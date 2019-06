Internationales Musikfest "Maiklänge" in Verden Eine Vielfalt zur Entspannung

Moderation: Christiane Irrgang

Treffpunkt für Kammermusik: Die Stadt Verden an der Aller mit dem Dom und der Andreas-Kirche. (imago/ Werner Otto)

Abseits der großen Metropolen lädt die Stadt Verden immer im Mai renommierte Künstler für ein Wochenende ein. In das Programm ist das gemeinsame Musizieren integriert. Das Publikum darf teilhaben, auch beim Abschlusskonzert.

Das niedersächsische Verden liegt an der Aller, unmittelbar vor deren Mündung in die Weser. Berühmt ist der Ort für seinen Dom mit der hochgotischen Hallenkirche, deren Bau im Jahr 1290 begonnen wurde. Heute trägt das Gymnasium den Namen "Domgymnasium Verden".

Nabil Shehata, Dirigent und Kontrabassist, legte am hiesigen Gymnasium 1999 sein Abitur ab. Einige Jahre später, 2016, trat der ehemalige Domgymnasiast an die Musiklehrer seiner "alten" Schule mit einem besonderen Vorschlag heran: Er wollte am Ort ein jährlich stattfindendes Kammermusikfest mit internationaler Besetzung aufbauen.

Zurück zur alten Schule: Nabil Shehata ist der designierte Chefdirigent der Philharmonie Südwestfalen und musikalische Leiter der Kammeroper München. (Nabil Shehata / Stephan Zwickirsch)

Die Idee wurde im Vorstand des damals neugegründeten "Vereins für Musik und Kultur am Domgymnasium" begeisterte aufgenommen und umgesetzt. Der Dirigent, der unter anderem bei Daniel Barenboim und Christian Thielemann assistierte, lädt nun immer die unterschiedlichsten Musiker zu dem Festival "Maiklänge" ein. Somit kann eine große Vielfalt von Kammermusikbesetzungen gefunden werden, die sich für ausgewählte Stücke immer neu zusammenfinden. Schüler des Gymnasiums dürfen dabei die Proben wie die Konzerte jederzeit besuchen.

In diesem Jahr fand das Festival vom 24. bis 26. Mai statt. Das Abschlusskonzert wollte die Konzertredaktion von Deutschlandfunk Kultur nicht verpassen.

Aufzeichnung des Konzertes vom 26. Mai 2019 im Domgymnasium Verden

Gideon Klein

Streichtrio

Sergej Prokofjew

Ouvertüre über hebräische Themen op. 34

Erwin Schulhoff

Streichsextett op. 45

Richard Strauss

Sextett für Streicher aus der Oper "Capriccio" op. 85

Dmitrij Schostakowitsch

Klaviertrio Nr. 2 e-Moll op. 67

Chen Halevi, Klarinette

Boris Brovtsyn, Violine

Natalia Lomeiko, Violine

Mohamed Hiber, Violine

Gareth Lubbe, Viola

Konstantin Sellheim, Viola

Claudio Bohórquez, Violoncello

Tim Park, Violoncello

Nabil Shehata, Kontrabass

José Gallardo, Klavier

Im Anschluss vom Festspielfrühling Rügen:

Ludwig van Beethoven

Septett Es-Dur (Auszug)

Veronika Eberle, Violine

Nils Mönkemeyer, Viola

Maximilian Hornung, Violoncello

Nabil Shehata, Kontrabass

Matthias Schorn, Klarinette

Adrian Díaz, Horn

Theo Plath, Fagott