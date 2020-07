Kulturnachrichten

Montag, 20. Juli 2020

Irina Liebmann erhält Uwe-Johnson-Preis Die Schriftstellerin Irina Liebmann erhält den diesjährigen Uwe-Johnson-Preis. Die 76-Jährige werde für ihren neuen Roman "Die Große Hamburger Straße" ausgezeichnet, teilte die Jury mit. Sie würdigte die Bezüge zur Poetologie Johnsons in Liebmanns Werk. Sie habe sich in ihren Büchern immer wieder auf akribische Spurensuche begeben. Der Uwe-Johnson-Preis wird alle zwei Jahre vergeben. In den Jahren dazwischen wird der Uwe-Johnson-Förderpreis verliehen. Die Preisverleihung an Irina Liebmann soll am 9. Oktober in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern in Berlin stattfinden.

Verdächtiger nach Großbrand von Nantes wieder frei Der nach dem Großbrand der Kathedrale von Nantes in Gewahrsam genommene Mann ist wieder auf freiem Fuß. Das teilte die Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP mit. Gegen ihn werde keine Anklage erhoben, so ein Sprecher. Der 39-Jährige war für die Schließung der Sankt-Peter-und-Paul-Kathedrale am Freitagabend verantwortlich. Unter anderem dazu sollte er befragt werden. Nach dem Brand hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet. Das Feuer war an drei verschiedenen Stellen in der Kirche ausgebrochen.

Moraltheologe Eberhard Schockenhoff gestorben Der katholische Theologe und Ethiker Eberhard Schockenhoff ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Das bestätigte die Universität Freiburg. Schockenhoff hatte in Freiburg den Lehrstuhl für Moraltheologie inne und gehörte viele Jahre dem Deutschen Ethikrat an. Er beschäftigte sich unter anderem mit medizinethischen Fragen und entwarf die Grundzüge einer Friedensethik. 2007 erschien seine Studie zur "Theologie der Freiheit". Die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken würdigten den Verstorbenen. Schockenhoff habe eine "visionäre Kraft" und eine "bemerkenswerte analytische Brillanz" besessen, so der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bätzing.

Zentralrat der Juden feiert 70. Geburtstag Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, hat das 70-jährige Bestehen des Zentralrats in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Bild am Sonntag" gewürdigt. Bei dessen Gründung habe niemand mit einer solchen Lebensdauer gerechnet, schreibt Knobloch. In den vergangenen 70 Jahren sei die jüdische Gemeinschaft in Deutschland größer, vielfältiger und sichtbarer geworden als je zuvor nach 1945. Dennoch sei in Zeiten von wachsendem Judenhass ein solcher Zusammenschluss weiterhin notwendig. Dem Zentralrat gehören nach eigenen Angaben derzeit 105 jüdische Gemeinden mit rund 100.000 Mitgliedern an.

Schriftsteller Juan Marsé gestorben Der spanische Schriftsteller Juan Marsé ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Der Katalane gilt als einer der größten spanischen Erzähler der Gegenwart und wurde immer wieder als Außenseiter-Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt. Marsés Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt und dienten oft als Vorlage für Filme und Theaterstücke. Neben vielen anderen Auszeichnungen wurde er auch mit dem Cervantes-Preis geehrt, dem wichtigsten Literaturpreis der spanisch sprechenden Welt.