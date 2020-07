Kulturnachrichten

Dienstag, 21. Juli 2020

Irina Liebmann erhält Uwe-Johnson-Preis Die Schriftstellerin Irina Liebmann erhält den diesjährigen Uwe-Johnson-Preis. Die 76-Jährige werde für ihren neuen Roman "Die Große Hamburger Straße" ausgezeichnet, teilte die Jury mit. Sie würdigte die Bezüge zur Poetologie Johnsons in Liebmanns Werk. Sie habe sich in ihren Büchern immer wieder auf akribische Spurensuche begeben. Der Uwe-Johnson-Preis wird alle zwei Jahre vergeben. In den Jahren dazwischen wird der Uwe-Johnson-Förderpreis verliehen. Die Preisverleihung an Irina Liebmann soll am 9. Oktober in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern in Berlin stattfinden.

Venedig vergibt Goldene Löwen an Swinton und Hui Die britische Schauspielerin Tilda Swinton und die Hongkonger Regisseurin Ann Hui erhalten bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig die Goldenen Löwen für ihre Lebenswerke. Filmfest-Direktor Alberto Barbera erklärte, Swinton sei eine der originellsten und kraftvollsten Darstellerinnen, die sich mit dem Ausgang des vergangenen Jahrhunderts etabliert habe. Die Chinesin Hui (73) habe ihr Können in einer langen Karriere in den unterschiedlichsten Filmgenres bewiesen. Sie sei eine der profiliertesten Filmemacherinnen Asiens, so Barbera. Von ihr stammen Werke wie "Boat People" (1982) und "Our Time Will Come" (2017). Das Kinofestival läuft vom 2. bis zum 12. September. Die Liste der Wettbewerbsfilme und das ganze Programm sollen am 28. Juli bekannt gegeben werden.

PEN: Bedrohung von Autoren in Deutschland nimmt zu Die Autorenvereinigung PEN beklagt eine zunehmende Bedrohung von Schriftstellern und Journalistinnen in Deutschland. "Viele Autorinnen und Autoren in Deutschland haben in den letzten Jahren Bedrohungen, Einschüchterungsversuche und hasserfüllte Reaktionen erfahren müssen", erklärte der Vizepräsident des deutschen PEN-Zentrums, Ralf Nestmeyer, in Darmstadt. Anlass ist das Bekanntwerden einer Serie von rechtsextremen Drohmails an Journalisteninnen, Künstler und Politikerinnen, die mit "NSU 2.0" unterzeichnet sind. Das PEN-Zentrum forderte Ermittlungsbehörden und Verfassungsschutz auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den oder die Urheber der Drohschreiben zu ermitteln. Die bedrohten Journalisten, Künstler und Politiker zu schützen, gleiche einer "Verteidigung unserer demokratischen Grundrechte".

"Pictures" als "Spiel des Jahres" gekürt Das Bilder-Ratespiel "Pictures" ist das "Spiel des Jahres 2020". Ziel ist es, mit Hilfe von Bauklötzen, Schnürsenkeln und Symbol-Karten Foto-Motive so darzustellen, dass die Mitspieler sie erraten können. Die Jury lobte den Anreiz zum Experimentieren und die entstehenden Aha-Momente. Für erfahrene Spieler wurde "Die Crew" von Thomas Sing zum Kenner-Spiel des Jahres gewählt. Als Teil einer Raumschiff-Crew reisen die Spieler zum Rande des Sonnensystems. In dem Karten-Spiel begegnen ihnen dabei typische Probleme der Raumfahrt wie defekte Triebwerke oder Sauerstoffmangel. Vergeben werden die Preise seit mehr als 40 Jahren vom Verein "Spiel des Jahres".