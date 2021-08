Kulturnachrichten

Mittwoch, 4. August 2021

Irak bekommt geplünderte Kunstschätze zurück Der Irak hat mehr als 17 000 geplünderte, antike Kunstschätze zurückerhalten. Die Artefakte seien aus den USA, Japan, den Niederlanden und Italien wieder in den Irak gelangt, sagte Außenminister Fuad Hussein bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kulturminister Hassan Nadhim. Nadhim sprach von der größten Restitution in der Geschichte des Landes. Vorausgegangen seien intensive Verhandlungen zwischen der US-Regierung und der irakischen Botschaft in Washington. Die meisten der Kunstschätze stammen aus der Zeit des antiken Mesopotamien vor 4000 Jahren. Vor allem seit dem Sturz des irakischen Machthabers Saddam Hussein nach der US-Invasion 2003 wurden zahlreiche antike Stätten im Irak geplündert und Kunstschätze außer Landes geschafft.

Sundance-Filmfestival 2022 nur für Geimpfte Das von Robert Redford gegründete Sundance-Filmfestival im US-Staat Utah soll im Januar 2022 als Hybridveranstaltung stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie werden vor Ort nur geimpfte Teilnehmer zugelassen, gab Festival-Chefin Tabitha Jackson am Dienstag bekannt. Das Festival für unabhängig produzierte Filme soll vom 20. bis zum 30. Januar laufen. Gewöhnlich pilgern jedes Jahr Zehntausende Filmfans zu dem Event in den Wintersportort Park City, doch pandemiebedingt war das diesjährige Filmfest verkürzt und weitgehend ins Internet verlegt worden. 2022 werden nun wieder Besucher vor Ort und zusätzlich online erwartet.

Deutscher Musikwettbewerb ohne Publikum Beim Deutschen Musikwettbewerb vom 6. bis 12. August in Freiburg nehmen mehr als 100 Solistinnen und Solisten sowie elf Ensembles teil. Sie präsentierten ihre Beiträge unter Corona-Schutz-Bestimmungen ohne Publikum, teilte der Deutsche Musikrat in Bonn mit. Die letzten beiden Wettbewerbsrunden werden ab dem 9. August im Stream zu sehen und zu hören sein. Die 25-köpfige Jury werde die Darbietungen vor Ort hören und bewerten, heißt es. Der Deutsche Musikwettbewerb (DMW) wurde 1975 für den professionellen musikalischen Nachwuchs ins Leben gerufen. Er wird in 39 Kategorien ausgetragen. Träger ist der Deutsche Musikrat (DMR), der eigenen Angaben zufolge die Interessen von 15 Millionen musizierenden Menschen in Deutschland vertritt.