und sie neiden ihm diese unverkäufliche Marke Sibelius!

National Concert Hall, Dublin

Aufzeichnung vom 5. April 2019

Jean Sibelius

"Finlandia", Tondichtung op. 26

Ludwig van Beethoven

Konzert für Violine, Violoncello und Klavier C-Dur op. 56 "Tripelkonzert"

Peter Tschaikowsky

Sinfonie Nr. 7 Es-Dur (Rekonstruktion)

Fidelio Trio:

Mary Dullea, Klavier

Darragh Morgan, Violine

Tim Gill, Violoncello

RTÉ National Symphony Orchestra

Leitung: Thomas Kemp