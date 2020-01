Kulturnachrichten

Donnerstag, 16. Januar 2020

Iran-Krise verhindert Ausstellung in Frankfurt Wegen der Unruhen im Iran ist eine Ausstellung im Archäologischen Museum Frankfurt vorerst geplatzt. Die für Frühjahr 2020 geplante Sonderausstellung "Tod im Salz. Eine archäologische Ermittlung in Persien" wurde "kurzfristig auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben", wie das Museum mitteilte. "Grund ist die Rücknahme der Verträge bzw. Angebote der Versicherungs- und Kunsttransportunternehmen unter Hinweis auf die seit Jahresbeginn 2020 nochmals verschärfte politische Lage im Mittleren Osten", erklärte das Museum. In den vergangenen zwei Jahren hatte das Archäologische Museum die Ausstellung zusammen mit dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum, dem Archaeological Museum und dem Iranischen Nationalmuseum in Teheran vorbereitet. Frankfurt hofft nun "auf eine baldige Fortführung der Ausstellungsvorbereitungen".

Millionenstrafe für den Schmuggel des eigenen Bildes Weil er sein eigenes Picasso-Gemälde rechtswidrig außer Landes bringen wollte, verurteilte ein spanisches Gericht den prominenten früheren Bankpräsidenten Jaime Botín zu 18 Monaten Gefängnis. Außerdem muss er 52,4 Millionen Euro Strafe zahlen. Das Meisterwerk "Kopf einer jungen Frau" gilt als nationales Kulturgut, sein Export ist verboten. Der Verurteilte wollte es im Ausland verkaufen. Das Gericht sprach das Ölgemälde im Wert von 24 Millionen Euro nun dem spanischen Staat zu. Es stammt aus der "Rosa Periode" des Künstlers und zeigt eine Frau mit langem schwarzen Haar. Gegen das Urteil können noch Rechtsmittel eingelegt werden.

Starke Mädchen konkurrieren um "Goldenen Spatz" Für den diesjährigen "Goldenen Spatz" haben die Auswahlkommissionen so viele Kino- und TV-Beiträge gesichtet wie noch nie. Insgesamt 206 Produktionen schauten sich die Experten des größten deutschen Kinder-Medien-Festivals innerhalb der vergangenen elf Tage an. "Bei den Langfilmen sind in diesem Jahr auffällig viele starke Mädchenfiguren dabei", sagte Festivalleiterin Nicola Jones. Aus ihrer Sicht ist das ein Indiz für ein gestiegenes Bewusstsein, weibliche Figuren in Filmen in den Vordergrund zu stellen. Vom 24. bis 30 Mai zeigt das Festival in Erfurt und in Gera Filme für ein junges Publikum. Wer gewinnt, entscheidet eine Jury aus Kindern im Alter von 9 bis 13 Jahren.

Künstler bauen umstrittene Säule vor Reichstag ab Das Künstlerkollektiv "Zentrum für politische Schönheit" hat seine umstrittene Stahlsäule vor dem Reichstagsgebäude in Berlin abgebaut. Das Bezirksamt Mitte hatte den Verantwortlichen eine Frist gesetzt, die Steele zu beseitigen. Ab Freitag wäre die Säule sonst vom Bezirksamt entfernt worden, teilte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel mit. Die Aktion der Künstlergruppe stand von Beginn an stark in der Kritik, da die Säule Asche von Opfern des Holocaust enthalten solle. Die Aktivisten hatten die Asche eigenen Angaben nach anschließend entfernt und der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland übergeben, die sie auf einem jüdischen Friedhof beisetzte.

