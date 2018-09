Kulturnachrichten

Sonntag, 16. September 2018

Iran schickt Gesellschaftsdrama ins Oscar-Rennen "No Date, No Signature" von Vahid Jalilvand Der Iran schickt das Gesellschaftsdrama "No Date, No Signature" (deutscher Titel: "Ohne Datum und Unterschrift") von Regisseur Vahid Jalilvand ins Oscar-Rennen. Die im Iran für die Auswahl zuständige Cinema-Stiftung Farabi reichte den Film für die Kategorie "Bester nicht-englischsprachiger Film" ein. Er hatte im vergangenen Jahr bereits mehrere nationale und internationale Auszeichnungen erhalten, unter anderem bei den Filmfestspielen in Venedig. Der Film handelt von einem Gerichtsmediziner, der in einen Unfall mit einem Motoradfahrer und dessen kleinen Sohn verwickelt wird. Der Film steht im Herbst beim Filmfest Hamburg auf den Programm. Die fünf nominierten Filme für den Auslands-Oscar wird die Academy am 22. Januar 2019 bekanntgeben.

Erkrankter Pussy Riot-Aktivist offenbar in Berlin Pjotr Wersilow wurde nach mutmaßlicher Vergiftung in Moskau behandelt Ein Mitglied der russischen Künstlergruppe Pussy Riot soll nach einer mutmaßlichen Vergiftung in Deutschland weiterbehandelt werden. Die Aktivistin Maria Aljochina sagte am Samstag, dass ihr Kollege Pjotr Wersilow nach Berlin geflogen werden soll. Ihre Kollegin Nadeschda Tolokonnikowa veröffentlichte später Tweets, die offenbar die Ankunft in Berlin zeigen. Die Internetzeitung Meduza berichtete, dass ein Arzt, der mit Wersilows Vater befreundet ist, eine Behandlung in Deutschland empfohlen habe. In welcher Klinik die Behandlung erfolgt, wurde nicht bekannt. Wersilow hatte am Dienstag bei einer Gerichtsanhörung sein Seh- und Sprechvermögen verloren und war seitdem auf der Intensivstation in einem Moskauer Krankenhaus behandelt worden. Aktivistin Maria Aljochina sagte, sie gehe davon aus, dass Wersilow aus politischen Motiven vergiftet wurde.

Fotobuchverleger Hannes Wanderer gestorben Sein Ein-Mann-Verlag Peperoni Books genoss großes Renommee Der Fotograf, Fotobuchverleger und Buchhändler Hannes Wanderer ist tot. Das berichtet das Online-Kulturmagazin Perlentaucher. Wanderer gründete 2004 seinen Verlag Peperoni Books und genoss bald weltweites Renommee. 2008 eröffnete er seinen Fotobuchladen "25 Books" in Berlin. In seine Liste der aktuell 25 maßgeblichen Bücher aufgenommen zu werden, galt in der Branche als Ritterschlag. Er arbeitete auch als Dozent an der Rodchenko School in Moskau und der Hartford Art School. Hannes Wanderer starb bereits am 11. September im Alter von 60 Jahren.