Cate Blanchett leitet Jury der Filmfestspiele in Venedig Cate Blanchett wird in diesem Jahr die Jury der Filmfestspiele von Venedig leiten. Die australische Oscar-Preisträgerin sei nicht nur eine "Ikone des zeitgenössischen Kinos", sondern engagiere sich auch für Umweltschutz und die Position von Frauen in einer von männlichen Vorurteilen geprägten Branche, erläuterte Filmfest-Direktor Alberto Barbera ihre Wahl. Blanchett spielte in Filmen wie "Aviator" oder "Blue Jasmine". Das Festival von Venedig ist eines der wichtigsten der Welt und findet im September statt.

Neue KMK-Vorsitzende will Zentralabitur stärken Die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) hat sich für eine Stärkung des Zentralabiturs ausgesprochen. Es sei wichtig, "dass wir mehr Vergleichbarkeit haben, dass wir uns gerade mit Blick aufs Abitur noch stärker annähern", sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) im Südwestrundfunk. Zugleich solle der Föderalismus in Deutschland bewahrt werden. Hubig wies den Vorwurf, dass das Zentralabitur Bildungsstandards absenke, zurück: "Es geht darum, vielleicht ein paar mehr zentrale Elemente bei der Abiturprüfung zu haben - bei Beibehaltung der Eigenheiten." Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin übernahm den KMK-Vorsitz am Donnerstag. Sie folgte auf den hessischen Kultusminister Alexander Lorz (CDU).

Deutsche Welle widerspricht Rassismusvorwürfen Die Deutsche Welle widerspricht den Missbrauchs- und Rassismusvorwürfen, die in einem Artikel des britischen Guardian gegen das Medienhaus erhoben worden sind. Mitarbeiter schreiben in einem offenen Brief, dass das im Artikel beschriebene Arbeitsumfeld keine Ähnlichkeit mit dem Newsroom habe, in dem sie heute arbeiten. Die beschriebenen Vorfälle lägen mehr als 18 Monate zurück und es seien damals unmittelbar arbeitsrechtliche Maßnahmen erlassen worden, erklärte die Deutsche Welle. Der britische Guardian hatte zuvor in einem Artikel von massiven Vorwürfen berichtet. So seien Mitarbeiter des deutschen Auslandssenders rassistisch und antisemitisch beleidigt worden. Gegen einen Moderator habe es Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs gegeben. Mitarbeitern, die die Probleme zu Sprache brachten, sei mit Repressalien gedroht worden, schrieb der Guardian.

73 Nominierungen für Grimme-Preis 73 Nominierungen gehen in das Rennen um den Grimme Fernsehpreis, darunter die Serie "How to sell Drugs online (fast)" (Netflix), die Comedy "Joko & Klaas" (Pro Sieben), der Film "Elternschule" (SWR), das kleine Fernsehspiel "Das Menschenmögliche" (ZDF) und die Datingshow "Prinz Charming" (RTL). Die Kandidaten wählten die Kommissionen in den vier Kategorien Information und Kultur, Fiktion, Unterhaltung sowie Kinder und Jugend aus. "2019 war ein Jahr, das uns als Gesellschaft gefordert hat", sagte die Direktorin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach. Themen des Jahres wie Klimaschutz, 30 Jahre Mauerfall oder Seenotrettung spiegelten sich in den Einreichungen. Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern sind neun Produktionen privater Anbieter und drei Netflix-Serien unter den Wettbewerbsbeiträgen. Die Preisträger werden am 27. März in Marl ausgezeichnet. Der undotierte Preis gilt als wichtigster deutscher Fernsehpreis.

Wikipedia in der Türkei wieder erreichbar In der Türkei ist das Onlinelexikon Wikipedia wieder erreichbar. Ein Gericht in Ankara hatte die Aufhebung der Sperre angeordnet. Die türkischen Behörden hatten die Online-Enzyklopädie seit April 2017 blockiert. Begründet wurde das damit, dass die Regierung der Türkei in einigen Artikeln mit Extremistengruppen in Verbindung gebracht werde. Im Dezember vergangenen Jahres urteilte das türkische Verfassungsgericht jedoch, dass die Wikipedia-Sperre gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung verstößt.

James Bond soll männlich bleiben Auf James-Bond-Darsteller Daniel Craig soll wieder ein Mann als Geheimagent 007 folgen. Das erklärte die Bond-Produzentin Barbara Broccoli im US-Branchenblatt "Variety". Er könne jede Hautfarbe haben, aber er sei männlich, sagte sie und sprach sich dafür aus, "starke weibliche Charaktere" zu schaffen. Kein Interesse habe sie daran, eine männliche Figur zu nehmen und von einer Frau spielen zu lassen. Broccoli sagte, Frauen seien weitaus interessanter als das. Im April kommt der 25. James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" in die Kinos - es wird der fünfte und wohl letzte Auftritt von Daniel Craig sein.

Gedenkkonzert für Mariss Jansons in München Mit einem Gedenkkonzert in der Münchner Philharmonie hat das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks zusammen mit dem BR-Chor Abschied von seinem gestorbenen Chefdirigenten Mariss Jansons genommen. Der Erlös des Konzerts kommt der Stiftung Neues Konzerthaus München zugute. Jansons setzte sich über Jahre für den Bau eines neuen Konzertsaals als Heimstätte seines Orchesters ein. Der bayerische Kunstminister Bernd Sibler sagte, er könne sich "sehr gut vorstellen", dass der neue Saal den Namen von Jansons trage. Sibler würdigte den Anfang Dezember im Alter von 76 Jahren gestorbenen lettischen Dirigenten als "ganz Großen", der um die gesellschaftsverändernde Kraft der Musik gewusst habe.

Neuzugänge in Rock and Roll Hall of Fame Die US-Poplegende Whitney Houston und der Rapper The Notorious B.I.G. sind in die berühmte Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Zu den weiteren Neuaufnahmen gehören die Synthie-Pop-Gruppe Depeche Mode, die Industrial-Rocker Nine Inch Nails, die US-Rockgruppe The Doobie Brothers und die britische Glam-Rock-Band T-Rex, wie die Organisatoren mitteilten. Über einen begehrten Platz in der Ruhmeshalle in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio entscheiden neben einer Fan-Abstimmung mehr als tausend Musiker, Historiker und Vertreter der Musikindustrie. Eine Aufnahme ist erst 25 Jahre nach der ersten kommerziellen Veröffentlichung der Musiker möglich. Die Neulinge sollen am 2. Mai bei einer Zeremonie in Cleveland gewürdigt werden.

Berliner Staatsoper hält an Plácido Domingo fest Der Klassik-Weltstar Plácido Domingo soll trotz Forderungen nach Absage seiner Auftritte an der Berliner Staatsoper Unter den Linden singen. Der Sänger werde wie geplant am 16. und 21. Januar in Giuseppe Verdis "Traviata" auftreten, erklärte die Staatsoper. Der Verein Pro Quote Bühne, dem Frauen am Theater angehören, hatte angesichts der Vorwürfe in den USA wegen sexueller Belästigung ein "Auftrittsverbot" für Domingo in Berlin verlangt. Dazu sagte Staatsopern-Intendant Matthias Schulz, sein Haus nehme jeden Vorwurf sexueller Belästigung sehr ernst. In diesem konkreten Fall sehe er keine ausreichende Grundlage für eine Vorverurteilung und dafür, den seit langem gültigen Vertrag zu brechen.

Bruno Racine wird neuer Chef des Palazzo Grassi Der Franzose Bruno Racine wird neuer Direktor der privaten Kunstmuseen Palazzo Grassi und Punta della Dogana des französischen Unternehmers François Pinault in Venedig. Das teilte Pinault über eine Nachrichtenagentur mit. Der Kulturmanager löst ab Ende März Martin Bethenod ab, der sich dann ganz um den neuen Kunsttempel des Milliardärs Pinault, um die einstige Bourse de Commerce, die Handelsbörse, in Paris kümmern soll.